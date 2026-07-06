Milan, agen Gila berada di Roma untuk bernegosiasi dengan Lotito: Calvani akan dimasukkan ke dalam kesepakatan tersebut

Presiden Lazio, Claudio Lotito, telah menetapkan harga bek asal Spanyol tersebut sebesar 30 juta euro, tanpa niat sedikit pun untuk memberikan diskon. Hal ini karena klub Biancoceleste harus menyerahkan 50% dari selisih keuntungan kepada Real Madrid. Atalanta sempat mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro sebagai harga dasar tetap ditambah 3 juta euro sebagai bonus, namun tidak mendapat respons positif dari sang pemain. Napoli memang lebih dulu bergerak untuk merekrut Gila, tetapi negosiasi tidak berlanjut karena De Laurentiis telah menegaskan kepada direkturnya, Manna: sebelum merekrut pemain baru, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan penjualan pemain.





Milan sedang menyiapkan tawaran sebesar 25 juta euro sebagai gaji pokok ditambah 5 juta eurosebagai bonus, dengan dukungan agen Camano yang saat ini berada di Roma untuk berdiskusi dengan Lazio. Antara Milan dan sang pemain, kesepakatan telah tercapai sepenuhnya untuk kontrak lima tahun dengan gaji bersih 5 juta euro per musim (klub Rossonero dapat memanfaatkan Dekret Pertumbuhan).