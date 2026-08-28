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grafica amorim milanGetty Images

Diterjemahkan oleh

Milan, Amorim membutuhkan tambahan kekuatan: kepergian Leao tidak boleh diremehkan

AC Milan

Milan, kemenangan atas Venezia datang berkat masuknya Rabiot dan Saelemakers: ada yang kurang di area trequartista

AC Milan yang bagus, dengan kelebihan dan kekurangan tim yang masih dalam proses pembentukan dan perlu dilengkapi dengan 2/3 pemain tambahan dalam 3 hari terakhir bursa transfer ini. Karena tidak melengkapi skuad setelah menginvestasikan 165 juta euro di bursa transfer akan menjadi kesalahan besar.

  • Butuh gelandang serang

    Leao pada Sabtu pagi akan berada di Istanbul, siap memulai petualangan barunya bersama Galatasaray dan Amorim membutuhkan pengganti yang sepadan. Seorang pemain level tinggi yang bisa menghadirkan kualitas yang sempat kurang pada paruh pertama. Loftus-Cheek tidak bisa menjadi starter di posisi itu dalam skuad AC Milan yang membidik level tertinggi. Untuk bermain di half-space dibutuhkan kualitas dan kepribadian seperti Rabiot, meski pemain Prancis itu akan lebih berguna di lini tengah ketimbang di peran tersebut.

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  • NAMA-NAMA

    Sanches dari Young Boys, Bahoya dari Eintracht Frankfurt, dan Hutchinson dari Nottingham Forrest adalah tiga nama terpanas dalam beberapa jam terakhir. Tiga profil berbeda yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan: mereka bukan pemain level teratas. Bukan elite, menurut pemikiran Cardinale. Kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan ada perkembangan.

  • Kebutuhan lainnya

    Pertandingan melawan Venezia menyingkap dua kebutuhan lain bagi Amorim: seorang bek tengah dan gelandang sayap kiri, mengingat kesulitan Estupinan dan Bartesaghi yang terlihat jelas dan sudah terbukti. Pada aspek pertama, ia juga sudah berbicara cukup terbuka di depan publik, dan kesulitan De Winter telah menyalakan alarm darurat.

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