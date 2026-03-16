Gabriele Stragapede

Milan, Allegri, dan Leao: Kisah di balik pergantian pemain saat melawan Lazio. Pulisic seharusnya yang diganti

Terungkap latar belakang penggantian pemain asal Portugal tersebut.

Lebih dari sekadar kekalahan bagi Milan yang meninggalkan Stadion Olimpico di Roma tidak hanya dengan kekalahan 1-0 dari Lazio, tetapi juga dengan kontroversi yang muncul seputar insiden yang melibatkan Rafael Leao, yang keluar dari lapangan dengan ekspresi sangat tidak puas pada babak kedua pertandingan yang merupakan bagian dari pekan ke-29 Serie A.

Ketegangan meningkat pada menit ke-67, ketika pemain nomor 10 Rossoneri itu tidak menyembunyikan rasa kesal terhadap pelatih Massimiliano Allegri setelah keputusan untuk menariknya keluar lapangan dan menggantikannya dengan Nkunku (serta Fullkrug, yang masuk menggantikan Fofana).

    Jika pada babak pertama, staf pelatih Milan telah beberapa kali menegur pemain asal Portugal itu dengan meminta partisipasi dan energi yang lebih besar, pada babak kedua situasinya tidak membaik dan rasa frustrasi sang pemain meluap (secara harfiah) dalam bentuk perilaku yang mencolok terhadap pelatihnya: Leao mengeluhkan kemungkinan untuk bisa terus bermain dalam pertandingan di Olimpico, menunjukkan ketidakpuasan dengan menolak - hampir - pelukan dan momen penghiburan yang diberikan Allegri kepadanya.

    Pada menit ke-67, Allegri memutuskan untuk melakukan pergantian pemain, meskipun awalnya ia tidak langsung memilih untuk mengganti Leao.

    Seperti yang dilaporkan oleh DAZN, ide staf teknis Milan sebenarnya adalah mengganti Pulisic: setelah diskusi antara semua pihak yang terlibat di bangku cadangan, keputusan akhirnya adalah mengganti Leao dan mempertahankan pemain asal Amerika Serikat itu di lapangan.

    Saat keluar dari lapangan, rasa frustrasi sang nomor 10 Rossonero terus berlanjut, dengan beberapa momen kemarahan Leao yang awalnya menendang beberapa botol dan kemudian terus menggelengkan kepalanya di bangku cadangan.

