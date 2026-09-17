"Dia pelatih yang cerdas. Harus seperti itu. Ada sebuah pepatah yang saya suka: kita harus membuat anggur dari buah anggur yang kita miliki," kata Capello sejak awal. Langkah pertama untuk segera mengatasi masalah sudah jelas: Amorim, yang sejak lama menentang memainkan sebelas pemain inti tetap, akan berusaha membatasi rotasi dan eksperimen dalam beberapa pertandingan ke depan seperti yang dilakukan dengan Loftus-Cheek, Estupinan, dan Terracciano yang, dengan alasan berbeda-beda, tidak mampu memberi nilai tambah bagi tim ini. Idenya adalah menemukan tulang punggung yang terdiri dari 5/6 elemen yang bisa memberi jaminan taktis dan kepemimpinan kepada tim terutama pada momen-momen kebingungan.





Perspektif lain yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan beberapa perubahan terhadap sebuah formasi, 3-4-2-1 yang menuntut pemain dengan karakteristik tertentu. Perubahan utama seharusnya menyentuh lini tengah dan area trequartista, di mana hanya Pulisic yang tahu cara bekerja baik di half-space maupun dalam serangan ke ruang di belakang pertahanan. Penyesuaian pertama bisa terwujud dalam upaya mencari lebar permainan yang lebih besar dengan Moreira di satu sisi dan Saelemaekers serta Pulisic berada dekat dengan Ramos tetapi memulai dari posisi yang lebih melebar dibanding susunan saat ini. Jeda internasional akan datang pada saat yang tepat, Amorim akan memiliki waktu tiga pekan untuk menilai bersama stafnya jalan mana yang harus ditempuh untuk memaksimalkan tim dan meraih poin sebanyak mungkin hingga bursa transfer musim dingin, di mana Cardinale berniat turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimulai musim panas lalu.







