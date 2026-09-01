Moore mengungkapkan bahwa ia langsung terpikat oleh ketertarikan besar klub dan filosofi permainan menyerang mereka selama negosiasi: "Klub menunjukkan minat besar sejak awal. Pembicaraan dengan manajemen berjalan sangat baik; prospek bermain di Bundesliga di sini dan cara klub ingin bermain membuat keputusan saya menjadi sangat mudah."

Pemain tim muda Inggris itu juga memaparkan ambisinya untuk segera memberi dampak: "Tim telah mengawali musim dengan sangat baik. Saya menonton kedua pertandingan piala dan laga melawan Hoffenheim. Saya senang bisa berada di sini sekarang dan saya ingin membantu tim dengan mencetak sebanyak mungkin gol serta memberikan sebanyak mungkin assist, agar kami bisa mempertahankan ini dan menjalani musim yang baik."