Setelah mengarsipkan kekalahan telak pada laga pertama Liga Europa melawan Benfica, AC Milan kembali fokus ke liga. Minggu malam di San Siro akan datang Lecce asuhan Di Francesco, Ruben Amorim mempresentasikan laga tersebut dalam konferensi pers: "Dari pihak kami dan seluruh klub, belasungkawa untuk keluarga, untuk Inter, dan untuk seluruh bangsa. Kami telah kehilangan legenda sepak bola dunia: begitulah hidup, seperti yang terjadi pada Franco Baresi. Kami harus menghormati sosok-sosok ini dengan terus melangkah maju bersama sepak bola kami dan meningkatkannya".
Milan, Amorim: "Hubungan dengan para pemain senior? Saya selalu jelas kepada semua orang. Jelas ketika Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran"
Tentang 100 tahun San Siro dan momen tim saat ini
Hari ini San Siro berusia 100 tahun dan besok AC Milan akan bermain di sana: apakah itu menjadi alasan tambahan untuk tampil baik?
"Merupakan sebuah kehormatan menjadi bagian dari sejarah San Siro. Kami ingin menang dan bermain baik untuk menghormati stadion ini dan para suporter kami. Kami hanya ingin bermain baik dan memenangi pertandingan".
Bagaimana hari-hari setelah kekalahan itu? Apakah Anda berbicara dengan para pemimpin di ruang ganti? Bagaimana kondisi Ruben Amorim?
Saat Anda kalah, Anda bukan orang yang sama. Jika demikian, berarti ada sesuatu yang salah. Tim siap untuk pertandingan ini, kami tidak bisa mengubah masa lalu tetapi kami bisa mengubah pertandingan berikutnya. Saya selalu berbicara dengan tim, bukan hanya ketika kalah: ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Kami ingin siap untuk besok malam".
Tentang perubahan susunan pemain dan keterlambatan
Mengapa AC Milan tidak mencetak gol di babak pertama?
"Saya kira itu hanya kebetulan. Jika Anda melihat laga melawan Torino, kami tampil baik. Melawan Venezia kami punya dua peluang jelas lewat Ramos. Itu kebetulan. Dalam 45 menit pertama, tim-tim sangat terorganisasi dan waspada. Lalu kami bisa mengubah jalannya pertandingan dengan pergantian pemain. Namun kami tetap tidak boleh kebobolan, terutama di babak pertama. Kami harus mengontrol pertandingan sedikit lebih baik".
Mengapa melakukan rotasi melawan Benfica?
"Benfica mengganti 9 pemain dibandingkan pertandingan sebelumnya dan kami perlu melakukan rotasi. Bukan berarti kami kalah karena para pemain yang berada di lapangan pada babak pertama. Kami punya jauh lebih banyak peluang, lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak sentuhan di area lawan. Terkadang Anda tidak bisa mencetak gol. Benfica mencetak gol dari peluang yang mereka ciptakan: ini soal performa kolektif dan bukan individu".
Seberapa jauh AC Milan ini dari AC Milan yang ingin Anda lihat?
"Janji untuk mencetak lebih banyak gol dan tampil dominan? Dalam sebagian besar pertandingan kami menjadi tim yang paling dominan. Kami tidak mendominasi selama 90 menit penuh... Besok prioritasnya adalah mengalahkan Lecce. Kami masih dalam tahap membangun, terutama saat menguasai bola. Besok adalah peluang bagus untuk meningkatkan performa kami di lapangan".
Tentang hubungan dengan pemilik klub
Pertemuan dengan Ibra dan kontak dengan Cardinale:
"Itu adalah kunjungan dari seseorang yang bekerja dengan klub. Fokus kami adalah pada Lecce. Itu hanya sebuah kunjungan. Kontak dengan Cardinale? Hal-hal yang normal, kami membicarakan hal-hal tentang klub, tidak ada yang spesial".
Saya tetap khawatir bukan karena pertandingan melawan Benfica, tetapi karena beberapa pernyataan. Saat Anda mengatakan bahwa tim ini tidak cocok dengan ide sepak bola Anda. Atau ketika Anda mengatakan bahwa Anda bisa berpikir untuk berubah (formasi, red). Bisakah Anda menjelaskan dengan baik soal hal-hal tersebut?
