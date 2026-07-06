Upaya Gila untuk mendatangkan pemain ke Milan telah memasuki tahap operasional. Pagi ini, Alejandro Camano, agen bek asal Spanyol tersebut, tiba di Roma untuk berbicara langsung dengan Claudio Lotito dan meyakinkannya agar menerima tawaran dari klub Rossonero. Setelah langkah cepat pada Jumat lalu, klub Rossonero kini berada di posisi terdepan sendirian dalam perburuan mantan bek Real Madrid tersebut.
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Milan, agen Gila berada di Roma untuk bernegosiasi dengan Lotito: Calvani akan dimasukkan ke dalam kesepakatan tersebut
Tawaran sebesar 30 juta
Presiden Lazio, Claudio Lotito, telah menetapkan harga bek asal Spanyol tersebut sebesar 30 juta euro, tanpa niat sedikit pun untuk memberikan diskon. Hal ini karena klub Biancoceleste harus menyerahkan 50% dari selisih keuntungan kepada Real Madrid. Atalanta sempat mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro sebagai harga dasar tetap ditambah 3 juta euro sebagai bonus, namun tidak mendapat respons positif dari sang pemain. Napoli memang lebih dulu bergerak untuk merekrut Gila, tetapi negosiasi tidak berlanjut karena De Laurentiis telah menegaskan kepada direkturnya, Manna: sebelum merekrut pemain baru, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan penjualan pemain.
Milan sedang menyiapkan tawaran sebesar 25 juta euro sebagai gaji pokok ditambah 5 juta eurosebagai bonus, dengan dukungan agen Camano yang saat ini berada di Roma untuk berdiskusi dengan Lazio. Antara Milan dan sang pemain, kesepakatan telah tercapai sepenuhnya untuk kontrak lima tahun dengan gaji bersih 5 juta euro per musim (klub Rossonero dapat memanfaatkan Dekret Pertumbuhan).
CALVANI DALAM OPERASI TERSEBUT
Kunci strategis untuk menembus pertahanan Biancoceleste secara permanen adalah Lorenzo Calvani, bek kiri berbakat kelahiran 2008. Kirovski sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan agen pemain berbakat Biancoceleste tersebut; kesepakatan tampaknya sudah dekat dan bahkan dapat memperkecil selisih antara gaji pokok dan bonus bagi Gila di Rossonero. Ini adalah saat-saat krusial, Gila semakin terlihat akan bergabung dengan Rossonero...
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