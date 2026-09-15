Setelah lawatan tandang ke Olimpico menghadapi Lazio ditutup, Milan kini saatnya memulai petualangan di Liga Europa. Lawan pertama adalah Benfica milik mantan pemain mereka, Manuel Rui Costa, sebuah laga spesial bagi sejumlah pemain AC Milan. Ruben Amorim memaparkan pertandingan ini dalam konferensi pers seperti biasa pada hari sebelumnya: "Ini kesempatan yang sangat penting, ini pertandingan pertama Liga Europa. Kami tak sabar untuk memulainya. Kami tahu tentang dua final Liga Champions. Rui Costa adalah presiden Benfica, sekaligus sosok rujukan penting bagi Benfica. Saya juga punya masa lalu di Benfica, tetapi saya di sini untuk menang. Ini pertandingan yang khusus karena ini adalah laga pertama di Liga Europa".
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Milan, Amorim: "Benfica adalah kesempatan yang sangat penting. Modric? Dulu orang bilang Moreira belum siap, seminggu kemudian kita mengatakan dia adalah pahlawan kami"
Tentang tujuan akhir dan Benfica
Pada 2025 Anda mencapai final bersama Manchester United, jadi Anda mengenal kompetisi ini. Apa targetnya? Setidaknya mencapai final?
"Kita berbicara tentang sebuah kompetisi dan targetnya tentu adalah menang. Target kami adalah melangkah sejauh mungkin, ada banyak tim yang kompetitif: perbedaannya ada pada kemampuan mengandalkan skuad yang layak menyandang nama ini. Jika ada motivasi, saya pikir kompetisi dan pertandingan apa pun bisa dimenangi, dengan mengingat bahwa targetnya hanya satu: menang".
Setelah Lazio-Milan, refleksi apa yang Anda buat bersama staf Anda untuk susunan tim pada pertandingan besok?
"Melawan Lazio ada perubahan sikap dari satu babak ke babak lainnya: saya sudah membuat penilaian saya, ini bukan hanya soal 2-3 nama, tetapi ada sikap yang berbeda. Saya bukan tipe orang yang selalu mempertahankan 11 pemain yang sama. Ada perubahan dalam sikap secara umum. Kami juga harus mempertimbangkan bahwa kami sedang berada dalam pekan-pekan ketika kami harus mengelola lebih dari satu pertandingan dan karena itu kami tidak hanya memikirkan Benfica, tetapi juga Lecce. Bagaimanapun, melawan Lazio itu adalah soal sikap".
Dalam beberapa bulan terakhir sempat dibicarakan kemungkinan Anda melatih Benfica, bisakah Anda mengonfirmasinya?
"Saya sudah punya gagasan yang jelas. Ada kemungkinan saya kembali bekerja di Portugal, tetapi saya memutuskan tidak. Jika saya menerima panggilan dari klub Portugal, saya akan mengatakan tidak. Lalu Milan menelepon saya dan saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya tidak akan kembali ke Portugal, saya memilih Milan dan saya senang dengan keputusan penting ini".
Tentang Modric
Tentang Modric:
"Untuk membuat Luka merasa nyaman dalam pertandingan, kami harus lama menguasai bola. Yang langsung terlintas di benak saya mungkin ada tujuh operan yang salah tanpa tekanan apa pun, di mana kami kehilangan bola dan mengubah pertandingan menjadi duel lari tanpa henti. Dan itu bukan tipe permainan yang harus dijalani Luka. Karena itu, untuk menurunkan pemain seperti Luka, karena kami menginginkannya dalam situasi permainan tertentu dan di pertandingan-pertandingan tertentu, kami harus memiliki seseorang yang mampu berpikir dengan sangat baik saat bola ada di kakinya. Itulah idenya ketika Luka bermain. Namun, kita juga bisa melihat - dan lucu bagaimana semua orang selalu punya pendapat final soal pemain dari minggu ke minggu - bahwa baru sepekan lalu, melawan Juventus, orang-orang mengatakan Moreira belum siap, bermain buruk, dan tidak mampu melakukan apa pun. Sepekan kemudian kami mengatakan bahwa Moreira adalah pahlawan Milan. Sepak bola memang seperti itu. Saya tidak akan menarik kesimpulan terburu-buru soal performa Luka. Pertama, karena dia sudah memenangkan Ballon d'Or dan saya tahu seberapa besar nilainya, lalu saya juga tahu bahwa setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia akan bermain besok, tetapi Luka adalah pemain penting dalam tim kami yang akan membantu kami sepanjang musim. Jadi saya tidak membuat penilaian final terhadap pemain dari minggu ke minggu: saya tahu kualitas mereka dan saya mencoba mengelola momen masing-masing dari mereka".
Tentang Hutchinson:
"Dia siap bermain. Dia bisa tampil sejak menit pertama. Kita lihat besok, saya tidak ingin membocorkan sebelas pemain inti karena Marcus pasti sedang menonton konferensi pers ini dan dia sangat cerdas; jadi itu adalah sebuah opsi. Saya tidak akan mengatakan hal lain tentang sebelas pemain awal, tetapi Hutchinson siap dimainkan".
Apakah Anda mengikuti apa yang sedang dilakukan Benfica asuhan Marco Silva? Bisakah mereka memenangi Liga Europa?
