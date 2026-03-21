Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan atas Torino.
Milan, Allegri: "Kami fokus untuk menang dan memperbaiki posisi di klasemen; kami memperhatikan tim-tim di bawah kami. Pavlovic telah berkembang pesat"
KEMENANGAN
"Kami menghadapi Torino yang tampil bagus dan terlalu memaksakan permainan; situasinya memang tidak mudah setelah skor imbang di babak pertama. Musim sudah mendekati akhir, dan kami harus fokus untuk menang dan memperbaiki posisi di klasemen. Pertandingan hari ini memang tidak mudah untuk dimenangkan, karena Torino bermain dengan sangat baik."
PILIHAN PULISIC
"Pemain yang memberikan keseimbangan bagi kami adalah Saelemaekers, namun terkadang dia sudah kelelahan di akhir pertandingan. Hari ini saya menempatkan Pulisic di sayap karena kami membutuhkan lebih banyak ruang di tengah lapangan, mengingat mereka memiliki barisan pertahanan yang sangat kuat dan rapat."
TENTANG NAPOLI
"Kami melihat ke belakang; ini berarti satu kemenangan kurang dari target utama kami. Pasti akan menjadi pertandingan yang seru."
SU FULLKRUG
"Di babak pertama dia mengalami sedikit kesulitan, tapi memang tidak mudah jika jarang bermain. Di babak kedua dia bermain lebih baik, tapi jika tidak ada konsistensi dalam bermain, hal itu menjadi sulit, terutama bagi para pemain yang lebih mengandalkan kekuatan fisik."
TENTANG PAVLOVIC
"Dia memang seperti itu; malam ini pun dia bermain dengan sangat baik, kemampuannya telah meningkat pesat, dia memiliki karakter dan semangat. Dia bertahan dengan sangat baik di lapangan terbuka."
SERANGAN YANG TIDAK MENGHASILKAN GOL
"Saya tidak meminta apa pun kepada siapa pun karena saat ini sedang masa jeda, dan saya hanya meminta agar peringkat tidak terganggu; para penyerang akan kembali mencetak gol."