"Idenya adalah bahwa kedua hal itu bisa benar. Ini tidak ada kaitannya dengan sistem permainan. Ide saya tentang bermain sepak bola tidak didasarkan pada formasi, tetapi pada prinsip-prinsip: itu yang penting. Dua hal bisa benar pada saat yang sama. Saya mengatakan bahwa ketika Anda datang ke klub baru, mustahil memiliki semua karakteristik yang tepat dalam setiap aspek dan untuk setiap situasi. Itulah yang saya katakan. Capello mengajukan pertanyaan kepada saya tentang fase ofensif, saya mengatakan bahwa saya pikir kami harus bertahan dengan baik, terutama saat kami menguasai bola. Saya sangat jelas ketika mengatakan sesuatu, akan sulit menemukan pernyataan saya yang tidak konsisten. Saya sangat jelas soal topik-topik ini, soal pernyataan saya, yang sangat konsisten".
Apakah mungkin melihat Pulisic, Moreira, dan Chukwueze bermain bersama sejak awal? Apakah Anda melihat Cisse dan Pulisic sebagai alternatif satu sama lain?
"Semua bisa bermain bersama. Kalian mengetahui banyak hal yang terjadi di sini selama sepekan, tetapi ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan saya harus membuat pilihan saya. Mereka bisa bermain bersama. Mungkin besok kalian akan melihat beberapa dari mereka bermain bersama".
Tentang kesulitan lini pertahanan dalam fase pressing:
"Kami sedang sepenuhnya mengubah cara kami melakukan pressing. Dalam beberapa pertandingan kami lebih baik. Terkadang kami berhasil, terkadang lebih sulit. Saat para pemain lebih bugar, mereka tampil lebih baik, ketika lelah itu lebih sulit. Itu tergantung pada momen pertandingan. Kami harus beradaptasi dengan lebih baik, kami harus meningkat dalam fase ini. Bukan hanya para pemain bertahan yang harus meningkat, tetapi juga mereka yang bermain di depan. Kami harus membaik dalam timing dan memahami kapan serta bagaimana melakukan pressing, tetapi itu normal".
Tentang hubungan dengan para pemain senior
Para pelatih terakhir mengalami kesulitan dalam mengelola para pemain senior. Apakah ada risiko dalam hubungan Anda dengan para pemain senior? Atau semuanya terkendali?
"Saya selalu jelas kepada semua orang. Tentu saja ketika Anda tidak bermain, Anda marah. Mereka menginginkan kejujuran. Terkadang Anda tidak setuju dengan pelatih, tetapi jika Anda jujur kepada para pemain Anda, mereka mengerti. Cukup lihat jadwal kami setelah jeda, kami akan bermain setiap 2-3 hari. Kami harus siap. Ada hal-hal yang saya lihat sepanjang pekan, saya mengetahui beban fisik para pemain dan riwayat mereka: saya harus mengelola semua faktor ini. Mereka memahami peran saya dan bahwa saya harus membuat pilihan".
Apakah eksperimen susunan pemain sudah berakhir setelah semua rumor ini?
"Menurut Anda, susunan pemain terbaik itu apa?".
Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.
"Chukwueze sudah memainkan tiga pertandingan. Kalau dia punya masalah, siapa yang Anda pasang?".
Saelemaekers.
"Di kanan? Terbuka? Untuk bermain satu lawan satu? Lalu di lini tengah?".
Modric.
