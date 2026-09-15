Setelah menutup lawatan ke Olimpico menghadapi Lazio bagi AC Milan, kini saatnya memulai petualangan di Liga Europa. Lawan pertama adalah Benfica milik mantan pemain Manuel Rui Costa, laga spesial bagi beberapa pemain AC Milan. Ruben Amorim memaparkan laga tersebut dalam konferensi pers prapertandingan seperti biasa: "Ini adalah kesempatan yang sangat penting, ini pertandingan pertama Liga Europa. Kami tidak sabar untuk memulai. Kami tahu tentang dua final Liga Champions itu. Rui Costa adalah presiden Benfica, tetapi juga sosok rujukan penting bagi Benfica. Saya juga punya masa lalu di Benfica, tetapi saya di sini untuk menang. Ini pertandingan yang spesial karena ini adalah laga pertama di Liga Europa".
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Milan, Amorim: "Benfica adalah peluang yang sangat penting. Modric? Orang-orang bilang Moreira belum siap, seminggu kemudian kami mengatakan dia adalah pahlawan kami"
Tentang tujuan akhir dan Benfica
Pada 2025 Anda mencapai final bersama Manchester United, jadi Anda mengenal kompetisi ini. Apa targetnya? Setidaknya mencapai final?
"Kita berbicara tentang sebuah kompetisi dan targetnya tentu saja adalah memenanginya. Tujuan kami adalah melaju sejauh mungkin, ada banyak tim yang kompetitif: perbedaannya ditentukan oleh kemampuan untuk mengandalkan skuad yang layak menyandang nama ini. Jika ada motivasi, saya pikir kita bisa memenangkan kompetisi dan pertandingan apa pun, dengan mengingat bahwa targetnya hanya satu: menang".
Setelah Lazio-Milan, refleksi apa yang Anda buat bersama staf Anda untuk susunan tim pada pertandingan besok?
"Melawan Lazio ada perubahan sikap dari satu babak ke babak lainnya: saya sudah membuat penilaian saya, ini bukan hanya soal 2-3 nama, tetapi ada sikap yang berbeda. Saya bukan orang yang selalu mempertahankan 11 pemain yang sama. Ada perubahan dalam sikap secara umum. Kami juga harus mempertimbangkan bahwa kami sedang berada dalam pekan-pekan di mana kami harus mengelola lebih dari satu pertandingan dan karena itu kami tidak hanya memikirkan Benfica, tetapi juga Lecce. Bagaimanapun, melawan Lazio itu adalah masalah sikap".
Dalam beberapa bulan terakhir sempat dibicarakan kemungkinan Anda melatih Benfica, bisa Anda konfirmasi?
"Saya sudah memiliki gagasan yang jelas. Ada kemungkinan saya kembali bekerja di Portugal, tetapi saya memutuskan tidak. Jika saya menerima panggilan dari klub Portugal, saya akan mengatakan tidak. Lalu Milan menelepon saya dan saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya tidak akan kembali ke Portugal, saya memilih Milan dan saya senang dengan keputusan penting ini".
Tentang Modric
Tentang Modric:
"Agar Luka merasa nyaman dalam pertandingan, kami harus lama menguasai bola. Yang terlintas di benak saya, mungkin ada tujuh operan yang salah tanpa tekanan apa pun, yang membuat kami kehilangan bola dan mengubah pertandingan menjadi duel lari tanpa henti. Dan itu bukan tipe permainan yang harus dijalani Luka. Karena itu, untuk memainkan pemain seperti Luka, karena kami menginginkannya dalam situasi permainan tertentu dan dalam pertandingan tertentu, kami harus memiliki seseorang yang mampu berpikir sangat baik dengan bola di kakinya. Itulah idenya ketika Luka bermain. Namun, kita juga bisa melihat - dan lucu bagaimana semua orang punya opini final tentang para pemain dari minggu ke minggu - bahwa baru sepekan lalu, melawan Juventus, orang-orang berkata Moreira belum siap, bermain buruk, dan tidak mampu melakukan apa pun. Sepekan kemudian kita mengatakan Moreira adalah pahlawan AC Milan. Sepak bola memang seperti itu. Saya tidak akan menarik kesimpulan terburu-buru soal penampilan Luka. Pertama, karena dia sudah memenangkan Ballon d'Or dan saya tahu nilainya, lalu karena saya tahu setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia akan bermain besok, tetapi Luka adalah pemain penting di tim kami yang akan membantu kami sepanjang musim. Jadi saya tidak membuat penilaian final terhadap pemain dari minggu ke minggu: saya tahu nilai mereka dan saya mencoba mengelola momen masing-masing dari mereka".
Tentang Hutchinson:
"Dia siap bermain. Dia bisa tampil sejak menit pertama. Kita lihat besok, saya tidak ingin mengungkap starting XI karena Marcus pasti sedang menonton konferensi pers ini dan dia sangat cerdas; jadi itu sebuah opsi. Saya tidak akan mengatakan hal lain soal sebelas pemain awal, tetapi Hutchinson siap dan tersedia”.
Apakah Anda mengikuti apa yang sedang dilakukan Benfica asuhan Marco Silva? Bisakah mereka menjuarai Liga Europa?
