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Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mikey Moore merampungkan kepindahan pinjaman ke FC Koln dari Tottenham setelah tampil menonjol bersama Rangers

Transfers
M. Moore
Tottenham Hotspur
FC Koeln
Premier League
Bundesliga

Prospek Tottenham Hotspur, Mikey Moore, telah merampungkan kepindahan pinjaman selama satu musim ke klub Bundesliga FC Koln setelah menjalani periode yang produktif di Rangers. Winger berusia 19 tahun itu mencatatkan tujuh gol dan empat assist selama waktunya di Skotlandia, dan kini ia menuju Jerman untuk mendapatkan pengalaman lebih lanjut bermain di tim utama level tertinggi sepanjang musim 2026-27.

  • Moore resmikan kepindahan ke Bundesliga

    Pemain muda Inggris itu resmi bergabung dengan Koln dengan status pinjaman selama satu musim dari Tottenham. Kepindahan itu menyusul kampanye 2025-26 yang mengesankan bersama Rangers, di mana ia tampil 47 kali dan meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini. Setelah sudah tampil 21 kali untuk Spurs di level senior, pemain sayap itu kini mencari menit bermain reguler di tim utama di kasta tertinggi Jerman.


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    Direktur olahraga mendukung remaja itu

    Direktur olahraga Koln, Thomas Kessler, dengan antusias menyambut winger muda itu dalam pernyataan resmi klub: "Meski usianya masih muda, Mikey sudah menunjukkan kematangan yang luar biasa."

    Kessler menegaskan keyakinannya terhadap kualitas penyerang tersebut, dengan menambahkan: "Ia memiliki kemampuan teknik yang sangat baik, kreatif dan berani dalam situasi satu lawan satu, dan secara konsisten menghadirkan ancaman dalam serangan berkat dinamismenya serta gaya bermainnya yang lepas. Profilnya akan memperluas opsi kami di sepertiga akhir dan memberi kami fleksibilitas tambahan. Kami yakin bahwa ia akan mengambil langkah berikutnya dalam perkembangannya bersama kami."

  • Winger menikmati tantangan di Jerman

    Moore mengungkapkan bahwa ia langsung terpikat oleh ketertarikan besar klub dan filosofi permainan menyerang mereka selama negosiasi: "Klub menunjukkan minat besar sejak awal. Pembicaraan dengan manajemen berjalan sangat baik; prospek bermain di Bundesliga di sini dan cara klub ingin bermain membuat keputusan saya menjadi sangat mudah."

    Pemain tim muda Inggris itu juga memaparkan ambisinya untuk segera memberi dampak: "Tim telah mengawali musim dengan sangat baik. Saya menonton kedua pertandingan piala dan laga melawan Hoffenheim. Saya senang bisa berada di sini sekarang dan saya ingin membantu tim dengan mencetak sebanyak mungkin gol serta memberikan sebanyak mungkin assist, agar kami bisa mempertahankan ini dan menjalani musim yang baik."

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Debutan menanti duel melawan Stuttgart

    Talenta berusia 19 tahun itu berpeluang menjalani debut Bundesliga dengan cepat saat Koln bertandang ke markas VfB Stuttgart pada Jumat. Tim asuhan Rene Wagner datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan kemenangan 2-1 di DFB-Pokal atas Wurzburger Kickers dan kemenangan 3-2 di liga atas Hoffenheim. Berduet dengan sesama pemain Inggris Reigan Heskey dan Jahmai Simpson-Pusey, remaja itu mempertajam lini serang yang sedang on fire dan ingin memperpanjang start sempurna.

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