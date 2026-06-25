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Mikel Oyarzabal menanggapi kabar transfer ke Barcelona & mengungkap sistem dukungan untuk Lamine Yamal di kamp Piala Dunia Spanyol
Mengabaikan keributan seputar Barcelona
Meskipun beredar rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona, Oyarzabal menegaskan bahwa ia tidak terganggu selama perjalanan Spanyol di Piala Dunia. Pemain berusia 29 tahun ini, yang telah lama menjadi ikon Real Sociedad, baru saja menyelesaikan musim 2025-2026 yang gemilang, di mana ia mencetak 18 gol dan memberikan empat assist dalam 40 penampilan.
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Oyarzabal menanggapi rumor kepindahannya ke Barca: "Jika orang-orang membicarakan saya, itu karena mereka menganggap saya melakukan hal yang benar, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya atau membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Saat ini, saya fokus di sini, pada Piala Dunia ini, berusaha membantu tim sebisa mungkin dalam pertandingan-pertandingan mendatang, baik saya bermain maupun tidak, berusaha membantu tim dan memastikan segalanya berjalan lancar bagi tim, itulah yang terpenting."
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Komitmen terhadap Real Sociedad
Pertanyaan seputar kemungkinan kepergiannya tak terelakkan kembali mengarah pada status Oyarzabal sebagai ‘pemain setia satu klub’ di Real Sociedad, di mana ia telah mencatatkan 437 penampilan, 133 gol, dan dua gelar Copa del Rey. Dengan sisa kontrak dua tahun, sang penyerang tidak terburu-buru untuk memaksa transfer atau memulai negosiasi saat sedang bertugas bersama tim nasional.
"Saya tenang. Saya sudah mengatakannya ribuan kali, Real Sociedad dan San Sebastián adalah rumah saya. Ini adalah tempat berlindung saya, tempat saya tumbuh besar, dan Real Sociedad adalah klub yang memberi saya kesempatan untuk berada di sini hari ini," jelasnya. "Jadi, dalam hal itu, saya tenang, tanpa panik. Kami belum membicarakan perpanjangan kontrak. Kontrak saya masih tersisa dua tahun dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh."
Melindungi Yamal
Meskipun Oyarzabal menghadapi masa depannya dengan tenang, ia sangat ingin melindungi rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Yamal, dari sorotan global yang intens. Meski masih muda, Yamal telah menjadi sorotan utama Spanyol, dengan catatan 27 penampilan internasional, tujuh gol, dan 12 assist, berkat perannya yang krusial dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024. Oyarzabal percaya para pemain senior di skuad memiliki kewajiban untuk melindungi bintang muda Barcelona tersebut.
"Saya rasa dia sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, dan saya rasa orang-orang di luar klub juga belum sepenuhnya memahami apa artinya baginya menjadi seorang remaja berusia 18 tahun," kata Oyarzabal. "Dan saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Kejuaraan Eropa terakhir saat dia berusia 16 tahun, apa artinya bagi seorang anak seusianya untuk melakukan apa yang dia lakukan dan menghasilkan apa yang dia hasilkan. Jadi, menurut saya, ini tugas kita, tugas kalian, tugas semua orang, untuk menjaganya, berusaha membuatnya merasa nyaman, membuatnya merasa didukung, karena saya rasa pada usia itu, jika tidak memiliki kestabilan dan pikiran yang jernih, segalanya bisa menjadi tidak stabil. Dan saya rasa ini tanggung jawab semua orang, tentu saja tanggung jawabnya sendiri, tetapi tanggung jawab semua orang untuk berusaha membantunya melewati jalan itu."
- Getty Images Sport
Pengaruh Yamal di lapangan
Selain bimbingan di luar lapangan, Oyarzabal dengan cepat memuji keunggulan taktis yang diberikan Yamal bagi lini serang Spanyol. Kemistri di antara keduanya terlihat jelas dalam kemenangan terbaru mereka atas Arab Saudi, di mana Oyarzabal memberikan umpan assist untuk gol sang remaja, sambil mencatat bahwa kemampuan unik sang pemain muda tersebut menciptakan peluang bagi semua rekan setimnya di sepertiga akhir lapangan.
"Bermain bersamanya membuat perbedaan besar. Ia menciptakan banyak kekacauan bagi lawan hanya dengan kehadirannya, hanya dengan apa yang bisa ia lakukan," tutup bintang Real Sociedad itu. "Dan pada akhirnya, kami harus mencoba memanfaatkan hal itu serta mencari peluang yang ia ciptakan dan apa yang bisa kami lakukan secara individu, untuk memaksimalkan kontribusinya."