"Benfica bisa memenangi pertandingan apa pun, karena mereka punya pelatih hebat dan pemain-pemain untuk melakukannya. Apa yang saya katakan di Portugal, saya katakan dengan cara yang sama juga di sini di Italia. Saya pikir terkadang klub-klub Portugal dibebani tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka pikul, karena mereka tidak memiliki kondisi yang sama seperti klub-klub lain dan, secara khusus, klub-klub Italia. Dan dengan mengatakan ini saya justru menaruh lebih banyak tanggung jawab pada diri saya sendiri, tetapi itulah yang selalu saya katakan di Portugal dan itulah yang saya katakan sekarang. Namun, dengan melihat pelatihnya, melihat timnya, dan rotasi yang terkadang bisa dilakukan di liga Portugal, itu mungkin terjadi jika semuanya berjalan dengan baik. Saya melihat Benfica yang jelas sangat kuat, dengan identitas yang sangat tegas dan sepenuhnya mampu memenangi liga. Soal Liga Europa, bagaimanapun, kita harus memahami bahwa tanggung jawab utama tidak bisa dibebankan kepada klub-klub Portugal. Saya tahu bagaimana terkadang orang berbicara di Portugal tentang tim-tim Portugal, dengan mengatakan bahwa mereka harus memenangi setiap pertandingan di Eropa; jadi jelas bukan saya yang akan memberi tekanan itu kepada Marco Silva. Ini adalah tim yang jelas bisa menang, karena pada masa lalu tim-tim Portugal sudah menunjukkan bahwa mereka mampu melangkah jauh, sama seperti kami. Tentu saya melihat tim saya, saya melihat tim-tim Inggris kuat lainnya, saya tidak tahu bagaimana musim kami akan berjalan, tetapi saya juga melihat kami punya tanggung jawab tertentu untuk melangkah jauh di Liga Europa. Karena itu, itulah jawaban saya: mereka mampu menang, mereka punya pelatih dan pemain untuk melakukannya, dan mereka bisa melakukan rotasi ini di liga. Saya percaya mereka tidak seharusnya memikul beban ini, karena klub-klub Portugal sudah melakukan sangat banyak, terkadang dengan jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Saya rindu Portugal, ya, tetapi sekarang saya ada di sini dan saya pikir akan tetap di sini selama beberapa tahun. Saya bisa mengatakan bahwa Milan adalah rumah kedua saya".
Tentang para pemain yang dikritik
Setelah pertandingan melawan Lazio Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?
"Setiap pelatih memiliki gambaran umum tentang seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Dari pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, pertama sebagai pemain saat kami sampai bersaing memperebutkan gelar liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir untuk memenangkan kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa kami memiliki sebelas pemain pakem. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas, di mana semua pemain bisa bermain tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran tentang pemain seperti apa yang saya inginkan dalam laga-laga tertentu, tetapi situasi berubah dengan cepat. Jika Anda memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian Anda: siapa yang pernah mengatakan bahwa Musah akan menjadi starter dan Luka Modric menjadi masalah? Tidak seorang pun. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain dasar sulit dipahami, karena saya yakin untuk memenangkan trofi benar-benar dibutuhkan satu kelompok utuh, satu skuad penuh. Tentu saja untuk komitmen tertentu saya mulai memahami tipe pemain seperti apa yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus diturunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan itu adalah hal yang baik".
Apakah Anda punya target minimum?
"Di klub besar, dan AC Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan berada di sini dan mengkritik tim, dengan mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak melaju ke final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangkan Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangkan pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas bagi semua orang itu akan dianggap tidak cukup. Karena itu, saya tidak ingin menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai sasaran. Itu tidak penting. Yang penting adalah kami punya satu tujuan, yaitu menang. Segala sesuatu yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan membawa kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih AC Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami sendiri. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu itu sulit, tetapi tujuannya adalah memenangkan pertandingan berikutnya agar lebih dekat dengan trofi. Dengan berpikir laga demi laga, kami akan lebih dekat untuk memenangkan kompetisi”.
Adakah kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?
"Dalam cara menekan, bermain lebih tinggi. Tentu saja kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan dengan bola, tetapi kami selalu mampu mempertahankan penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase pembangunan serangan, sementara yang kurang adalah sepertiga akhir lapangan. Kami masih memiliki beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak memiliki banyak sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan masih belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain-pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Berbicara tentang Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: kita bisa merasakan dengan sangat jelas apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu bagaimana bervariasi karena biasanya mereka bermain dengan winger seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio maka pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat yakin pada diri sendiri, membangun dengan tiga pemain dengan bek kiri, bersama Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa bermain, mengingat surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat. Kehadiran Pavlidis atau Duran sepenuhnya mengubah pertandingan: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang, yang lain memberi lebih banyak koneksi. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di laga ini dan laga berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam situasi bola mati dan dalam pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang dipimpin pelatih luar biasa, memiliki individu-individu hebat dan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa dengan tekanan dan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapinya. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami memiliki tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu bahwa Benfica memiliki tekanan yang sama besarnya untuk harus memenangkan setiap pertandingan; karena itulah saya yakin ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya”.
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