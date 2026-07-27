Jam-jam penentuan untuk masa depan Konstantinos Karetsas. Menurut yang ditulis HLN hari ini, delegasi Borussia Dortmund, yang dipimpin direktur olahraga Ole Book, terbang ke Belgia untuk mencoba menuntaskan negosiasi dengan Genk. Bagi klub Jerman itu, yang musim depan akan bermain di Liga Champions, gelandang serang Yunani berusia 18 tahun yang lahir di Belgia tersebut adalah prioritas. Namun, dibutuhkan tawaran finansial yang tepat. Proposal pertama Dortmund, sebesar 30 juta euro plus bonus 5 juta euro, telah ditolak, Karetsas bebas angkat kaki jika ada tawaran senilai 40 juta euro, termasuk bonus.
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Milan, Amorim menghubungi Konstantinos Karetsas. Borussia Dortmund terbang ke Belgia untuk mencoba menuntaskannya
AC Milan memperkenalkan proyeknya
Menurut laporan HLN AC Milan masih belum tersingkir dari persaingan: pekan lalu para petinggi Milan mempresentasikan proyek olahraga mereka kepada sang pemain dan rombongannya. Karetsas disebut sebagai pilihan utama Amorim, yang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya dan hal itu telah ia konfirmasi dalam percakapan telepon langsung. Usia muda pemain Yunani itu, yang akan genap berusia 19 tahun pada November mendatang, tidak akan menjadi masalah. Hingga saat ini AC Milan berada di belakang Dortmund, tetapi masih punya peluang untuk mendapatkan sang pemain.
MENENTUKAN JADWAL WAKTU
Jelas bahwa Milan, setelah menginvestasikan 100 juta euro untuk mendatangkan Gila dan Goncalo Ramos, harus membiayai gebrakan di lini serang dengan uang dari penjualan pemain. Dan nama yang paling difavoritkan untuk pergi adalah Leao. Tanpa pekerjaan besar di sektor penjualan, sulit menemukan argumen ekonomi yang tepat untuk meyakinkan Genk dan Karetsas. Dortmund berada di posisi terdepan, tetapi sama sekali tidak berniat ikut dalam lelang. Klub itu ingin menuntaskannya sekarang, untuk menghindari klub-klub lain, termasuk Milan, bisa kembali masuk dengan kuat dalam perburuan.
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