AC Milan kalah buruk dari Benfica dalam debutnya di Liga Europa dan Amorim yang akhirnya menjadi sasaran utama kritik. Pelatih asal Portugal itu menunjukkan minimnya kejernihan baik dalam usulan susunan pemain inti (rotasi besar-besaran pada pertengahan September) maupun dalam pernyataan sebelum dan sesudah pertandingan. Hujan siulan yang diterima di San Siro baik pada akhir babak pertama maupun saat laga usai merupakan konsekuensi langsung dari penampilan buruk sebuah tim yang sudah dilanda krisis, baik dari sisi permainan maupun identitas.
Milan, Amorim gugup dan bingung: dalam beberapa jam ke depan akan ada pembicaraan dengan Cardinale
Bursa transfer yang tidak memuaskan
Hujan kritik menghantam Amorim bukan hanya karena susunan pemain inti yang rumit dengan beberapa pemain yang menjalani debut absolut di kompetisi tersebut, seperti Terracciano, atau debut di San Siro, seperti Hutchinson, tetapi juga karena apa yang ia katakan di depan kamera: hanya sekitar sepuluh hari lalu mantan Manchester United itu memberi nilai 10 untuk transfer AC Milan dan dengan puas menunjukkan keselarasan dengan Cardinale serta tim kerja terintegrasi dalam keputusan-keputusan yang diambil di bursa transfer. Kemarin, sebelum pertandingan, muncul pernyataan mengejutkan di mana ia meminta waktu untuk bekerja dan mengakui tidak memiliki skuad yang tepat untuk gaya sepak bolanya. Pelatih asal Portugal itu sangat mempertanyakan pekerjaannya sendiri yang dimulai pada 13 Juli lalu. Pekerjaan membangun skuad yang dilakukan dengan keterlibatan langsung dari Gerry Cardinale yang kini ingin mengetahui situasinya dengan jelas.
Pertemuan puncak dengan Cardinale
AC Milan langsung kembali berlatih pagi ini di Milanello untuk mempersiapkan laga Minggu malam di San Siro melawan Lecce asuhan Di Francesco. Pada hari ini dijadwalkan ada panggilan antara Cardinale, Calvelli, dan Amorim untuk menganalisis momen sulit yang sedang dialami tim: pemilik AC Milan itu sangat kecewa dengan cara tim bermain dalam tiga pertandingan terakhir melawan Juventus, Lazio, dan Benfica. Cardinale akan meminta penjelasan kepada Amorim mengenai daftar panjang kekurangan yang ia sendiri jabarkan kemarin dalam konferensi pers usai pertandingan, juga pernyataannya tentang skuad yang disampaikan kepada Sky.
Dukungan dikonfirmasi, tetapi kemenangan memang dibutuhkan
Menurut yang dipelajari calciomercato.com, Cardinale akan menegaskan kembali dukungan penuh kepada Amorim dalam fase awal yang rumit ini. Di Milan, untuk mendapatkan waktu, Anda harus memenangi pertandingan (kata-kata Amorim) dan karena itu tugas pelatih asal Portugal itu justru adalah mendapatkan waktu untuk membangun. Dengan kejernihan yang lebih besar, baik dalam memilih susunan pemain, dalam pengelolaan skuad, maupun dalam pernyataan publik.
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