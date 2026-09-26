Drama di akhir laga itu mungkin bisa dihindari andai Kane sukses mengeksekusi penalti krusial pada menit ke-55 setelah Jude Bellingham dilanggar. Striker itu terpeleset dan menghantam tendangan penaltinya ke mistar gawang, tetapi ia juga melanggar aturan yang jarang terjadi. Ia tanpa sengaja menyentuh bola dua kali ketika kaki kiri tumpuannya mengenai bola lebih dulu sebelum kaki kanannya.

Hukum 14 IFAB menjelaskan: "Jika, sebelum bola dalam permainan, salah satu dari hal berikut terjadi: penendang secara tidak sengaja menendang bola dengan kedua kaki secara bersamaan atau bola menyentuh kaki atau tungkai yang bukan digunakan untuk menendang segera setelah tendangan dilakukan: jika bola masuk ke gawang dari tendangan tersebut, tendangan diulang; jika bola tidak masuk ke gawang dari tendangan tersebut, tendangan bebas tidak langsung diberikan."