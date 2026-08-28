Milan, Amorim membutuhkan tambahan kekuatan: kepergian Leao tidak boleh diremehkan

Leao pada Sabtu pagi akan berada di Istanbul, siap memulai petualangan barunya bersama Galatasaray dan Amorim membutuhkan pengganti yang sepadan. Seorang pemain level tinggi yang bisa menghadirkan kualitas yang sempat kurang pada paruh pertama. Loftus-Cheek tidak bisa menjadi starter di posisi itu dalam skuad AC Milan yang membidik level tertinggi. Untuk bermain di half-space dibutuhkan kualitas dan kepribadian seperti Rabiot, meski pemain Prancis itu akan lebih berguna di lini tengah ketimbang di peran tersebut.