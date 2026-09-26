Getty Images Sport
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Mikel Oyarzabal kembali mematahkan hati Inggris saat Harry Kane gagal mengeksekusi penalti aneh karena sentuhan ganda
Oyarzabal kembali mencetak gol
Tim asuhan Luis de la Fuente memastikan kemenangan ketika Oyarzabal, yang juga mencetak gol penentu di final Euro 2024 melawan Inggris, memberikan pukulan terakhir pada menit ke-74. Setelah Alex Baena menyamakan kedudukan untuk tim tamu tepat pada menit ke-60, penyerang Real Sociedad itu memanfaatkan umpan terobosan tajam dari rekan setimnya. Ia tetap tenang dan melepaskan cungkilan halus melewati kiper James Trafford. Gol telat ini sepenuhnya mengubah momentum, memastikan tim tamu menghukum tim asuhan Thomas Tuchel pada saat yang paling menentukan.
- Getty Images Sport
Penalti sentuhan ganda Kane
Drama di akhir laga itu mungkin bisa dihindari andai Kane sukses mengeksekusi penalti krusial pada menit ke-55 setelah Jude Bellingham dilanggar. Striker itu terpeleset dan menghantam tendangan penaltinya ke mistar gawang, tetapi ia juga melanggar aturan yang jarang terjadi. Ia tanpa sengaja menyentuh bola dua kali ketika kaki kiri tumpuannya mengenai bola lebih dulu sebelum kaki kanannya.
Hukum 14 IFAB menjelaskan: "Jika, sebelum bola dalam permainan, salah satu dari hal berikut terjadi: penendang secara tidak sengaja menendang bola dengan kedua kaki secara bersamaan atau bola menyentuh kaki atau tungkai yang bukan digunakan untuk menendang segera setelah tendangan dilakukan: jika bola masuk ke gawang dari tendangan tersebut, tendangan diulang; jika bola tidak masuk ke gawang dari tendangan tersebut, tendangan bebas tidak langsung diberikan."
Babak pertama yang berjalan sengit
Drama penalti di babak kedua ini terjadi setelah 45 menit pertama yang sangat terbuka dan memperlihatkan kedua tim sama-sama sempat mendominasi. Spanyol unggul cepat dalam dua menit saat Lamine Yamal memanfaatkan kesalahan Marc Guehi untuk melepaskan tembakan melengkung brilian yang menaklukkan Trafford. Tim tamu seharusnya bisa dengan mudah memperlebar keunggulan, tetapi Ferran Torres menyia-nyiakan dua peluang one-on-one yang sangat jelas. Inggris menghukum mereka dengan bangkit lewat dua gol cepat. Anthony Gordon menyamakan kedudukan dengan penyelesaian tenang pada menit ke-36, sebelum Kane mengarahkan sundulan ke gawang empat menit kemudian untuk sementara membalikkan keadaan.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Inggris?
Ke depan, Inggris harus berbenah saat bersiap menghadapi Republik Ceko dalam laga Nations League berikutnya. Sementara itu, Spanyol akan berupaya membawa momentum ini ke pertandingan mereka selanjutnya melawan Kroasia. Tim Spanyol akan menghadapi ujian berat, mengingat Kroasia sudah mengamankan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka mereka.
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