Menurut laporan HLN AC Milan masih belum tersingkir dari persaingan: pekan lalu para petinggi Milan mempresentasikan proyek olahraga mereka kepada sang pemain dan rombongannya. Karetsas disebut sebagai pilihan utama Amorim, yang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya dan hal itu telah ia konfirmasi dalam percakapan telepon langsung. Usia muda pemain Yunani itu, yang akan genap berusia 19 tahun pada November mendatang, tidak akan menjadi masalah. Hingga saat ini AC Milan berada di belakang Dortmund, tetapi masih punya peluang untuk mendapatkan sang pemain.