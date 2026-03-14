Setelah menang 1-0 dalam derby melawan Inter, Milan kembali beraksi pada pekan ke-29 Serie A. Tim Rossoneri akan berhadapan dengan Lazio asuhan Maurizio Sarri pada Minggu malam pukul 20.45. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Milan, Massimiliano Allegri, memberikan keterangan dalam konferensi pers. Berikut pernyataan-pernyataannya:
Milan, Allegri: "Scudetto? Hanya ada satu cara untuk mengejar ketertinggalan dari Inter. Gimenez tidak akan bermain melawan Lazio, Jashari atau Ricci akan menggantikan Rabiot"
KUNJUNGAN SHEVCHENKO
"Kunjungan Sheva membuat saya dan tim senang. Semoga hal itu membawa keberuntungan untuk besok."
SETELAH DERBY
"Setelah pertandingan, suasana sangat antusias, terutama karena berhasil meraih tiga poin dan memperlebar jarak dari para pesaing. Tim kemudian kembali tenang pada hari Selasa. Kini kami akan menghadapi Lazio, yang merupakan tim dengan teknik yang sangat baik, dengan para pemain yang mampu menutup ruang dengan baik. Sekarang, mari kita tetapkan target 70 poin."
GELAR JUARA
"Apakah kami memiliki pertahanan terbaik di Eropa? Ini bukan soal berusaha memenangkan Scudetto; kami harus berjuang sekuat tenaga dengan menyadari bahwa di depan ada tim yang unggul 7 poin dan hingga saat ini telah membuktikan diri sebagai yang terkuat. Kita harus memenangkan 5 pertandingan lagi untuk masuk ke empat besar klasemen, kita harus fokus pada diri sendiri tanpa memikirkan tim lain. Hanya ada satu cara untuk mengejar Inter: memenangkan pertandingan kita dan berharap mereka kehilangan poin, lapangan yang akan menentukan."
KETIADAAN RABIOT
"Apakah kualitas tim akan menurun tanpa Rabiot? Angka-angka itu memang ada untuk dipecahkan. Besok saya belum tahu siapa yang akan bermain antara Jashari dan Ricci, tapi yang penting kita tampil sebagai tim yang terorganisir. Lazio adalah tim yang sering mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Besok stadion akan penuh, tapi akan ada 10 ribu pendukung Milan di sana, dan itu penting bagi kami."
DI LINI DEPAN
"Gimenez tidak akan dipanggil. Hari ini dia akan mengikuti setengah sesi latihan bersama tim, dan kondisinya secara mental sangat baik. Semakin banyak pemain penyerang yang tersedia, semakin baik."
AKANKAH TERJADI KEJUTAN DALAM PERSAINGAN GELAR JUARA?
"Saya ulangi: hanya ada satu cara agar kita bisa mengejar Inter. Yaitu mereka kalah dan kita menang. Semua omong kosong ini... pada akhirnya, hasil pertandinganlah yang akan menentukan apakah kita berhasil memenangkan banyak pertandingan dan mereka kehilangan poin."
LAWANAN MELAWAN LAZIO
"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka sangat sulit ditembus. Secara karakteristik, mereka selalu bermain seperti ini sepanjang musim. Bagi mereka, ini adalah pertandingan penting, karena bagaimanapun juga mereka akan berusaha mengalahkan Milan, dan bagi kami ini penting karena akan memungkinkan kami untuk melangkah sedikit ke depan."
KESULITAN TIM-TIM ITALIA DI LIGA CHAMPIONS
"Sepak bola itu menarik karena selalu bisa diperdebatkan dan karena situasinya selalu berubah setiap tahun. Saat ini kita sedang menyaksikan babak-babak akhir, tapi tim-tim Inggris pun sedang mengalami kesulitan. Format ini memang seru; ada banyak pertandingan dan risiko posisi kita di klasemen bisa berubah-ubah. Mungkin tahun depan akan berbeda. Yang penting adalah ikut bertanding, lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan. Tidak ada aturan baku."
Pulisic
"Secara fisik, kondisinya jauh lebih baik. Dalam laga derby, dia tampil bagus. Kemampuannya terus meningkat. Baik dia, Leao, Fullkrug, maupun Nkunku, semuanya dalam kondisi yang sangat baik."
PERJALANAN
"Kekuatan yang harus kita miliki adalah tetap bekerja dengan tenang tanpa terlalu bersemangat atau putus asa tergantung situasi. Milan sedang menjalani perjalanan yang baik. Kami belum mencapai satu pun target, dan saya ulangi: hal baik yang telah kami lakukan adalah berhasil mencapai bulan Maret untuk memperjuangkan target-target kami. Kini saatnya menghadapi pertandingan-pertandingan yang menentukan."