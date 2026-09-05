Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Milan, Amorim: "Kami telah merekrut banyak pemain top. Tomori kembali dimasukkan karena Gabbia mengalami cedera"

AC Milan

Ruben Amorim, pelatih Milan, mempresentasikan laga melawan Juventus dalam konferensi pers rutin sehari sebelum pertandingan

Ruben Amorim datang ke ruang konferensi pers dengan keyakinan bisa melanjutkan awal musim liga yang bagus dengan dua kemenangan beruntun melawan Torino dan Venezia. Pelatih asal Portugal itu pun memaparkan laga melawan Juventus.


Apakah Anda melihat diri Anda dalam gambaran yang diberikan para pemain Anda?
"Saya berusaha melakukannya, karena di luar lapangan mereka adalah manusia dan saya adalah pemimpin ruang ganti itu. Tugas saya adalah membantu para pemain saya, tetapi di lapangan kami harus bekerja keras, tidak ada jalan lain. Kami harus melakukannya dengan baik untuk memenangkan pertandingan dan trofi. Saya sangat menuntut di gym, di lapangan. Namun di luar itu saya adalah sosok yang ingin membantu mereka, juga keluarga mereka". 

  • Tentang Tomori dan bursa transfer

    Ini adalah malam yang spesial, ini Juventus-Milan pertama Anda: seperti apa pandangan Anda tentang tim? Mengapa Anda memasukkan Tomori kembali ke dalam tim?
    "Saya berbicara dengan Cardinale dan Calvelli setiap hari, jadi wajar mereka ada di sini, bagi kalian mungkin tidak, tapi bagi saya iya. Saya sangat puas dengan bursa transfer. Kami punya pemain-pemain baru yang berada di level tertinggi dan akan membantu kami sepanjang musim, juga di masa depan. Ini adalah tujuan kami. Saya juga ingin menjelaskan bagaimana Milan bekerja: semua orang harus sejalan soal beberapa pemain yang ingin direkrut. Jika ada yang tidak sejalan, pemain itu tidak akan diambil, kami akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir agar keputusan yang diambil menjadi yang terbaik. Dan musim panas ini kami sejalan. Tomori? Kami punya masalah dengan Gabbia, kami tidak tahu akan berapa lama. Situasinya sedikit mirip dengan situasi Gila pada pramusim. Jika melihat jadwal kami, kami harus memainkan 4 pertandingan dengan 10 pemain, karena itu saya ingin kami siap menghadapi segala kemungkinan. Tomori tetap pemain yang sangat bagus, saya melihat dia berlatih dengan baik dalam latihan. Prioritas bagi saya adalah tim, dan pada saat itu saya pikir pilihan terbaik adalah memasukkannya kembali ke dalam skuad". 


    Nilai berapa yang Anda berikan untuk bursa transfer Milan? Apakah Anda tetap yakin bahwa di lini serang tidak perlu ada pemain untuk didampingi kepada Camarda dan Ramos?
    "Semua orang memberi nilai. Nilai saya? 10. Pemain-pemain saya adalah yang terbaik di dunia, karena semua yang kami bawa ke dalam skuad sangat cocok untuk jalur ini. Wajar jika kami juga bisa memikirkan karakteristik yang berbeda, tetapi saya pikir kami harus memberi ruang kepada Camarda. Kami juga bisa bermain dengan 3 pemain yang bisa bergantian. Terkadang mengubah karakteristik para penyerang bisa membantu kami. Tidak ada tim mana pun di dunia yang memiliki semua karakteristik untuk semua posisi sepanjang musim. Kami akan memakai Camarda. Lalu tentu saja itu tergantung pada pertandingan, jika kami menang semuanya akan baik-baik saja, sedangkan jika kami kalah akan muncul beberapa masalah. Tetapi saya senang dengan tim saya".

    • Iklan

  • TENTANG RABIOT, MOREIRA DAN CHIVU

    Menurut Anda, apakah sudah waktunya memainkan Rabiot dan Moreira?
    "Kita lihat nanti. Saya tidak akan memberi tahu susunan 11 pemain inti untuk besok hari ini. Penting juga bagi rotasi yang kami miliki dalam skuad untuk menyimpan bagi kami siapa yang akan menjadi starter besok. Moreira sudah menjalani 2 pekan latihan. Dia lebih siap dibandingkan pekan lalu. Dia adalah sebuah opsi, begitu juga Rabiot, di dua posisi. Jadi kita akan lihat seperti apa 11 pemain inti kami". 


    Apa jawaban Anda untuk Chivu yang mengatakan bahwa Juventus-Milan bukan duel Scudetto?
    "Tidak ada. Saya fokus pada pertandingan kami. Jika kami menang besok, kami akan berada di puncak klasemen bersama tim lain. Saya fokus pada kami, pada pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan soal itu". 

