Kekuatan fisik dan kepemimpinan. Morten Hjulmand berhasil menonjol di Sporting Lisbon berkat kepribadian dan performa yang konsisten: setelah didatangkan dari Lecce pada musim panas 2023 dengan biaya 20 juta, ia menjadi salah satu kapten tim. Pertemuannya dengan Ruben Amorim menjadi titik balik dalam kariernya: pelatih asal Portugal itu berhasil mengasah semua kemampuan gelandang asal Denmark tersebut, yang membuat nilai pasarnya hampir tiga kali lipat. Pelatih baru Milan kembali mencoba merekrutnya; ia ingin membawanya ke Milan untuk pengalaman pertamanya di Serie A.
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Milan, Amorim ingin menjadikan Hjulmand sebagai poros proyek baru: dibutuhkan 45 juta euro
LANGKAH TAKTIS
Perubahan taktis pertama dari Allegri ke Amorim akan terjadi tepat di lini tengah: dari seorang playmaker yang bermain rendah menjadi seorang pengatur permainan posisional dengan karakteristik yang lebih mengutamakan transisi dan pengambilan bola. Profil Hjulmand sangat cocok dengan filosofi Amorim. Tanpa mengabaikan kemungkinan kembalinya Samuele Ricci ke posisi lamanya, yang bisa menjadi solusi menarik sebagai gelandang tengah (peran yang ia emban dalam 90% pertandingan yang dilakoninya bersama Torino) dan bukan lagi sebagai gelandang sayap, di mana ia mengalami kesulitan besar pada musim lalu.
DISKON ATAS KLAUSUL
Hjulmand masih terikat kontrak jangka panjang dengan Sporting Lisbon, hingga tahun 2028, dan memiliki klausul pelepasan yang sangat tinggi: 80 juta euro. Namun, dua belas bulan lalu, Hjulmand berhasil mendapatkan janji dari klub Portugal tersebut. Jika ia bersedia tetap tinggal di Lisbon, pada tahun 2026 ia akan dilepas dengan harga yang menguntungkan, jika ada tawaran yang masuk. Berapa? Tidak kurang dari 45 juta. Bagi Milan, angka-angka tersebut memang sulit dicapai, tetapi dibandingkan dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta, diskonnya cukup besar. Dan godaan itu sangat besar...