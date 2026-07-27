Jam-jam penentuan untuk masa depan Konstantinos Karetsas. Menurut yang ditulis hari ini oleh HLN , sebuah delegasi Borussia Dortmund, yang dipimpin direktur olahraga Ole Book, terbang ke Belgia untuk mencoba menuntaskan negosiasi dengan Genk. Bagi klub Jerman itu, yang tahun depan akan bermain di Liga Champions musim depan, gelandang serang Yunani berusia 18 tahun yang lahir di Belgia tersebut adalah prioritas. Namun, dibutuhkan argumen finansial yang tepat. Tawaran pertama Dortmund, senilai 30 juta euro plus bonus 5 juta euro, telah ditolak. Karetsas bebas mengemasi barangnya jika ada tawaran sebesar 40 juta euro, termasuk bonus.
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Milan, Amorim memanggil Konstantinos Karetsas. Borussia Dortmund terbang ke Belgia untuk mencoba menuntaskan transfernya
AC Milan memperkenalkan proyeknya
Menurut laporan HLN AC Milan masih belum keluar dari persaingan: pekan lalu para petinggi AC Milan mempresentasikan proyek olahraga mereka kepada sang pemain dan rombongannya. Karetsas disebut sebagai pilihan utama Amorim, yang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya dan hal itu ia konfirmasikan dalam pembicaraan telepon langsung. Usia muda pemain Yunani itu, yang akan genap 19 tahun pada November mendatang, tidak akan menjadi masalah. Hingga saat ini AC Milan berada di belakang Dortmund, tetapi masih memiliki peluang untuk mendapatkan sang pemain.
PENENTUAN JADWAL WAKTU
Jelas bahwa AC Milan, setelah menginvestasikan 100 juta euro untuk hak registrasi Gila dan Goncalo Ramos, harus membiayai perekrutan di lini serang dengan uang dari penjualan pemain. Dan nama yang paling mungkin pergi adalah Leao. Tanpa pekerjaan besar di sisi penjualan, sulit menemukan argumen ekonomi yang tepat untuk meyakinkan Genk dan Karetsas. Dortmund berada di posisi terdepan tetapi sama sekali tidak berniat ikut dalam perang penawaran. Klub itu ingin menuntaskannya sekarang, untuk menghindari klub-klub lain, termasuk AC Milan, bisa kembali masuk dengan kuat dalam perburuan.
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