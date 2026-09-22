Ruben Amorim bisa memanfaatkan jeda panjang untuk memberi bentuk yang lebih kuat pada prinsip-prinsip taktisnya, yang mulai terlihat hidup saat melawan Lecce setelah fase awal yang sedikit berjalan tanpa arah pasti.





Amorim di tim-timnya selalu memulai dari formasi 3-4-2-1 dengan blok posisi. Ia melakukannya di Sporting dan, meski dengan hasil yang lebih sedikit, di Manchester United, dan para gelandang serang memiliki peran sentral: pelatih asal Portugal itu membiarkan mereka bebas asalkan mampu menciptakan permainan dengan masuk ke area tengah lapangan.





Dalam hal ini, Pulisic merupakan evolusi yang lebih vertikal: karena itu masih kurang seorang gelandang serang berkaki kiri, sebab Hutchinson bisa membantu dalam rotasi tetapi belum siap untuk menjadi starter.