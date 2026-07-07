Milan dan Lazio terus berupaya mencapai kesepakatan terkait transfer Mario Gila ke Milan. Tawaran pertama dari klub Rossoneri sebesar 25 juta euro ditambah bonus 2 juta euro dianggap belum cukup oleh pemilik klub Biancoceleste, Claudio Lotito: pihak Lazio meminta 30 juta euro yang dijamin. Sebanyak 50% dari jumlah yang akan diterima Lazio atas transfer Gila akan diserahkan kepada Real Madrid.
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Milan, agen Gila hadir di kantor klub: "Kami sedang mengupayakannya". Pembaruan mengenai negosiasi dengan Lazio serta pembicaraan terkait Valdepenas
AGEN GILA DI KANTOR MILAN: "KAMI SEDANG BEKERJA"
Alejandro Camano, agen Mario Gila, sedang aktif menangani negosiasi ini: kemarin ia menyampaikan tawaran dari Rossoneri kepada Lazio di Roma, sementara pagi ini ia bertolak ke Casa Milan untuk bertemu dengan Bobby Gardiner dan Hendrik Almstadt. Masa depan Victor Valdenpenas, bek serba bisa kelahiran 2006 yang saat ini membela Real Madrid, juga menjadi topik pembahasan.
Agen tersebut menyampaikan pernyataan berikut kepada para jurnalis yang hadir: “Bagaimana hasil pertemuannya? Seperti biasa, semua pertemuan dengan klub-klub Italia berjalan sangat baik”.
Kemudian, mengenai negosiasi untuk Gila, Camaño menambahkan: “Apakah ada optimisme untuk Gila di Milan? Ada beberapa nama, beberapa negosiasi, kami sedang mengusahakannya.”
PENAWARAN BARU
Mario Gila dan agennya, Alejandro Camano, sedang gencar-gencarnya berupaya bergabung dengan Milan, klub yang telah mencapai kesepakatan dengan mereka untuk kontrak lima tahun senilai 5 juta euro bersih per musim. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam beberapa jam ke depan klub Rossoneri akan mengajukan tawaran kedua kepada Lazio untuk bek asal Spanyol tersebut.
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