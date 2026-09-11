Salah satu tema utama dalam konferensi pers jelang Lazio vs Milan adalah kondisi terkini Pulisic: pemain Amerika Serikat itu benar-benar menjadi kasus tersendiri antara lapangan dan bursa transfer. Ia belum memperpanjang kontrak dan belum mendapat ruang dalam tiga giornata pertama, di mana ia juga masih belum menjalani debutnya. Amorim menjelaskan pengelolaan khusus terhadap penyerang Amerika Serikat itu dengan kata-kata berikut: "Kalian akan melihatnya besok, saya tidak tahu apakah sejak awal atau saat pertandingan berjalan. Saya pikir dia akan bermain beberapa menit. Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia marah karena sejauh ini punya nol menit bermain dan saya suka hal itu pada pemain saya. Jangan lupa dia mengalami cedera pada musim panas lalu dan kemudian dalam latihan pertama dia terkena benturan dan harus berhenti. Saya tidak akan mencopot orang yang sedang tampil bagus hanya untuk memasukkan sebuah 'nama': ini cara saya mengelola grup dan saya akan mati dengan prinsip-prinsip ini. Pulisic sangat penting bagi saya. Setelah jeda internasional ada 8 pekan dengan tiga pertandingan per pekan: semua akan kelelahan karena begitu banyak bermain. Pulisic penting dan akan memainkan banyak pertandingan. Tetapi Anda harus memahami konteks dan kisah saya untuk mengerti mengapa saya membuat pilihan tertentu. Namun, kalian akan melihat Pulisic mulai akhir pekan ini".





Sebuah panduan yang jelas tentang bagaimana pelatih asal Portugal itu ingin mengelola bukan hanya Pulisic, tetapi seluruh grup: yang dihitung adalah apa yang dilakukan dalam latihan, bukan nama. Satu-satunya pemimpin di atas semuanya, dengan kesadaran penuh akan bobot setiap keputusan. Kalau diterjemahkan secara sederhana: Amorim mengambil tanggung jawab besar dengan kesadaran penuh atas konsekuensi yang mengikutinya.