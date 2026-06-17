Milan, Amorim ingin memulai kembali dengan Trincao: inilah harga pemain sayap Sporting Lisbon tersebut

Penuh semangat untuk mencoba membangkitkan kembali Milan. Ruben Amorim sangat termotivasi untuk petualangan barunya di bangku cadangan Rossoneri dan tidak sabar untuk mulai bekerja di lapangan. Tujuannya adalah menerapkan filosofi sepak bola ofensifnya yang didasarkan pada intensitas dan pemanfaatan sistematis para pemain sayap penyerang. Mantan pemain Manchester United ini sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai sistem permainannya, yang tidak akan ia ubah: antara formasi 3-4-2-1 dan 3-4-3. Formasi lain bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali.





Untuk mewujudkan filosofinya, tim transfer Milan harus bergerak agresif dalam mencari pemain sayap penyerang yang tepat, dan petunjuknya justru datang dari Amorim sendiri.