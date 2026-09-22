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Milan akan mendatangkan gelandang serang kidal pada Januari? Nama-nama yang dibidik dan kabar terbaru soal masa depan Hutchinson

AC Milan

Milan, skuadnya masih dalam tahap pembangunan: evaluasi untuk sebuah rekrutan di lini serang untuk bursa transfer Januari

Ruben Amorim bisa memanfaatkan jeda panjang untuk memberi bentuk yang lebih kuat pada prinsip-prinsip taktisnya, yang mulai terlihat hidup saat melawan Lecce setelah fase awal yang sedikit berjalan tanpa arah pasti.


Amorim di tim-timnya selalu memulai dari formasi 3-4-2-1 dengan blok posisi. Ia melakukannya di Sporting dan, meski dengan hasil yang lebih sedikit, di Manchester United, dan para gelandang serang memiliki peran sentral: pelatih asal Portugal itu membiarkan mereka bebas asalkan mampu menciptakan permainan dengan masuk ke area tengah lapangan.


Dalam hal ini, Pulisic merupakan evolusi yang lebih vertikal: karena itu masih kurang seorang gelandang serang berkaki kiri, sebab Hutchinson bisa membantu dalam rotasi tetapi belum siap untuk menjadi starter.

  • ENDRICK YANG DIFAVORITKAN

    Ada satu nama yang dilingkari merah dan benar-benar berada di puncak daftar Cardinale dan Amorim: yaitu Endrick dari Real Madrid. Pemain tim nasional Brasil itu sudah sempat dinegosiasikan selama dua pekan pada bulan Agustus, tetapi penolakan Josè Mourinho memadamkan sejak awal setiap ambisi AC Milan. Endrick sangat disukai karena memiliki kualitas teknik level tertinggi, berkaki kiri, dan bisa bermain baik sebagai second striker maupun sebagai ujung tombak tunggal. Singkatnya, dia akan menjadi rekrutan yang sempurna untuk AC Milan ini.


    Kelayakan operasi ini bergantung pada penilaian Real Madrid dan apakah Florentino Perez akan memutuskan untuk membuka peluang transfer, bahkan hanya dengan status sementara. Dalam hal itu, AC Milan akan siap di meja perundingan yang sudah diisi tim-tim lain yang tertarik, dan di antaranya juga ada Roma.


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  • Sanches salah satu alternatif

    AC Milan terus berupaya menghadirkan tambahan kekuatan untuk Amorim di posisi gelandang serang, dan di antara nama yang paling mungkin ada Alvyn Sanches, pemain Swiss kelahiran 2003 yang dimiliki Young Boys. Ia adalah gelandang serang kidal dengan karakteristik ideal untuk sistem permainan mantan Manchester United itu, yang mengandalkan penggunaan dua pemain yang fungsional untuk kerja penyerang tengah. Sanches dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik Swiss saat ini, dan tim pencari bakat AC Milan sudah cukup lama menyukai serta memantaunya. Gardiner telah mengajukan namanya, tetapi kini semuanya bergantung pada keputusan Gerry Cardinale.


  • MASA DEPAN HUTCHINSON

    Tampil baik dalam menit-menit singkat di Olimpico melawan Lazio sebagai pemain pengganti, namun jauh kurang meyakinkan saat mendapat kesempatan sebagai starter melawan Benfica di San Siro pada laga perdana Liga Europa. Itu pun masih terlalu sedikit untuk memberikan penilaian meski hanya sebagian terhadap Omari Hutchinson: pemain kelahiran 2003 asal RedHill itu datang ke AC Milan dengan status pinjaman berbayar sekitar 4 juta euro. Jelas, misi bagi pemain Inggris berpaspor Jamaika itu cukup rumit mengingat opsi pembelian dari Nottingham Forest dipatok pada angka mendekati 50 juta euro: dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk meyakinkan Cardinale agar menginvestasikan jumlah sebesar itu demi membelinya secara permanen pada musim panas mendatang.

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