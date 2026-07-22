Milan, Amorim bisa tersenyum: Cissè sudah kembali berlatih bersama tim, keputusan mengenai Idrissi

Pagi ini, Cisse mengikuti sesi latihan bersama tim utama untuk pertama kalinya sejak ia absen akibat cedera otot beberapa hari setelah menandatangani kontrak dengan klub Rossonero. Pada minggu pertama, mantan pemain Verona yang bergabung dengan Milan pada Januari dengan nilai transfer 8 juta euro ditambah bonus tersebut, hanya berlatih di gym. Amorim ingin mengamatinya lebih dekat sebelum mengambil keputusan akhir untuk musim depan.