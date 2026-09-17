Milan, Amorim gugup dan bingung: dalam beberapa jam ke depan akan ada pembicaraan dengan Cardinale

Hujan kritik menghantam Amorim bukan hanya karena susunan pemain inti yang rumit dengan beberapa pemain yang menjalani debut absolut di kompetisi tersebut, seperti Terracciano, atau debut di San Siro, seperti Hutchinson, tetapi juga karena apa yang ia katakan di depan kamera: hanya sekitar sepuluh hari lalu mantan Manchester United itu memberi nilai 10 untuk transfer AC Milan dan dengan puas menunjukkan keselarasan dengan Cardinale serta tim kerja terintegrasi dalam keputusan-keputusan yang diambil di bursa transfer. Kemarin, sebelum pertandingan, muncul pernyataan mengejutkan di mana ia meminta waktu untuk bekerja dan mengakui tidak memiliki skuad yang tepat untuk gaya sepak bolanya. Pelatih asal Portugal itu sangat mempertanyakan pekerjaannya sendiri yang dimulai pada 13 Juli lalu. Pekerjaan membangun skuad yang dilakukan dengan keterlibatan langsung dari Gerry Cardinale yang kini ingin mengetahui situasinya dengan jelas.