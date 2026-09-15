Setelah laga tandang di Olimpico melawan Lazio dilewati, bagi Milan kini saatnya memulai petualangan di Liga Europa. Lawan pertama adalah Benfica milik mantan pemain Manuel Rui Costa, sebuah duel spesial bagi beberapa pemain AC Milan. Ruben Amorim memaparkan pertandingan ini dalam konferensi pers rutin jelang laga: "Ini adalah kesempatan yang sangat penting, ini pertandingan pertama di Liga Europa. Kami tidak sabar untuk memulainya. Kami tahu tentang dua final Liga Champions. Rui Costa adalah presiden Benfica sekaligus sosok penting bagi Benfica. Saya juga punya masa lalu di Benfica, tetapi saya di sini untuk menang. Ini pertandingan yang istimewa karena ini yang pertama di Liga Europa".
Diterjemahkan oleh
Milan, Amorim: "Hutchinson siap bermain. Modric? Dulu orang bilang Moreira belum siap, seminggu kemudian kami bilang dia adalah pahlawan kami"
Tentang tujuan akhir dan Benfica
Pada 2025 Anda mencapai final bersama Manchester United, jadi Anda mengenal kompetisi ini. Apa targetnya? Setidaknya mencapai final?
"Kita berbicara tentang sebuah kompetisi dan targetnya tentu adalah menang. Target kami adalah melangkah sejauh mungkin, ada banyak tim yang kompetitif: perbedaannya ditentukan oleh kemampuan untuk mengandalkan skuad yang layak menyandang nama ini. Jika ada motivasi, saya rasa kita bisa memenangkan kompetisi dan pertandingan apa pun, dengan mengingat bahwa targetnya hanya satu: menang".
Setelah Lazio-Milan, refleksi apa yang Anda buat bersama staf Anda untuk susunan tim pada pertandingan besok?
"Melawan Lazio ada perubahan sikap dari satu babak ke babak lainnya: saya sudah membuat penilaian saya, ini bukan hanya soal 2-3 nama tetapi ada sikap yang berbeda. Saya bukan orang yang selalu mempertahankan 11 pemain yang sama. Ada perubahan sikap secara umum. Kami juga harus mempertimbangkan bahwa kami sedang berada dalam pekan-pekan di mana kami harus mengelola beberapa pertandingan dan karena itu kami tidak hanya memikirkan Benfica, tetapi juga Lecce. Bagaimanapun, melawan Lazio itu adalah persoalan sikap".
Dalam beberapa bulan terakhir sempat dibicarakan kemungkinan Anda melatih Benfica, bisa Anda konfirmasi?
"Saya sudah punya gagasan yang jelas. Ada kemungkinan saya kembali bekerja di Portugal, tetapi saya memutuskan tidak. Jika saya menerima panggilan dari klub Portugal, saya akan mengatakan tidak. Lalu Milan menelepon saya dan saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya tidak akan kembali ke Portugal, saya memilih Milan dan saya senang dengan keputusan penting ini".
TENTANG MODRIC
Tentang Modric:
"Untuk membuat Luka merasa nyaman dalam pertandingan, kami harus lama menguasai bola. Kalau saya ingat-ingat, mungkin ada tujuh umpan yang salah tanpa tekanan apa pun, di mana kami kehilangan bola dan mengubah pertandingan menjadi duel lari terus-menerus. Dan itu bukan tipe permainan yang harus dimainkan Luka. Karena itu, untuk menurunkan pemain seperti Luka, karena kami menginginkannya dalam situasi permainan tertentu dan dalam pertandingan tertentu, kami harus memiliki seseorang yang mampu berpikir dengan sangat baik saat bola berada di kakinya. Itulah idenya ketika Luka bermain. Namun, kita juga bisa melihat - dan menarik bagaimana semua orang punya opini yang sudah pasti soal pemain dari minggu ke minggu - bahwa baru seminggu lalu, melawan Juventus, orang-orang bilang Moreira belum siap, bermain buruk, dan tidak mampu melakukan apa pun. Seminggu kemudian kami mengatakan Moreira adalah pahlawan Milan. Sepakbola memang seperti itu. Saya tidak akan menarik kesimpulan terburu-buru soal performa Luka. Pertama, karena dia sudah memenangkan Ballon d'Or dan saya tahu nilainya, lalu saya juga tahu bahwa setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia akan bermain besok, tetapi Luka adalah pemain penting dalam skuad kami yang akan membantu kami sepanjang musim. Jadi saya tidak membuat penilaian final terhadap pemain dari minggu ke minggu: saya tahu nilai mereka dan saya mencoba mengelola momen masing-masing dari mereka".
Tentang Hutchinson:
"Dia siap bermain. Dia bisa tampil sejak menit pertama. Kami akan lihat besok, saya tidak ingin mengungkap starting XI karena Marcus pasti sedang menonton konferensi pers ini dan dia sangat cerdas; jadi itu adalah sebuah opsi. Saya tidak akan mengatakan hal lain soal susunan pemain awal, tetapi Hutchinson siap dimainkan”.