    Bagaimana Anda menjalani big match pertama ini di Italia?
    "Saya pikir itu tergantung pada tekanan yang Anda berikan kepada diri sendiri. Kami harus memenangi setiap pertandingan, jadi saya tidak berpikir big match lebih penting daripada yang lain. Saat pramusim kami tidak memenangi beberapa pertandingan dan tekanannya sudah ada. Di klub-klub besar selalu ada big match. Ini akan menjadi ujian yang bagus untuk memahami apakah kami sudah berkembang dibandingkan pekan lalu, juga karena kami akan menghadapi tim dan pelatih hebat, di kandang lawan. Saya antusias, saya pikir tim saya siap. Saya siap. Ini akan menjadi hari kerja yang normal bagi saya dan saya antusias dengan gagasan melihat tim saya besok". 


    Apakah Anda berpikir bisa menggunakan kata-kata Chivu untuk memacu tim? Moreira, apakah Anda melihatnya lebih sebagai pemain sayap dan di belakang penyerang?
    "Saya melihat Moreira sebagai wing-back, tetapi akan ada pertandingan di mana dia bisa bermain lebih maju atau bersama Chukwueze. Kami punya banyak pemain untuk dirotasi. Soal kata-kata Chivu: bagi saya, jika kami butuh kata-kata seperti itu untuk memotivasi diri di Milan, ada sesuatu yang salah pada diri kami. Dalam beberapa tahun terakhir kami finis di posisi klasemen yang mengajak kami untuk bekerja keras. Kami punya banyak pekerjaan, menghormati para suporter kami, dan membawa klub ini kembali ke level yang layak. Kami tidak butuh kata-kata Chivu untuk memotivasi diri. Hal terpenting adalah saya melihat Milan, dan bagi saya ini adalah klub terbaik di dunia, tetapi dalam 20 tahun kami memenangi 0 Coppa Italia dan 2 Scudetti. Ada sesuatu yang tidak beres, kami tahu itu. Kami punya banyak hal yang harus dilakukan, kami harus bekerja dan mencapai target kami tepat waktu. Saya tidak peduli apa yang dikatakan Chivu atau siapa pun yang lain. Tetapi kami harus fokus pada mengapa selama bertahun-tahun Milan tidak menjadi Milan. Karena itu lebih baik fokus pada tim kami, dan kami tidak boleh peduli pada apa yang dikatakan orang lain. Kami bekerja untuk mengembalikan tim ke level yang layak". 


    Pelatih seperti apa Spalletti itu? Anda tidak pernah mengalahkan Juventus sebagai pemain atau pelatih?
    "Itu normal, ketika Anda menghadapi pertahanan tiga atau empat, cara menekan atau menyerang berubah. Kami harus mengubah sesuatu, dan kami akan melakukannya, tetapi saya juga tidak yakin bagaimana Juventus akan bertahan. Akan ada beberapa aspek taktik yang berubah, tetapi kami juga akan berubah karena kami sudah melakukannya selama pramusim. Spalletti tidak perlu diperkenalkan: dia cerdas, punya kualitas hebat, mengenal liga, saya suka cara dia membuat timnya bermain. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kami baru di awal tetapi kami tahu bahwa kami siap untuk pertandingan ini. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan saya tidak pernah mengalahkan Juventus sebagai pelatih, tetapi sebagai pemain ya. Saya akan siap melakukannya untuk pertama kalinya sebagai pelatih". 


  • Tentang jadwal

    Menurut sudut pandang Anda, apakah tim sedang membaik dalam bertahan? Anda sudah mempelajari dengan baik jadwal yang menanti Anda, tetapi apakah menurut Anda itu normal?
    "Saya tidak pernah menjalani rangkaian pertandingan sepadat ini sepanjang karier saya, bahkan tidak di Premier League. Ini akan sulit, tetapi kami juga bisa memberi waktu istirahat kepada beberapa pemain, kami akan melakukan rotasi, itulah alasan mengapa kami akan memiliki semua pemain ini tersedia. Penting bagi saya untuk melihat para pemain ini sampai Januari dan kemudian kami akan memahami dengan baik apa yang akan terjadi. Pertahanan? Bagi saya, melawan Torino kami mengontrol transisi dengan lebih baik, melawan Venezia tidak. Kami harus menjaga fokus, di setiap pertandingan. Kami memiliki masalah besar dalam bertahan ketika kehilangan bola, bukan dalam mengorganisasi pertahanan. Kami sudah bekerja keras sepanjang pekan ini, dan lalu saya punya bek tengah seperti Pavlovic dan Mario (Gila, red) yang mengira mereka adalah pemain nomor 10. Saya tidak puas dengan pertandingan melawan Venezia, dan kami harus tampil lebih baik melawan tim top seperti Juventus". 

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milan crest
AC Milan
MIL