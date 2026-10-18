AC Milan menang, tampil meyakinkan selama lebih dari satu jam, dan naik ke peringkat keempat klasemen, terpaut 4 poin dari Inter yang memimpin. Yang terpenting, AC Milan tetap tak terkalahkan di liga. Itu bukan hal yang bisa dianggap pasti jika melihat kembali jadwal yang mereka hadapi pada awal musim ini. Satu pemain paling menonjol: Adrien Rabiot mencetak gol keempatnya hanya dalam 7 pertandingan. Pemain asal Prancis itu terlibat dalam 44,44% gol AC Milan musim ini, dengan torehan tiga assist. Benar-benar dominan.
Milan, Amorim memberi Rabiot kebebasan untuk menjadi penentu dan mengacaukan rencana Atalanta: pemain Prancis itu kini menjadi pemimpin
TANPA PERAN
Kunci taktis rencana pertandingan Amorim adalah memberi kebebasan kepada Rabiot: gelandang berusia 32 tahun itu memilih ruang mana yang akan diserang dan di mana ia harus menempatkan diri untuk membangun serangan. Terkadang ia bermain sebagai gelandang serang, terkadang gelandang bertahan, dan sering kali gelandang tengah. Pergerakannya terus membingungkan para pemain Inter, yang tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Ketika Modric bergerak melebar untuk menerima bola di wilayah permainannya sendiri, Rabiot menyerang melalui tengah. Ketika Musah mencoba menembus lini, Rabiot menempatkan diri di kotak penalti, siap melepaskan tembakan ke gawang. Seperti yang terjadi pada gol 2-0.
Pemimpin ruang ganti
Banyak yang telah ditulis tentang Rabiot sepanjang kariernya, kerap dengan narasi yang sama: pemain hebat, sangat hebat, tetapi juga agak individualistis. Namun, sosok Rabiot saat ini jauh dari gambaran itu: ia membakar semangat rekan-rekannya dan publik San Siro seperti Gattuso pada masanya. Seusai pertandingan, ia selalu tampil untuk berbicara dan mendesak tim memperbaiki kelemahannya, termasuk dalam hal mentalitas. Kapten tanpa ban kapten yang menjadi aset berharga bagi Amorim dan Milan. Kini tinggal menunggu perpanjangan kontraknya hingga 2030.
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