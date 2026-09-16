Tanda-tandanya sebenarnya sudah muncul bahkan sejak momen sesaat sebelum pertandingan, lewat pengakuan langsung, jelas, dan tanpa bersembunyi dari Ruben Amorim kepada Sky: "Di United dan Milan saya menemukan dua klub besar dan tekanan yang besar, di mana orang-orang berpikir saya bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Tim ini berbeda, terbiasa bermain dengan tiga bek, para pemain belakangnya cepat. Saya tidak punya karakteristik yang sempurna karena mustahil datang ke klub baru dan mendapati semuanya sudah siap, saya tahu akan butuh waktu, dan saya juga tahu tekanannya begitu tinggi sehingga Anda tidak punya waktu. Tapi saya lebih memilih melakukan pekerjaan seperti ini karena ini sangat berarti bagi saya: kalau saya harus gagal, lebih baik saya gagal dalam skala besar. Saya ingin membantu klub ini, saya tidak tahu apakah saya akan punya waktu yang dibutuhkan, tetapi para pemain sangat mendengarkan saya dalam latihan dan itu memberi saya harapan bahwa solusi bisa ditemukan".





Solusi yang di lapangan tidak ditemukan: alarm yang sempat berbunyi saat melawan Juventus dan Lazio berubah menjadi kejatuhan besar pertama musim ini. Marco Silva menurunkan Benfica yang penuh sesak dengan pemain cadangan, tetapi berpesta dengan mudah atas Milan yang tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun: skor akhir 0-2 bahkan terasa terlalu sempit bagi wakil Portugal itu.