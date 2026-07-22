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Milan, Amorim bisa tersenyum: Cissè sudah kembali berlatih bersama tim, keputusan mengenai Idrissi

AC Milan

Alphadjo Cissè kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera saat membela tim utama: Idrissi juga kembali bergabung dengan Milan Futuro

Alphadio Cisse mulai melihat secercah harapan di ujung terowongan: operasi yang dijalaninya pada akhir Februari kini hanya tinggal kenangan. Mantan pemain Verona ini telah pulih sepenuhnya dari cedera dan siap menunjukkan kualitas yang pernah ia tunjukkan pada paruh pertama musim Serie B lalu saat membela Catanzaro, di mana ia mencetak sebanyak 8 gol.

  • CISSE DALAM KELOMPOK

    Pagi ini, Cisse mengikuti sesi latihan bersama tim utama untuk pertama kalinya sejak ia absen akibat cedera otot beberapa hari setelah menandatangani kontrak dengan klub Rossonero. Pada minggu pertama, mantan pemain Verona yang bergabung dengan Milan pada Januari dengan nilai transfer 8 juta euro ditambah bonus tersebut, hanya berlatih di gym. Amorim ingin mengamatinya lebih dekat sebelum mengambil keputusan akhir untuk musim depan.

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  • IDRISSI DAN MASA DEPAN MILAN

    Sedangkan untuk Yahya Idrissi, ia kembali berlatih bersama Milan Futuro asuhan pelatih Sergio Navarro. Mantan pemain Chelsea ini awalnya dipanggil oleh Ruben Amorim untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Utama.

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