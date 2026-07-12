Ada 26 pemain yang dipanggil oleh Ruben Amorim untuk pemusatan latihan pada Senin, 13 Juli di Milanello. Dalam daftar tersebut terdapat banyak nama baru, baik pemain muda yang akan bolak-balik antara Tim Utama dan Milan Futuro seperti Guernier, Ossola, dan Kostic, maupun pemain lain yang mungkin akan pindah klub sebelum penutupan bursa transfer. Hal ini berlaku untuk Tomori, Fofana, Filippo Terracciano, dan Loftus-Cheek, hanya untuk menyebutkan beberapa yang paling menonjol.





Ada 5 pemain yang tidak dipanggil ke pemusatan latihan ini, padahal mereka setidaknya sempat diisukan akan dipanggil: mari kita analisis situasi mereka satu per satu.