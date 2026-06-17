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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

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Milan, Amorim ingin memulai kembali dengan Trincao: inilah harga pemain sayap Sporting Lisbon tersebut

AC Milan
Trincao
Transfers

Milan, Amorim meminta pemain andalannya: Trincao dari Sporting Lisbon, yang bisa bermain di tiga posisi di lini serang

Penuh semangat untuk mencoba membangkitkan kembali Milan. Ruben Amorim sangat termotivasi untuk petualangan barunya di bangku cadangan Rossoneri dan tidak sabar untuk mulai bekerja di lapangan. Tujuannya adalah menerapkan filosofi sepak bola ofensifnya yang didasarkan pada intensitas dan pemanfaatan sistematis para pemain sayap penyerang. Mantan pemain Manchester United ini sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai sistem permainannya, yang tidak akan ia ubah: antara formasi 3-4-2-1 dan 3-4-3. Formasi lain bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali.


Untuk mewujudkan filosofinya, tim transfer Milan harus bergerak agresif dalam mencari pemain sayap penyerang yang tepat, dan petunjuknya justru datang dari Amorim sendiri.

  • TARGET TRINCAO

    Bersama Sporting Lisbon, mereka telah menorehkan prestasi luar biasa sekaligus mempererat hubungan yang didasari rasa saling menghormati dan saling percaya. Francisco Trincão memiliki ikatan yang sangat erat dengan Ruben Amorim, yang secara khusus meminta kedatangannya kepada manajemen Milan. Pada usia 26 tahun, pemain timnas Portugal yang sedang berlaga di Piala Dunia ini telah mencapai kematangan teknis dan taktis yang signifikan; cukup dilihat bahwa hanya pada musim lalu saja ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 13 assist di liga Portugal, serta 4 gol dan 3 assist di Liga Champions.



    • Iklan

  • DENGAN ATAU TANPA LEAO

    Francisco Trincão adalah pemain penting bagi Sporting Lisbon dan bukanlah pemain yang bisa begitu saja hengkang. Nilai pasarnya berkisar antara 40 hingga 50 juta euro; diperlukan kerja sama dengan agennya, Jorge Mendes (teman baik Gerry Cardinale), untuk melanjutkan negosiasi.


    Pemain kelahiran 1999 ini dapat meneruskan warisan Leao atau bermain bersamanya tanpa masalah karena dalam beberapa tahun terakhir ia telah menunjukkan fleksibilitasnya baik sebagai sayap kanan ofensif maupun di sisi sebaliknya, serta sebagai gelandang serang di belakang penyerang tunggal. Dalam beberapa hari ke depan, setelah direktur olahraga baru ditunjuk, Milan akan mencoba menjajaki kelayakan transfer ini dengan Sporting Lisbon.