Dari kata-kata ke tindakan: para pengacara Warren Bondo hari ini telah mengirimkan PEC kepada Milan dengan permintaan resmi agar sang pemain diintegrasikan kembali ke dalam skuad. Pemain kelahiran 2003 itu, yang kembali dari pinjaman murni ke Cremonese, tidak dipanggil Amorim untuk pemusatan latihan karena tidak masuk dalam proyek tim. Setelah berlatih sendiri sepanjang musim panas atas kesepakatan dengan AC Milan, mantan bidikan Moncada itu (datang ke AC Milan dari Monza pada Januari 2025 dengan harga 10 juta plus bonus 2 juta) meminta agar bisa berlatih bersama grup dengan rekan-rekan setim lainnya.
Sports Press Photo
Diterjemahkan oleh
Milan, agen-agen Bondo secara resmi telah meminta klub melalui PEC untuk memasukkan kembali gelandang Prancis itu ke dalam skuad
Waktu 5 hari
AC Milan kini memiliki waktu lima hari untuk menanggapi permintaan resmi dari Bondo dan rombongannya, dan akan melakukan semua evaluasi yang diperlukan. Jika jawabannya negatif, tidak tertutup kemungkinan rombongan sang pemain akan melangkah lebih jauh lewat jalur hukum. Bondo tetap bertahan di AC Milan karena tidak ditemukan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
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