Menurut laporan HLN AC Milan masih belum keluar dari persaingan: pekan lalu para petinggi AC Milan mempresentasikan proyek olahraga mereka kepada sang pemain dan rombongannya. Karetsas disebut sebagai pilihan utama Amorim, yang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya dan hal itu ia konfirmasikan dalam pembicaraan telepon langsung. Usia muda pemain Yunani itu, yang akan genap 19 tahun pada November mendatang, tidak akan menjadi masalah. Hingga saat ini AC Milan berada di belakang Dortmund, tetapi masih memiliki peluang untuk mendapatkan sang pemain.