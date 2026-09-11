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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim blak-blakan dalam konferensi pers: visi pelatih asal Portugal itu sebagai pemimpin ruang ganti dan manajer ala Inggris seperti yang diinginkan Cardinale

AC Milan

Dari kata-kata ke tindakan: Amorim menjelaskan visinya tentang pengelolaan tim dan para pemain bintang dalam skuad

Satu jam penuh konferensi pers, membahas tuntas berbagai topik besar. Amorim lebih suka bekerja di lapangan bersama para pemainnya ketimbang melontarkan pernyataan di depan publik, tetapi itu bukan berarti dia menghindari pertanyaan. Justru sebaliknya, dia menghadapinya meski dengan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Namun, pelatih asal Portugal itu langsung menegaskan penghormatannya kepada Rino Gattuso, dengan menyebutnya sebagai legenda: "Gattuso adalah legenda AC Milan:

bakat

 bukanlah segalanya. Gairah yang dia miliki adalah sesuatu yang harus kami temukan kembali di klub kami. Itu hilang dalam beberapa tahun terakhir, dan harus dibawa ke lapangan. Dengan gairah dan komitmen, berbagai masalah bisa diatasi". 

  • Pengelolaan grup

    Salah satu tema utama dalam konferensi pers jelang Lazio vs Milan adalah kondisi terkini Pulisic: pemain Amerika Serikat itu benar-benar menjadi kasus tersendiri antara lapangan dan bursa transfer. Ia belum memperpanjang kontrak dan belum mendapat ruang dalam tiga giornata pertama, di mana ia juga masih belum menjalani debutnya. Amorim menjelaskan pengelolaan khusus terhadap penyerang Amerika Serikat itu dengan kata-kata berikut: "Kalian akan melihatnya besok, saya tidak tahu apakah sejak awal atau saat pertandingan berjalan. Saya pikir dia akan bermain beberapa menit. Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia marah karena sejauh ini punya nol menit bermain dan saya suka hal itu pada pemain saya. Jangan lupa dia mengalami cedera pada musim panas lalu dan kemudian dalam latihan pertama dia terkena benturan dan harus berhenti. Saya tidak akan mencopot orang yang sedang tampil bagus hanya untuk memasukkan sebuah 'nama': ini cara saya mengelola grup dan saya akan mati dengan prinsip-prinsip ini. Pulisic sangat penting bagi saya. Setelah jeda internasional ada 8 pekan dengan tiga pertandingan per pekan: semua akan kelelahan karena begitu banyak bermain. Pulisic penting dan akan memainkan banyak pertandingan. Tetapi Anda harus memahami konteks dan kisah saya untuk mengerti mengapa saya membuat pilihan tertentu. Namun, kalian akan melihat Pulisic mulai akhir pekan ini".


    Sebuah panduan yang jelas tentang bagaimana pelatih asal Portugal itu ingin mengelola bukan hanya Pulisic, tetapi seluruh grup: yang dihitung adalah apa yang dilakukan dalam latihan, bukan nama. Satu-satunya pemimpin di atas semuanya, dengan kesadaran penuh akan bobot setiap keputusan. Kalau diterjemahkan secara sederhana: Amorim mengambil tanggung jawab besar dengan kesadaran penuh atas konsekuensi yang mengikutinya.

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  • Visi yang sama dengan Cardinale

    Gagasan tentang pelatih bergaya Inggris, dengan fungsi sebagai manajer baik untuk keputusan di bursa transfer maupun urusan internal dalam kehidupan sehari-hari tim, lahir justru dari Gerry Cardinale. Menurut pemikiran pemilik RedBird dan AC Milan itu, pelatih adalah mata rantai terlemah dalam sepak bola Italia dan orang pertama yang tersingkir ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana awal. Pilihan terhadap Amorim memang dimaksudkan untuk merombak pola tertentu: AC Milan beralih dari "bursa transfer ditangani manajemen, pelatih melatih" sebagaimana dikatakan Ibrahimovic terkait Fonseca, menjadi tim kerja terintegrasi di bursa transfer dengan Amorim yang memiliki kata terakhir atas segalanya. Sebuah revolusi kecil yang membutuhkan waktu, dukungan, dan kekompakan: AC Milan yang baru berangkat dari kepemimpinan Amorim.

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