Apakah Anda mengikuti apa yang sedang dilakukan Benfica asuhan Marco Silva? Bisakah mereka menjuarai Liga Europa?
"Benfica bisa memenangi pertandingan apa pun, karena mereka punya pelatih hebat dan karena mereka punya pemain untuk melakukannya. Apa yang saya katakan di Portugal, saya mengatakan hal yang sama juga di sini di Italia. Saya pikir kadang-kadang klub-klub Portugal dibebani tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka miliki, karena mereka tidak memiliki kondisi yang sama seperti klub lain dan, secara khusus, klub-klub Italia. Dan dengan mengatakan ini saya justru menaruh tanggung jawab yang lebih besar pada diri saya sendiri, tetapi itulah yang selalu saya katakan di Portugal dan itulah yang saya katakan sekarang. Namun, dengan melihat pelatihnya, melihat timnya, dan rotasi yang kadang bisa dilakukan di liga Portugal, itu mungkin terjadi jika semuanya berjalan dengan baik. Saya melihat Benfica sangat kuat, dengan identitas yang sangat jelas dan sepenuhnya mampu menjuarai liga. Soal Liga Europa, bagaimanapun, harus dipahami bahwa tanggung jawab utama tidak bisa dibebankan kepada klub-klub Portugal. Saya tahu bagaimana kadang orang berbicara di Portugal tentang tim-tim Portugal, dengan mengatakan bahwa mereka harus memenangkan setiap pertandingan di Eropa; jadi jelas saya bukan orang yang akan memberi tekanan itu kepada Marco Silva. Ini adalah tim yang jelas bisa menang, karena pada masa lalu tim-tim Portugal sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melangkah jauh, sama seperti kami. Tentu saja saya melihat tim saya, saya melihat tim-tim Inggris kuat lainnya, saya tidak tahu bagaimana musim kami akan berjalan, tetapi saya juga melihat kami punya tanggung jawab tertentu untuk melangkah jauh di Liga Europa. Jadi, itulah jawaban saya: mereka mampu menang, mereka punya pelatih dan pemain untuk melakukannya, dan mereka bisa melakukan rotasi ini di liga. Saya rasa mereka tidak seharusnya memikul beban ini, karena klub-klub Portugal sudah melakukan sangat banyak hal, kadang dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Saya rindu Portugal, ya, tetapi sekarang saya di sini dan saya pikir saya akan tetap di sini selama beberapa tahun. Saya bisa mengatakan bahwa Milan adalah rumah kedua saya".
Tentang para pemain yang dikritik
Setelah pertandingan melawan Lazio, Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?
"Setiap pelatih punya gambaran umum soal seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Berdasarkan pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, yang pertama saat saya masih menjadi pemain ketika kami sampai bersaing untuk liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir bisa memenangi kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, saya sulit mengatakan bahwa kami punya sebelas pemain baku. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas, di mana semua pemain bisa tampil tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran soal pemain seperti apa yang saya inginkan di pertandingan tertentu, tetapi situasinya berubah dengan cepat. Kalau kalian memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian kalian: siapa yang pernah bilang Musah akan menjadi starter dan Luka Modric justru masalahnya? Tidak ada. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain inti dasar memang sulit dipahami, karena saya yakin benar-benar dibutuhkan satu grup utuh, satu skuad utuh untuk memenangi trofi. Tentu saja, untuk laga-laga tertentu saya mulai memahami tipe pemain yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus diturunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan memang bagus jika demikian".
Apakah Anda punya target minimum?
"Di klub besar, dan Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan ada di sini dan mengkritik tim, mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak melaju ke final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangi Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangi pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas bagi semua orang itu akan dianggap tidak cukup. Karena itu, saya tidak mau menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai target. Itu tidak berarti. Yang penting adalah kami punya satu-satunya tujuan, yaitu menang. Apa pun yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan mendatangkan kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu ini sulit, tetapi tujuannya adalah memenangi laga berikutnya agar lebih dekat dengan trofi. Dengan berpikir laga demi laga, kami akan lebih dekat untuk memenangi kompetisi ini".
Apakah ada kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?
"Dalam cara menekan, dalam bermain lebih tinggi. Jelas kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan saat menguasai bola, tetapi kami selalu mempertahankan penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase build-up, sementara kami kurang di sepertiga akhir lapangan. Kami masih punya beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan juga belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Berbicara soal Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: sangat terasa apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu cara bervariasi karena biasanya mereka bermain dengan pemain sayap seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio maka pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat yakin pada diri mereka sendiri, membangun permainan dengan tiga pemain bersama bek kiri, bersama Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa saja bermain, karena surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat. Kehadiran Pavlidis atau Duran sepenuhnya mengubah pertandingan: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang pertahanan, yang lainnya menawarkan koneksi yang lebih besar. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di laga ini dan pertandingan berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam bola mati dan saat melakukan pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang dipimpin pelatih luar biasa, memiliki kualitas individu yang sangat baik, dan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa dengan tekanan dan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapi mereka. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami punya tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu Benfica punya tekanan yang sama besarnya untuk memenangi setiap pertandingan; karena itu saya pikir ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya".
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami