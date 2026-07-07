Milan, agen Gila hadir di kantor klub: "Kami sedang mengupayakannya". Pembaruan mengenai negosiasi dengan Lazio serta pembicaraan terkait Valdepenas

Alejandro Camano, agen Mario Gila, sedang aktif menangani negosiasi ini: kemarin ia menyampaikan tawaran dari Rossoneri kepada Lazio di Roma, sementara pagi ini ia bertolak ke Casa Milan untuk bertemu dengan Bobby Gardiner dan Hendrik Almstadt. Masa depan Victor Valdenpenas, bek serba bisa kelahiran 2006 yang saat ini membela Real Madrid, juga menjadi topik pembahasan.





Agen tersebut menyampaikan pernyataan berikut kepada para jurnalis yang hadir: “Bagaimana hasil pertemuannya? Seperti biasa, semua pertemuan dengan klub-klub Italia berjalan sangat baik”.

Kemudian, mengenai negosiasi untuk Gila, Camaño menambahkan: “Apakah ada optimisme untuk Gila di Milan? Ada beberapa nama, beberapa negosiasi, kami sedang mengusahakannya.”