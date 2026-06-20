Milan, Amorim ingin menjadikan Hjulmand sebagai poros proyek baru: dibutuhkan 45 juta euro





Hjulmand masih terikat kontrak jangka panjang dengan Sporting Lisbon, hingga tahun 2028, dan memiliki klausul pelepasan yang sangat tinggi: 80 juta euro. Namun, dua belas bulan lalu, Hjulmand berhasil mendapatkan janji dari klub Portugal tersebut. Jika ia bersedia tetap tinggal di Lisbon, pada tahun 2026 ia akan dilepas dengan harga yang menguntungkan, jika ada tawaran yang masuk. Berapa? Tidak kurang dari 45 juta. Bagi Milan, angka-angka tersebut memang sulit dicapai, tetapi dibandingkan dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta, diskonnya cukup besar. Dan godaan itu sangat besar...