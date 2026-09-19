Milan, Amorim: "Hubungan dengan para pemain senior? Saya selalu jelas kepada semua orang. Tentu saja ketika Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran"

Pelatih-pelatih terakhir mengalami kesulitan dalam mengelola para pemain senior. Apakah ada risiko dalam hubungan Anda dengan para pemain senior? Atau semuanya terkendali?

"Saya selalu jelas kepada semua orang. Tentu saja saat Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran. Terkadang Anda tidak sepakat dengan pelatih, tetapi jika Anda jujur kepada pemain, mereka mengerti. Cukup lihat jadwal kami setelah jeda, kami akan bermain setiap 2-3 hari. Kami harus siap. Ada hal-hal yang saya lihat sepanjang pekan, saya mengetahui beban fisik para pemain dan riwayat mereka: saya harus mengelola semua faktor ini. Mereka memahami peran saya dan bahwa saya harus membuat pilihan".

Apakah eksperimen susunan pemain sudah berakhir setelah semua rumor ini?

"Menurut Anda, susunan pemain terbaik itu yang mana?".

Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.

"Chukwueze sudah memainkan tiga pertandingan. Jika dia mengalami masalah, siapa yang Anda pasang?".

Saelemaekers.

"Di kanan? Melebar? Untuk bermain satu lawan satu? Lalu di lini tengah?".

Modric.

"Lalu apa yang kalian katakan pekan lalu tentang Modric dan kecepatannya? Setiap pekan akan ada susunan pemain yang berbeda. Bagaimana caranya mengelola tiga pertandingan setiap pekan? Bagaimana caranya mengelola pergantian pemain? Saya tahu betul itu bukan pekerjaan Anda, melainkan pekerjaan saya. Saya hanya ingin menjelaskan hal-hal ini kepada kalian. Kita bisa melakukan percakapan ini setiap hari. Percayalah, tak ada yang ingin menang melebihi saya. Saya tidak hanya berpikir untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Dan saya memikirkan yang terbaik untuk klub, bukan untuk saya. Besok saya akan memilih susunan pemain dengan memikirkan bahwa di babak kedua saya ingin menekan lebih keras. Saya mencoba memiliki keseimbangan dalam segala hal, menang dan membantu para pemain. Dan maaf untuk semua ini. Ini pekerjaan saya, bukan pekerjaan Anda (tersenyum, red). Tetapi susunan itu tidak terlalu jauh dari sebelas pemain starter untuk besok (tertawa, red)".





Tidak ada Milan yang selalu dominan:

"Melawan Juventus, mereka lebih baik dalam hal-hal kecil, meski kami memiliki penguasaan bola lebih banyak. Melawan Lazio, itu adalah pertandingan yang berbeda, ada dua babak yang benar-benar berbeda. Tetapi Anda tidak akan pernah melihat tim kami menunggu. Kami akan selalu mencoba menekan, mungkin tidak selalu melakukannya dengan terbaik. Melawan Benfica, mereka bermain lebih dalam dan kompak sambil menunggu kesalahan kami. Mungkin lawannya berbeda, mungkin kami akan mencoba melakukan hal-hal yang berbeda. Tetapi jika Anda melihat pertandingan-pertandingan itu, juga melawan Juventus dan Lazio, kami selalu menjadi tim yang mencoba mengendalikan pertandingan. Niatnya ada, itu ada. Kami bisa berkembang dalam fluiditas. Melawan Benfica kami memiliki lebih banyak sentuhan di kotak penalti mereka, lebih banyak tembakan, lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak sepak pojok. Namun tidak ada yang peduli, dan pada akhirnya saya juga tidak peduli. Kami harus menciptakan lebih banyak peluang. Tetapi kami adalah tim yang mencoba mendominasi dan yang mencoba menekan. Mungkin kami harus belajar, kami harus berkembang dan menemukan keseimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini".





Inter, Roma, Napoli, Como, dan banyak tim lain berada di atas Milan dalam hal umpan "killer" ke area lawan. Dari sinikah kesulitan Ramos muncul? Apakah ini soal pekerjaan? Apakah dia harus bekerja sedikit lebih sedikit untuk tim dan tim harus bekerja lebih banyak untuknya?

"Kami harus menciptakan lebih banyak peluang bersih untuknya dan kami harus membantunya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Ramos harus bekerja sedikit lebih sedikit untuk tim agar lebih segar, tetapi bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak waktu di dekat area lawan, seperti yang kami lakukan dalam latihan. Kami harus lebih meningkatkan pemahaman antarpemain. Dalam pertandingan terakhir kami melihat, saya tidak tahu apakah kalian ingat, ada bola dari Pulisic untuk Cisse yang tidak memahami niatnya, bola lain untuk Pavlovic yang kontrol pertamanya buruk, begitu juga Rabiot dalam dua kesempatan lain, yang tidak mengarahkan kontrol bolanya dengan baik. Di pertandingan lain kami tidak memiliki terlalu banyak sentuhan di area lawan: kami harus berkembang dari sisi ini. Melawan Benfica kami harus meningkatkan permainan-permainan seperti ini. Terkadang bukan hanya umpannya, tetapi juga menerima bola dengan lebih baik di area. Koni juga punya peluang besar di area. Pulisic juga. Benfica melepaskan satu tembakan dari luar saat pertahanan sudah tersusun lalu satu gol dengan empat bek yang melihat pemain sayap mereka".

Anda sangat marah karena gol itu?

"Sangat. Tetapi saya pikir kalian juga begitu. Kalian melihat pertandingannya. Situasi-situasi seperti ini harus dikontrol dengan lebih baik. Dan tolong jangan tulis bahwa saya sedang mengkritik para pemain, saya hanya menceritakan jalannya pertandingan. Hal terpenting bagi saya adalah merebut kembali posisi dan para pemain saya bekerja sangat baik dan tidak ada keraguan atas komitmen mereka di lapangan".