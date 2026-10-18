Milan, Amorim memberi Rabiot kebebasan untuk menjadi penentu dan mengacaukan rencana Atalanta: pemain Prancis itu kini menjadi pemimpin

Kunci taktis rencana pertandingan Amorim adalah memberi kebebasan kepada Rabiot: gelandang berusia 32 tahun itu memilih ruang mana yang akan diserang dan di mana ia harus menempatkan diri untuk membangun serangan. Terkadang ia bermain sebagai gelandang serang, terkadang gelandang bertahan, dan sering kali gelandang tengah. Pergerakannya terus membingungkan para pemain Inter, yang tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Ketika Modric bergerak melebar untuk menerima bola di wilayah permainannya sendiri, Rabiot menyerang melalui tengah. Ketika Musah mencoba menembus lini, Rabiot menempatkan diri di kotak penalti, siap melepaskan tembakan ke gawang. Seperti yang terjadi pada gol 2-0.