"Lalu apa yang kalian katakan pekan lalu tentang Modric dan kecepatannya? Setiap pekan akan ada susunan pemain yang berbeda. Bagaimana Anda mengelola tiga pertandingan setiap pekan? Bagaimana Anda mengelola pergantian pemain? Saya tahu betul itu bukan pekerjaan Anda, melainkan pekerjaan saya. Saya hanya ingin menjelaskan hal-hal ini kepada Anda. Kita bisa melakukan percakapan ini setiap hari. Percayalah, tak ada yang ingin menang lebih dari saya. Saya tidak hanya berpikir untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Dan saya memikirkan yang terbaik untuk klub, bukan untuk saya. Besok saya akan memilih susunan pemain dengan memikirkan bahwa pada babak kedua saya ingin menekan lebih keras. Saya berusaha memiliki keseimbangan dalam segala hal, menang dan membantu para pemain. Dan maaf untuk semua ini. Ini pekerjaan saya, bukan pekerjaan Anda (tersenyum, red). Tetapi Anda tidak terlalu jauh dari starter untuk besok (tertawa, red)".
Belum ada Milan yang selalu dominan:
"Melawan Juventus mereka lebih baik dalam hal-hal kecil, meski kami lebih banyak menguasai bola.. Saat melawan Lazio, itu adalah pertandingan yang berbeda, ada dua babak yang benar-benar berbeda. Tetapi Anda tidak akan pernah melihat tim kami menunggu. Kami akan selalu berusaha menekan, mungkin tidak selalu melakukannya dengan cara terbaik. Melawan Benfica, mereka bermain lebih rendah dan kompak sambil menunggu kesalahan kami. Mungkin lawannya berbeda, mungkin kami akan mencoba melakukan hal-hal yang berbeda. Tetapi jika Anda melihat pertandingan-pertandingan itu, juga melawan Juventus dan Lazio, kami selalu menjadi tim yang berusaha mengendalikan pertandingan. Niatnya ada, itu ada. Kami bisa meningkat dalam fluiditas. Melawan Benfica kami memiliki lebih banyak sentuhan di kotak penalti mereka, lebih banyak tembakan, lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak tendangan sudut. Namun tak ada yang peduli, dan pada akhirnya itu juga tidak penting bagi saya. Kami harus menciptakan lebih banyak peluang. Tetapi kami adalah tim yang berusaha mendominasi dan yang berusaha menekan. Mungkin kami harus belajar, kami harus berkembang dan menemukan keseimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini".
Inter, Roma, Napoli, Como, dan banyak tim lain berada di atas Milan dalam umpan "killer" ke area lawan. Apakah dari sinilah kesulitan Ramos berasal? Apakah ini soal kerja? Apakah dia harus bekerja sedikit lebih sedikit untuk tim dan tim harus bekerja lebih banyak untuknya?
"Kami harus menciptakan lebih banyak peluang bersih untuknya dan kami harus membantunya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Ramos harus bekerja sedikit lebih sedikit untuk tim agar lebih segar, tetapi bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak waktu di dekat area lawan, seperti yang kami lakukan dalam latihan. Kami harus lebih meningkatkan pemahaman antarpemain. Dalam pertandingan terakhir kami melihat, saya tidak tahu apakah Anda ingat, sebuah bola dari Pulisic untuk Cisse yang tidak memahami maksudnya, bola lainnya untuk Pavlovic yang kontrol pertamanya buruk, begitu juga Rabiot dalam dua kesempatan lain, yang tidak mengarahkan kontrolnya dengan baik. Dalam pertandingan lain kami tidak punya begitu banyak sentuhan di area lawan: kami harus berkembang dari sudut pandang ini. Melawan Benfica, permainan-permainan ini harus diperbaiki. Terkadang ini bukan hanya soal umpannya, tetapi menerima bola dengan lebih baik di area penalti. Koni juga punya peluang besar di area penalti. Pulisic juga. Benfica melepaskan satu tembakan dari luar saat pertahanan sudah tersusun, lalu sebuah gol dengan empat bek yang melihat pemain sayap mereka".
Anda sangat marah karena gol itu?
"Sangat. Tetapi saya pikir Anda juga begitu. Anda melihat pertandingannya. Situasi-situasi seperti ini harus dikendalikan dengan lebih baik. Dan tolong jangan tulis bahwa saya sedang mengkritik para pemain, saya hanya menceritakan jalannya pertandingan. Hal terpenting bagi saya adalah merebut kembali posisi, dan para pemain saya bekerja dengan sangat baik dan tidak ada keraguan atas komitmen mereka di lapangan".
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