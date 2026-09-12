Milan, Amorim: "Kritik terhadap Loftus-Cheek? Sangat penting untuk jujur kepada para pemain. Kami membutuhkan kualitas"

Apa yang ingin Anda lihat dari Loftus-Cheek?

"Sangat penting untuk selalu jujur kepada para pemain: ketika saya mengatakan sesuatu kepada media, itu karena saya sudah mengulanginya sepuluh kali kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Saya tahu ini bukan hal yang umum untuk dilihat, tetapi saya menganggapnya penting dan saya pikir para pemain memercayai saya karena mereka tahu saya melontarkan pernyataan seperti itu justru karena saya sangat percaya pada kualitas mereka. Ambil contoh profil seperti Loftus-Cheek: dia punya segalanya. Dia punya kekuatan fisik yang luar biasa, bisa menggunakan kedua kaki, kuat dalam duel udara, tetapi dia harus belajar untuk tetap berada di dalam pertandingan selama 90 menit penuh. Konsepnya sangat sederhana: dia harus memberi dampak dengan kualitasnya di setiap momen pertandingan. Dia tidak bisa selalu bersentuhan dengan bola, tetapi dia harus jauh lebih terlibat dalam permainan. Hanya dengan berpartisipasi secara konsisten dia bisa membantu tim menjadi lebih kreatif dan benar-benar berbahaya di 30 meter terakhir."

Apa yang Anda minta dari Rabiot?

"Dibandingkan dengan Musah, dia sedikit berbeda, juga karena kaki dominannya: yang satu kidal, yang lainnya kanan. Saya percaya Rabiot bukan hanya pemain yang mampu sering masuk ke area penalti, tetapi juga mampu mengatur tempo permainan. Dia punya banyak pengalaman, tahu cara melakukan pergerakan yang tepat, dan juga bagus di sekitar area penalti. Namun hari ini saya percaya karakteristik Modrić dan Rabiot akan sangat penting untuk mendukung Cissé dan Ruben Loftus-Cheek. Bagi saya sulit untuk mencadangkan Musah, tetapi setiap pertandingan punya ceritanya sendiri: terkadang kami harus melupakan penampilan di laga terakhir dan memahami bahwa ini adalah pertandingan yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda. Karena itulah saya berpikir hari ini adalah pertandingan yang ideal untuk Rabiot"







