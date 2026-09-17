Kekalahan buruk dari Benfica, baik dari segi hasil maupun penampilan yang ditunjukkan, telah membuka perdebatan soal penanganan Ruben Amorim. Baik di studio Sky maupun Cbs Golazo, dari para pandit seperti Capello dan Di Canio, muncul berbagai pertanyaan: mulai dari mengapa AC Milan salah mengawali pertandingan dengan menghadiahkan satu babak kepada lawan, hingga mengapa tidak ada satu pun pemain yang pernah menyerang ruang di belakang pertahanan, juga kondisi fisik tim dan lini belakang yang masih belum tertata. Amorim mengejutkan semua orang dengan menerima semua kritik dengan sikap yang sangat kritis, sebelum kemudian menanggapinya dengan membenarkan kesalahan-kesalahannya sendiri.
Milan, Amorim bergerak cepat melakukan penyesuaian: dari perubahan formasi hingga pilihan pemain inti, inilah yang bisa berubah
Keterbukaan terhadap perubahan
Ruben Amorim, bertolak belakang dengan apa yang juga ia nyatakan sebelum pertandingan ketika ia mengakui bahwa ia juga mempertimbangkan kegagalan, tetapi hanya dengan tetap mempertahankan idenya sampai akhir, setelah kemenangan telak Benfica kini secara terbuka membuka peluang untuk perubahan besar, termasuk dalam mentalitas. Pelatih asal Portugal itu sedang mempertimbangkan prospek untuk menyesuaikan diri dengan para pemain, meski mereka memang tidak sepenuhnya cocok dengan filosofi sepak bolanya: "Saya terus berubah. Itulah perasaan saya. Terkadang saya harus memulai dengan sebuah dasar. Kami punya dua bulan kerja. Kami kalah hari ini, tetapi kami pasti akan menemukan solusi untuk mencoba beradaptasi dalam pertandingan tertentu, karena kami harus membangun sebuah ide. Saya masih terus bekerja".
Ubah formasi dan hentikan eksperimen
"Dia pelatih yang cerdas. Harus seperti itu. Ada sebuah pepatah yang saya suka: kita harus membuat anggur dari buah anggur yang kita miliki," kata Capello sejak awal. Langkah pertama untuk segera mengatasi masalah sudah jelas: Amorim, yang sejak lama menentang memainkan sebelas pemain inti tetap, akan berusaha membatasi rotasi dan eksperimen dalam beberapa pertandingan ke depan seperti yang dilakukan dengan Loftus-Cheek, Estupinan, dan Terracciano yang, dengan alasan berbeda-beda, tidak mampu memberi nilai tambah bagi tim ini. Idenya adalah menemukan tulang punggung yang terdiri dari 5/6 elemen yang bisa memberi jaminan taktis dan kepemimpinan kepada tim terutama pada momen-momen kebingungan.
Perspektif lain yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan beberapa perubahan terhadap sebuah formasi, 3-4-2-1 yang menuntut pemain dengan karakteristik tertentu. Perubahan utama seharusnya menyentuh lini tengah dan area trequartista, di mana hanya Pulisic yang tahu cara bekerja baik di half-space maupun dalam serangan ke ruang di belakang pertahanan. Penyesuaian pertama bisa terwujud dalam upaya mencari lebar permainan yang lebih besar dengan Moreira di satu sisi dan Saelemaekers serta Pulisic berada dekat dengan Ramos tetapi memulai dari posisi yang lebih melebar dibanding susunan saat ini. Jeda internasional akan datang pada saat yang tepat, Amorim akan memiliki waktu tiga pekan untuk menilai bersama stafnya jalan mana yang harus ditempuh untuk memaksimalkan tim dan meraih poin sebanyak mungkin hingga bursa transfer musim dingin, di mana Cardinale berniat turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimulai musim panas lalu.
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