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Arsenal FC v AC Milan: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, 6 pemain yang dicoret Amorim dari daftar pemanggilan untuk pemusatan latihan: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos, Balentien, dan Bennacer

AC Milan
Transfers

Milan, keputusan akhir Amorim terkait pemusatan latihan telah diumumkan: berikut ini daftar para pemain yang 'tidak dipanggil'

Ada 26 pemain yang dipanggil oleh Ruben Amorim untuk pemusatan latihan pada Senin, 13 Juli di Milanello. Dalam daftar tersebut terdapat banyak nama baru, baik pemain muda yang akan bolak-balik antara Tim Utama dan Milan Futuro seperti Guernier, Ossola, dan Kostic, maupun pemain lain yang mungkin akan pindah klub sebelum penutupan bursa transfer. Hal ini berlaku untuk Tomori, Fofana, Filippo Terracciano, dan Loftus-Cheek, hanya untuk menyebutkan beberapa yang paling menonjol.


Ada 5 pemain yang tidak dipanggil ke pemusatan latihan ini, padahal mereka setidaknya sempat diisukan akan dipanggil: mari kita analisis situasi mereka satu per satu.

  • ZEROLI MENUNGGU PENEMPATAN

    Mantan kapten tim Primavera Rossonera, gelandang Kevin Zeroli, merupakan salah satu pemain unggulan yang tidak dipanggil oleh Ruben Amorim untuk pemusatan latihan Milan. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, pemain kelahiran 2005 ini diperkirakan akan memulai latihan bersama Milan Futuro asuhan pelatih Navarro dalam sesi pemusatan latihan yang dijadwalkan pada Selasa, 14 Juni. Ini hanyalah tahap awal sambil menunggu penempatan barunya: klub-klub Serie A seperti Lecce, Udinese, dan Torino juga telah mengumpulkan informasi mengenai mantan pemain Monza ini.

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  • BONDO DI MILANELLO BERSAMA PELATIH

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima belas hari lalu, tim transfer Milan telah meminta pihak Warren Bondo untuk mencarikan klub baru bagi sang pemain dengan status transfer permanen, dengan nilai awal sebesar 8 juta euro. Keputusan untuk langsung mengeluarkannya dari daftar pemain yang dipanggil untuk pramusim cukup mengejutkan: menurut informasi yang diperoleh, gelandang asal Prancis tersebut akan berlatih secara individu di Milanello bersama seorang pelatih kebugaran.

  • MALICK CISSE DAN MASA DEPANNYA BERSAMA MILAN

    Siapa pun yang melihatnya bermain musim lalu bersama Milan Futuro dan Primavera mengira ia akan mendapat kesempatan bermain bersama Amorim pada pramusim ini, namun kenyataannya Malick Cissè tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Bek asal Senegal ini, yang bergabung dengan Milan pada bursa transfer Januari, akan menjadi salah satu andalan tim asuhan pelatih Navarro.

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  • VOS DAN BALENTIEN SECARA BERURUTAN

    Silvano Vos, gelandang asal Belanda yang didatangkan dari Ajax dua musim panas lalu dengan segudang harapan, awalnya akan mengikuti pemusatan latihan bersama Milan Futuro sambil menunggu kepastian kepindahannya secara permanen ke klub Rossoneri. Rekan senegaranya,Balentien, yang sempat melakukan debutnya di Serie A bersama Allegri, pada hari Selasa nanti juga akan berada di bawah asuhan pelatih baru asal Spanyol, Navarro,

  • BENNACER: ANTARA PEMUTUSAN KONTRAK DAN QATAR

    Ismael Bennacer tidak dimasukkan oleh Ruben Amorim ke dalam daftar pemain yang dipanggil: menurut kabar dari pihak Arab, gelandang asal Aljazair tersebut dilaporkan sedang berada di Qatar untuk melakukan negosiasi baik dengan Al-Shamal maupun Al-Gharafa.

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