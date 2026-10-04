Setelah apa yang terlihat saat melawan Roma asuhan Di Francesco, Amorim bisa kembali menerapkan formasi baru dengan empat bek, karena ia sangat puas dengan cara timnya menjalani dua fase permainan dan mampu menciptakan jauh lebih banyak peluang di depan dibanding laga-laga sebelumnya.





Yang melaporkan niat pelatih asal Portugal itu adalah Tuttosport yang menjelaskan pilihan mantan Man United ini didasari keinginan untuk memaksimalkan karakteristik Milan ini. Perasaannya, tim bermain lebih baik dengan cara seperti ini, menjadi lebih cair, berbahaya, dan terlindungi. Selama jeda ini di Milanello, pekerjaan terhadap prinsip-prinsip permainan tersebut dan versi baru ini terus dilanjutkan, sebagaimana terlihat dalam laga uji coba melawan Padova. Yang semakin penting dalam susunan baru ini adalah kerja Gila yang, dari posisi bek tengah, akan bergeser ke sisi kanan, seperti yang sudah dilakukan saat melawan Lecce. Perannya sebagai pengatur permainan dalam pembangunan serangan - yang tetap akan cair dan tidak harus terpaku pada pertahanan empat bek - akan sangat menentukan untuk langsung memulai serangan, tetapi juga untuk menghindari serangan balik seperti yang terjadi pada laga-laga awal musim.





Ini tentu akan menjadi fakta bersejarah bagi Amorim yang dalam kariernya sangat jarang beralih dari pertahanan tiga bek dalam lebih dari 300 pertandingan resmi yang ia tangani bersama Braga, Sporting, dan Manchester United. Namun, ia akan melakukannya untuk memaksimalkan banyak pemain ofensif yang cepat membawa bola dan piawai menggiring bola yang dimilikinya. Dengan bisa memasukkan pemain lain di depan dan menghindarkan mereka dari sprint panjang ke belakang, pelatih Portugal itu merasa bisa menguntungkan Chukwueze, Moreira, Pulisic tetapi juga Modric (yang akan lebih terlindungi) dan Ramos yang bisa menerima lebih banyak suplai bola.