Milan, Amorim: "Kami telah merekrut banyak pemain top. Tomori kembali dimasukkan karena Gabbia mengalami cedera"

Menurut Anda, apakah sudah waktunya memainkan Rabiot dan Moreira?

"Kita lihat nanti. Saya tidak akan memberi tahu susunan 11 pemain inti untuk besok hari ini. Penting juga bagi rotasi yang kami miliki dalam skuad untuk menyimpan bagi kami siapa yang akan menjadi starter besok. Moreira sudah menjalani 2 pekan latihan. Dia lebih siap dibandingkan pekan lalu. Dia adalah sebuah opsi, begitu juga Rabiot, di dua posisi. Jadi kita akan lihat seperti apa 11 pemain inti kami".





Apa jawaban Anda untuk Chivu yang mengatakan bahwa Juventus-Milan bukan duel Scudetto?

"Tidak ada. Saya fokus pada pertandingan kami. Jika kami menang besok, kami akan berada di puncak klasemen bersama tim lain. Saya fokus pada kami, pada pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan soal itu".

Bagaimana Anda menjalani big match pertama ini di Italia?

"Saya pikir itu tergantung pada tekanan yang Anda berikan kepada diri sendiri. Kami harus memenangi setiap pertandingan, jadi saya tidak berpikir big match lebih penting daripada yang lain. Saat pramusim kami tidak memenangi beberapa pertandingan dan tekanannya sudah ada. Di klub-klub besar selalu ada big match. Ini akan menjadi ujian yang bagus untuk memahami apakah kami sudah berkembang dibandingkan pekan lalu, juga karena kami akan menghadapi tim dan pelatih hebat, di kandang lawan. Saya antusias, saya pikir tim saya siap. Saya siap. Ini akan menjadi hari kerja yang normal bagi saya dan saya antusias dengan gagasan melihat tim saya besok".





Apakah Anda berpikir bisa menggunakan kata-kata Chivu untuk memacu tim? Moreira, apakah Anda melihatnya lebih sebagai pemain sayap dan di belakang penyerang?

"Saya melihat Moreira sebagai wing-back, tetapi akan ada pertandingan di mana dia bisa bermain lebih maju atau bersama Chukwueze. Kami punya banyak pemain untuk dirotasi. Soal kata-kata Chivu: bagi saya, jika kami butuh kata-kata seperti itu untuk memotivasi diri di Milan, ada sesuatu yang salah pada diri kami. Dalam beberapa tahun terakhir kami finis di posisi klasemen yang mengajak kami untuk bekerja keras. Kami punya banyak pekerjaan, menghormati para suporter kami, dan membawa klub ini kembali ke level yang layak. Kami tidak butuh kata-kata Chivu untuk memotivasi diri. Hal terpenting adalah saya melihat Milan, dan bagi saya ini adalah klub terbaik di dunia, tetapi dalam 20 tahun kami memenangi 0 Coppa Italia dan 2 Scudetti. Ada sesuatu yang tidak beres, kami tahu itu. Kami punya banyak hal yang harus dilakukan, kami harus bekerja dan mencapai target kami tepat waktu. Saya tidak peduli apa yang dikatakan Chivu atau siapa pun yang lain. Tetapi kami harus fokus pada mengapa selama bertahun-tahun Milan tidak menjadi Milan. Karena itu lebih baik fokus pada tim kami, dan kami tidak boleh peduli pada apa yang dikatakan orang lain. Kami bekerja untuk mengembalikan tim ke level yang layak".





Pelatih seperti apa Spalletti itu? Anda tidak pernah mengalahkan Juventus sebagai pemain atau pelatih?

"Itu normal, ketika Anda menghadapi pertahanan tiga atau empat, cara menekan atau menyerang berubah. Kami harus mengubah sesuatu, dan kami akan melakukannya, tetapi saya juga tidak yakin bagaimana Juventus akan bertahan. Akan ada beberapa aspek taktik yang berubah, tetapi kami juga akan berubah karena kami sudah melakukannya selama pramusim. Spalletti tidak perlu diperkenalkan: dia cerdas, punya kualitas hebat, mengenal liga, saya suka cara dia membuat timnya bermain. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kami baru di awal tetapi kami tahu bahwa kami siap untuk pertandingan ini. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan saya tidak pernah mengalahkan Juventus sebagai pelatih, tetapi sebagai pemain ya. Saya akan siap melakukannya untuk pertama kalinya sebagai pelatih".