"Benfica bisa memenangkan pertandingan apa pun, karena mereka punya pelatih hebat dan karena mereka punya pemain untuk melakukannya. Apa yang saya katakan di Portugal, saya katakan dengan cara yang sama juga di Italia. Saya pikir kadang-kadang klub-klub Portugal dibebani tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka miliki, karena mereka tidak memiliki kondisi yang sama seperti klub-klub lain dan, secara khusus, klub-klub Italia. Dan dengan ini saya justru menaruh tanggung jawab yang lebih besar pada diri saya sendiri, tetapi itulah yang selalu saya katakan di Portugal dan itulah yang saya katakan sekarang. Namun, dengan melihat pelatihnya, melihat timnya, dan rotasi yang kadang bisa dilakukan di liga Portugal, hal itu mungkin terjadi jika semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya melihat Benfica yang jelas sangat kuat, dengan identitas yang sangat jelas dan sepenuhnya mampu memenangi liga. Soal Liga Europa, bagaimanapun, harus dipahami bahwa tanggung jawab utama tidak bisa dibebankan kepada klub-klub Portugal. Saya tahu bagaimana terkadang orang berbicara di Portugal tentang tim-tim Portugal, dengan mengatakan bahwa mereka harus memenangi setiap pertandingan di Eropa; jadi tentu saya tidak akan menjadi orang yang memberikan tekanan itu kepada Marco Silva. Ini adalah tim yang jelas bisa menang, karena di masa lalu tim-tim Portugal sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melaju jauh, sama seperti kami. Tentu saja saya melihat tim saya, saya melihat tim-tim kuat Inggris lainnya, saya tidak tahu bagaimana musim kami akan berjalan, tetapi saya juga melihat kami punya tanggung jawab tertentu untuk melaju jauh di Liga Europa. Karena itu, inilah jawaban saya: mereka mampu menang, mereka punya pelatih dan pemain untuk melakukannya, dan mereka bisa melakukan rotasi ini di liga. Saya rasa mereka tidak seharusnya memikul beban ini, karena klub-klub Portugal sudah melakukan sangat banyak hal, kadang-kadang dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Saya merindukan Portugal, ya, tetapi sekarang saya di sini dan saya pikir akan tetap di sini selama beberapa tahun. Saya bisa mengatakan bahwa Milan adalah rumah kedua saya".
Tentang para pemain yang dikritik
Setelah pertandingan melawan Lazio Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?
"Setiap pelatih memiliki gambaran umum tentang seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Dari pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, yang pertama saat saya masih menjadi pemain ketika kami sampai bersaing untuk liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir bisa memenangi kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, saya sulit mengatakan bahwa kami punya sebelas pemain baku. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas di mana semua pemain bisa bermain tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran soal pemain seperti apa yang saya inginkan dalam pertandingan tertentu, tetapi momen berubah dengan cepat. Kalau Anda memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian Anda: siapa yang pernah bilang bahwa Musah akan menjadi starter dan Luka Modric justru menjadi masalah? Tidak ada. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain dasar sulit dipahami, karena saya yakin untuk memenangi trofi benar-benar dibutuhkan satu grup utuh, satu skuad utuh. Tentu saja untuk komitmen tertentu saya mulai memahami tipe pemain seperti apa yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus saya turunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan itu bagus".
Apakah Anda punya target minimum?
"Di klub besar, dan Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan berada di sini dan mengkritik tim, dengan mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak mencapai final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangi Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangi pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas semua orang akan menganggapnya tidak cukup. Karena itu, saya tidak ingin menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai sasaran. Itu tidak berarti. Yang berarti adalah kami punya satu tujuan saja, yaitu menang. Segala sesuatu yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan mendatangkan kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu ini sulit, tetapi tujuannya adalah memenangi laga berikutnya agar lebih dekat ke trofi. Dengan berpikir dari pertandingan ke pertandingan, kami akan lebih dekat untuk memenangi kompetisi ini”.
Apakah ada kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?
"Dalam cara menekan, dalam bermain lebih tinggi. Jelas kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan saat menguasai bola, tetapi kami selalu menjaga penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase build-up, sementara kami masih kurang di sepertiga akhir lapangan. Kami masih punya beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan masih belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Bicara soal Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: sangat terasa dengan gamblang apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu cara bervariasi karena biasanya bermain dengan seorang winger seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio, pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis bekerja sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat percaya diri, membangun permainan dengan tiga pemain bersama bek kiri, dengan Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa saja bermain, mengingat surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat menebaknya. Kehadiran Pavlidis atau Duran mengubah pertandingan sepenuhnya: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang garis pertahanan, yang lain menawarkan koneksi permainan yang lebih besar. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di pertandingan ini dan pertandingan berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam situasi bola mati dan dalam pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang ditangani pelatih yang luar biasa, memiliki kualitas individu yang sangat baik dan terdiri dari para pemain yang terbiasa dengan tekanan dan dengan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapi mereka. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami punya tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu Benfica punya tekanan yang sama besarnya untuk memenangi setiap pertandingan; karena itu saya yakin ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya”.
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