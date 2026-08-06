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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, agen Jashari berbicara: "Dia punya kualitas untuk bermain di tim seperti ini, saya tidak membahas bursa transfer"

AC Milan

Agen Jashari menepis kemungkinan kepergian gelandang Swiss itu dalam beberapa pekan ke depan pada bursa transfer musim panas.

Francesco Romano, salah satu agen Ardon Jashari, berbicara kepada Sky tentang gelandang asal Swiss itu: "Pada musim lalu dia kurang beruntung karena datang pada Agustus, bukan sebelum pemusatan latihan, lalu dia mengalami cedera yang membuatnya absen selama dua bulan. Sekarang dia baru tiba tak lama setelah Piala Dunia, dia sudah berada di sana (di Australia, red) selama 2 hari..."

  • Di antara Amorim dan bursa transfer

    Bagaimana dia akan beradaptasi dalam sistem permainan baru Amorim? Di Club Brugge dia bermain dalam lini tengah berduet, dia punya kualitas untuk bermain dalam Milan seperti ini dan juga dengan formasi lain, saya rasa dia tidak akan mengalami masalah". Terakhir, dia mengelak saat ditanya soal kemungkinan kepergian Jashari: "Saya tidak membicarakan bursa transfer".

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