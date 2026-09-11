Satu jam penuh konferensi pers, membahas tuntas berbagai topik besar. Amorim lebih suka bekerja di lapangan bersama para pemainnya ketimbang melontarkan pernyataan di depan publik, tetapi itu bukan berarti dia menghindari pertanyaan. Justru sebaliknya, dia menghadapinya meski dengan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Namun, pelatih asal Portugal itu langsung menegaskan penghormatannya kepada Rino Gattuso, dengan menyebutnya sebagai legenda: "Gattuso adalah legenda AC Milan:
bakat
bukanlah segalanya. Gairah yang dia miliki adalah sesuatu yang harus kami temukan kembali di klub kami. Itu hilang dalam beberapa tahun terakhir, dan harus dibawa ke lapangan. Dengan gairah dan komitmen, berbagai masalah bisa diatasi".