Setelah pertandingan melawan Lazio Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?

"Setiap pelatih memiliki gambaran umum tentang seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Dari pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, yang pertama saat saya masih menjadi pemain ketika kami sampai bersaing untuk liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir bisa memenangi kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, saya sulit mengatakan bahwa kami punya sebelas pemain baku. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas di mana semua pemain bisa bermain tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran soal pemain seperti apa yang saya inginkan dalam pertandingan tertentu, tetapi momen berubah dengan cepat. Kalau Anda memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian Anda: siapa yang pernah bilang bahwa Musah akan menjadi starter dan Luka Modric justru menjadi masalah? Tidak ada. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain dasar sulit dipahami, karena saya yakin untuk memenangi trofi benar-benar dibutuhkan satu grup utuh, satu skuad utuh. Tentu saja untuk komitmen tertentu saya mulai memahami tipe pemain seperti apa yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus saya turunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan itu bagus".

Apakah Anda punya target minimum?

"Di klub besar, dan Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan berada di sini dan mengkritik tim, dengan mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak mencapai final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangi Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangi pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas semua orang akan menganggapnya tidak cukup. Karena itu, saya tidak ingin menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai sasaran. Itu tidak berarti. Yang berarti adalah kami punya satu tujuan saja, yaitu menang. Segala sesuatu yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan mendatangkan kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu ini sulit, tetapi tujuannya adalah memenangi laga berikutnya agar lebih dekat ke trofi. Dengan berpikir dari pertandingan ke pertandingan, kami akan lebih dekat untuk memenangi kompetisi ini”.





Apakah ada kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?

"Dalam cara menekan, dalam bermain lebih tinggi. Jelas kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan saat menguasai bola, tetapi kami selalu menjaga penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase build-up, sementara kami masih kurang di sepertiga akhir lapangan. Kami masih punya beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan masih belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Bicara soal Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: sangat terasa dengan gamblang apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu cara bervariasi karena biasanya bermain dengan seorang winger seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio, pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis bekerja sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat percaya diri, membangun permainan dengan tiga pemain bersama bek kiri, dengan Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa saja bermain, mengingat surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat menebaknya. Kehadiran Pavlidis atau Duran mengubah pertandingan sepenuhnya: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang garis pertahanan, yang lain menawarkan koneksi permainan yang lebih besar. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di pertandingan ini dan pertandingan berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam situasi bola mati dan dalam pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang ditangani pelatih yang luar biasa, memiliki kualitas individu yang sangat baik dan terdiri dari para pemain yang terbiasa dengan tekanan dan dengan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapi mereka. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami punya tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu Benfica punya tekanan yang sama besarnya untuk memenangi setiap pertandingan; karena itu saya yakin ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya”.