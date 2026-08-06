Francesco Romano, salah satu agen Ardon Jashari, berbicara kepada Sky tentang gelandang asal Swiss itu: "Pada musim lalu dia kurang beruntung karena datang pada Agustus, bukan sebelum pemusatan latihan, lalu dia mengalami cedera yang membuatnya absen selama dua bulan. Sekarang dia baru tiba tak lama setelah Piala Dunia, dia sudah berada di sana (di Australia, red) selama 2 hari..."