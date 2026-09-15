Setelah pertandingan melawan Lazio Anda mengatakan bahwa Anda tidak gila. Jadi, apakah Anda sudah memahami perbedaan antara para pemain inti utama dan pemain lainnya?

"Setiap pelatih memiliki gambaran umum tentang seperti apa sebelas pemain dasar timnya. Namun kemudian muncul persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Dari pengalaman saya - dan itu terjadi dua kali, pertama sebagai pemain saat kami sampai bersaing memperebutkan gelar liga, Liga Europa, dan piala-piala, yang kedua sedikit kurang - mustahil berpikir untuk memenangkan kompetisi hanya dengan mengandalkan 11 atau 14 pemain. Karena itu, sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa kami memiliki sebelas pemain pakem. Idenya bukan memiliki sebelas pemain tetap, melainkan identitas yang jelas, di mana semua pemain bisa bermain tanpa tim kehilangan terlalu banyak kualitas. Jelas saya punya gambaran tentang pemain seperti apa yang saya inginkan dalam laga-laga tertentu, tetapi situasi berubah dengan cepat. Jika Anda memikirkannya sejenak dan jujur dalam penilaian Anda: siapa yang pernah mengatakan bahwa Musah akan menjadi starter dan Luka Modric menjadi masalah? Tidak seorang pun. Situasinya berubah karena pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan hal itu. Dalam sepak bola modern, konsep sebelas pemain dasar sulit dipahami, karena saya yakin untuk memenangkan trofi benar-benar dibutuhkan satu kelompok utuh, satu skuad penuh. Tentu saja untuk komitmen tertentu saya mulai memahami tipe pemain seperti apa yang saya butuhkan dan formasi apa yang harus diturunkan. Saya punya gambaran yang lebih jelas tentang skuad, tetapi dinamika berubah sepanjang tahun, dan itu adalah hal yang baik".

Apakah Anda punya target minimum?

"Di klub besar, dan AC Milan adalah klub yang sangat besar, tidak ada target minimum. Apa pun hasilnya, jika tidak menang, kalian akan berada di sini dan mengkritik tim, dengan mengatakan bahwa itu terlalu sedikit. Itulah pengalaman saya. Saya bahkan mengalaminya di Portugal: ketika tidak melaju ke final atau tidak menang, itu adalah kegagalan. Dan semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangkan Liga Europa; jadi itu normal. Tidak ada target minimum: tujuan kami adalah memenangkan pertandingan berikutnya dan menang secara umum. Entah menang atau tidak menang. Jika kami tidak menang, jelas bagi semua orang itu akan dianggap tidak cukup. Karena itu, saya tidak ingin menjadi pelatih yang menetapkan perempat final atau semifinal sebagai sasaran. Itu tidak penting. Yang penting adalah kami punya satu tujuan, yaitu menang. Segala sesuatu yang kurang dari itu, kami sudah tahu akan membawa kritik, karena itulah harga yang harus dibayar untuk melatih AC Milan. Ini bukan semata soal ekonomi, mengingat Liga Europa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liga Champions, melainkan soal kebanggaan kami dan cara kami memandang diri kami sendiri. Jadi saya tidak akan menetapkan target minimum apa pun: kami tahu itu sulit, tetapi tujuannya adalah memenangkan pertandingan berikutnya agar lebih dekat dengan trofi. Dengan berpikir laga demi laga, kami akan lebih dekat untuk memenangkan kompetisi”.





Adakah kemungkinan untuk memiliki keseimbangan yang lebih besar?

"Dalam cara menekan, bermain lebih tinggi. Tentu saja kami masih mengalami fluktuasi besar antara bermain sangat baik dan mengalami beberapa kesulitan dengan bola, tetapi kami selalu mampu mempertahankan penguasaan bola yang lebih besar. Saya rasa kami masih sedikit terlalu fokus pada fase pembangunan serangan, sementara yang kurang adalah sepertiga akhir lapangan. Kami masih memiliki beberapa kesulitan dan itulah sebabnya Goncalo lebih kesulitan: kami tidak memiliki banyak sentuhan di dalam kotak penalti dan pergerakan masuk ke sepertiga akhir lawan masih belum cukup sering untuk menjamin performa tinggi sebagai tim. Jelas kami merekrut pemain-pemain yang, setelah dianalisis, memiliki struktur fisik dan gaya bermain yang kami inginkan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan; mereka masih muda dan kami tahu bahwa kami akan memberi kesinambungan pada proyek ini. Berbicara tentang Benfica, saya pikir kekuatan besar mereka terletak pada ide yang sangat jelas: kita bisa merasakan dengan sangat jelas apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tahu bagaimana bervariasi karena biasanya mereka bermain dengan winger seperti Rafa di sisi kanan, tetapi jika mereka memainkan Lukebakio maka pertandingan berubah sepenuhnya. Pavlidis melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sangat berbahaya di dekat area penalti. Mereka sangat yakin pada diri sendiri, membangun dengan tiga pemain dengan bek kiri, bersama Dal. Mereka banyak melakukan rotasi: Barreiro luar biasa, tetapi Aursnes bisa bermain, mengingat surat kabar dan kalian para jurnalis biasanya tepat. Kehadiran Pavlidis atau Duran sepenuhnya mengubah pertandingan: yang satu lebih banyak menyerang ruang di belakang, yang lain memberi lebih banyak koneksi. Palhinha akan bermain: dia akan bermain di laga ini dan laga berikutnya, dan dia adalah pemain yang sangat kuat dalam situasi bola mati dan dalam pressing, kami tahu itu. Jadi Benfica adalah tim yang dipimpin pelatih luar biasa, memiliki individu-individu hebat dan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa dengan tekanan dan kemenangan, faktor yang mengubah tim. Saya merasa mereka sangat percaya diri, tetapi kami siap menghadapinya. Saya mengenal Marco Silva dengan baik dan saya mengenal skuad Benfica dengan baik. Saya tahu kami memiliki tekanan yang sangat besar, tetapi saya juga tahu bahwa Benfica memiliki tekanan yang sama besarnya untuk harus memenangkan setiap pertandingan; karena itulah saya yakin ini akan menjadi tantangan yang bagus dan kami akan menikmatinya”.