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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

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Milan, Amorim menelepon klub: ia tidak memiliki pemain yang tepat untuk menerapkan permainannya

AC Milan

Pernyataan Amorim, baik sebelum maupun sesudah pertandingan, memicu perdebatan: pelatih asal Portugal itu meminta kualitas yang lebih baik untuk menerapkan sepak bolanya

Tanda-tandanya sebenarnya sudah muncul bahkan sejak momen sesaat sebelum pertandingan, lewat pengakuan langsung, jelas, dan tanpa bersembunyi dari Ruben Amorim kepada Sky: "Di United dan Milan saya menemukan dua klub besar dan tekanan yang besar, di mana orang-orang berpikir saya bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Tim ini berbeda, terbiasa bermain dengan tiga bek, para pemain belakangnya cepat. Saya tidak punya karakteristik yang sempurna karena mustahil datang ke klub baru dan mendapati semuanya sudah siap, saya tahu akan butuh waktu, dan saya juga tahu tekanannya begitu tinggi sehingga Anda tidak punya waktu. Tapi saya lebih memilih melakukan pekerjaan seperti ini karena ini sangat berarti bagi saya: kalau saya harus gagal, lebih baik saya gagal dalam skala besar. Saya ingin membantu klub ini, saya tidak tahu apakah saya akan punya waktu yang dibutuhkan, tetapi para pemain sangat mendengarkan saya dalam latihan dan itu memberi saya harapan bahwa solusi bisa ditemukan".


Solusi yang di lapangan tidak ditemukan: alarm yang sempat berbunyi saat melawan Juventus dan Lazio berubah menjadi kejatuhan besar pertama musim ini. Marco Silva menurunkan Benfica yang penuh sesak dengan pemain cadangan, tetapi berpesta dengan mudah atas Milan yang tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun: skor akhir 0-2 bahkan terasa terlalu sempit bagi wakil Portugal itu.

  • Masalah dalam fase pembangunan permainan

    "Percakapan ini menyangkut ide-ide saya: terkadang kami menciptakan lebih banyak masalah bagi diri kami sendiri saat menguasai bola daripada ketika lawan yang menguasainya. Kami sedang mencoba membangun otomatisme, tetapi kami tidak menciptakannya." Amorim seusai laga kepada Sky menyoroti berbagai persoalan yang berujung pada kekalahan melawan Benfica dan menunjukkan kurangnya kualitas dalam fase pembangunan serangan sebagai salah satu masalah yang paling jelas. Pelatih asal Portugal itu menginginkan Inacio justru karena ia memiliki kualitas teknis yang lebih tinggi dibanding para pemain yang kini ada di lini pertahanan, kecuali hanya Gila.


    Namun masalah sebenarnya yang disorot pelatih asal Portugal itu adalah kurangnya kualitas di area trequartista, dalam aksi penentu, pada umpan terakhir. Dari para pemain ofensif yang ada di skuad, hanya sedikit yang tahu bagaimana bergerak di half-space seperti yang ia inginkan, dan Hutchinson, yang datang pada hari-hari terakhir bursa transfer, tampak lebih sebagai tambal sulam untuk menutup lubang daripada pilihan utama.

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  • Apa yang dinantikan pada Januari

    Pembicaraan dengan Sporting Lisbon untuk Inacio terus berlanjut hingga hari terakhir bursa transfer dan akan dilanjutkan lagi pada Januari: mantan Manchester United itu ingin kembali melatih anak emasnya. Kesulitan yang dialami Ramos ditambah minimnya pemakaian Camarda membuat kedatangan satu penyerang lagi pada Januari menjadi kebutuhan: bukan kebetulan jika AC Milan masih bernegosiasi dengan Real Madrid untuk mencoba mendapatkan lampu hijau atas transfer (masih harus dipahami dengan formula apa) Endrick. Sebagai penutup yang manis namun tak kalah penting, akan ada pencarian nomor 10 yang punya kreativitas dan kemampuan bermain di antara lini: sebuah kebutuhan yang diremehkan pada musim panas.


    Namun, masih harus dilihat apa yang dipikirkan Cardinale baik mengenai pernyataan yang disampaikan Amorim maupun tuntutan-tuntutan tersebut: komentar selepas laga di San Siro menimbulkan sedikit keraguan tambahan soal kesepahaman antara sang pelatih dan tim terintegrasi yang diinginkan bos nomor satu AC Milan terkait pembangunan skuad.

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