Mikel Oyarzabal menanggapi kabar transfer ke Barcelona & mengungkap sistem dukungan untuk Lamine Yamal di kamp Piala Dunia Spanyol

Meskipun Oyarzabal menghadapi masa depannya dengan tenang, ia sangat ingin melindungi rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Yamal, dari sorotan global yang intens. Meski masih muda, Yamal telah menjadi sorotan utama Spanyol, dengan catatan 27 penampilan internasional, tujuh gol, dan 12 assist, berkat perannya yang krusial dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024. Oyarzabal percaya para pemain senior di skuad memiliki kewajiban untuk melindungi bintang muda Barcelona tersebut.

"Saya rasa dia sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, dan saya rasa orang-orang di luar klub juga belum sepenuhnya memahami apa artinya baginya menjadi seorang remaja berusia 18 tahun," kata Oyarzabal. "Dan saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Kejuaraan Eropa terakhir saat dia berusia 16 tahun, apa artinya bagi seorang anak seusianya untuk melakukan apa yang dia lakukan dan menghasilkan apa yang dia hasilkan. Jadi, menurut saya, ini tugas kita, tugas kalian, tugas semua orang, untuk menjaganya, berusaha membuatnya merasa nyaman, membuatnya merasa didukung, karena saya rasa pada usia itu, jika tidak memiliki kestabilan dan pikiran yang jernih, segalanya bisa menjadi tidak stabil. Dan saya rasa ini tanggung jawab semua orang, tentu saja tanggung jawabnya sendiri, tetapi tanggung jawab semua orang untuk berusaha membantunya melewati jalan itu."