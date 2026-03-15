Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, berbicara kepada DAZN setelah kekalahan di Roma melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri.
Milan, Allegri: "Semua orang membicarakan gelar juara Serie A setelah hasil imbang Inter. Targetnya adalah Liga Champions, atau kita berisiko merusak segalanya"
ANALISIS
"Kami sudah tahu pertandingan ini akan sulit; para pendukung kembali ke stadion, ini pertandingan penting bagi mereka, posisi klasemen mereka tidak terlalu mengkhawatirkan, dan mereka bermain dengan baik. Mereka banyak berlari, performa mereka menurun di babak kedua, tapi kami tidak berhasil mencetak gol. Semua orang membicarakan gelar juara setelah hasil imbang Inter, tapi kita harus realistis; kami memang tampil bagus, tapi targetnya adalah Liga Champions—kalau tidak, kita berisiko menghancurkan semua yang sudah dibangun."
LEAO YANG MARAH
"Dia merasa gugup karena dua kali menerima servis yang buruk, hal-hal seperti itu memang bisa terjadi dalam sebuah pertandingan. Kami semua ingin memenangkannya, kami bisa memperlebar jarak dengan tim-tim di bawah kami, itu sangat penting."
KESALAHAN
"Di babak pertama, kami melakukan banyak kesalahan teknis dan sering kebobolan serangan balik. Bahkan saat gol tercipta, kami sedang bersiap menghadapi umpan panjang, sementara mereka sangat ahli dalam serangan vertikal. Gol-gol seperti ini memang seharusnya tidak terjadi, tapi itulah yang terjadi. Kami melakukan banyak kesalahan di dekat kotak penalti dan terlalu banyak pemain kami yang berada di depan bola. Di babak kedua, mereka tidak goyah, tapi kami meningkatkan intensitas permainan. Sayangnya, kami tidak berhasil mencetak gol."
TERLALU BANYAK HARAPAN DI BABAK PERTAMA
"Ini bukan soal menunggu; di babak pertama kami kebobolan serangan balik lebih banyak daripada sepanjang musim ini. Jika Anda lamban dalam merebut bola, sulit untuk menghindari serangan balik dan akibatnya kebobolan gol. Di babak kedua, kami lebih sering memenangkan duel."
TERLALU BANYAK KONTRAS YANG HILANG
"Para pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik, mereka menyadari betapa pentingnya pertandingan ini, tetapi pada babak pertama kami melakukan banyak kesalahan teknis sehingga permainan kami menjadi kacau dan kami kehilangan banyak bola. Kami mencoba menghadapi situasi satu lawan satu, kami juga memiliki banyak pemain di depan garis bola dan tidak ada pilihan lain yang bisa kami ambil."