Setelah pertandingan melawan Lazio, Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?

"Setiap pelatih punya gambaran umum soal seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Berdasarkan pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, yang pertama saat saya masih menjadi pemain ketika kami sampai bersaing untuk liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir bisa memenangi kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, saya sulit mengatakan bahwa kami punya sebelas pemain baku. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas, di mana semua pemain bisa tampil tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran soal pemain seperti apa yang saya inginkan di pertandingan tertentu, tetapi situasinya berubah dengan cepat. Kalau kalian memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian kalian: siapa yang pernah bilang Musah akan menjadi starter dan Luka Modric justru masalahnya? Tidak ada. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain inti dasar memang sulit dipahami, karena saya yakin benar-benar dibutuhkan satu grup utuh, satu skuad utuh untuk memenangi trofi. Tentu saja, untuk laga-laga tertentu saya mulai memahami tipe pemain yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus diturunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan memang bagus jika demikian".

Apakah Anda punya target minimum?

"Di klub besar, dan Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan ada di sini dan mengkritik tim, mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak melaju ke final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangi Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangi pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas bagi semua orang itu akan dianggap tidak cukup. Karena itu, saya tidak mau menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai target. Itu tidak berarti. Yang penting adalah kami punya satu-satunya tujuan, yaitu menang. Apa pun yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan mendatangkan kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu ini sulit, tetapi tujuannya adalah memenangi laga berikutnya agar lebih dekat dengan trofi. Dengan berpikir laga demi laga, kami akan lebih dekat untuk memenangi kompetisi ini".





Apakah ada kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?

"Dalam cara menekan, dalam bermain lebih tinggi. Jelas kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan saat menguasai bola, tetapi kami selalu mempertahankan penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase build-up, sementara kami kurang di sepertiga akhir lapangan. Kami masih punya beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan juga belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Berbicara soal Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: sangat terasa apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu cara bervariasi karena biasanya mereka bermain dengan pemain sayap seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio maka pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat yakin pada diri mereka sendiri, membangun permainan dengan tiga pemain bersama bek kiri, bersama Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa saja bermain, karena surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat. Kehadiran Pavlidis atau Duran sepenuhnya mengubah pertandingan: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang pertahanan, yang lainnya menawarkan koneksi yang lebih besar. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di laga ini dan pertandingan berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam bola mati dan saat melakukan pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang dipimpin pelatih luar biasa, memiliki kualitas individu yang sangat baik, dan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa dengan tekanan dan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapi mereka. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami punya tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu Benfica punya tekanan yang sama besarnya untuk memenangi setiap pertandingan; karena itu saya pikir ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya".