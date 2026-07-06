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Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Mikel Oyarzabal adalah kebalikan dari Ronaldo! Pahlawan tak dikenal Spanyol ini berada dalam posisi yang tepat untuk mencuri sorotan dari Cristiano dalam laga krusial Piala Dunia melawan Portugal

Analysis
Spain
World Cup
M. Oyarzabal
C. Ronaldo
Portugal
FEATURES
Portugal vs Spain

Mikel Oyarzabal adalah salah satu dari lima pemain Real Sociedad yang masuk dalam skuad Spanyol di Euro 2024. Tak ada klub lain yang memiliki lebih banyak pemain di skuad tersebut. Namun, baik Oyarzabal maupun rekan-rekannya sesama pemain asal Basque tidak terlalu mengumbar peran mereka dalam kesuksesan Spanyol di Jerman. "Itulah kami," katanya kepada The Guardian. "[Kami] tidak suka menjadi sorotan." Namun, semakin sulit baginya untuk menghindarinya.

Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia yang menggugah selera pada hari Senin antara Spanyol dan Portugal di Dallas tak terelakkan lagi digembar-gemborkan sebagai pertarungan Lamine Yamal melawan Cristiano Ronaldo, dan hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Narasi ini memang tak tertahankan. Di satu sisi, ada sensasi remaja pemberani dengan keajaiban di sepatunya yang berusaha mengukuhkan statusnya sebagai pemain terbaik di dunia; di sisi lain, ada legenda sepanjang masa yang menikmati "tarian terakhir" di panggung terbesar sepak bola.

Namun, kini sudah jelas bagi kita yang terlalu lama meremehkan Oyarzabal bahwa pahlawan tak dikenal Spanyol ini bisa menentukan hasil pertandingan di Arlington. Memang, penyerang berusia 29 tahun ini tampak seperti tipe pemain yang sangat dibutuhkan Portugal untuk memimpin lini serang mereka, bukan Ronaldo—seorang pahlawan rendah hati yang selalu mengutamakan timnya.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orang yang berbeda dari yang lain

    Di Piala Dunia yang dipenuhi para bintang top, Oyarzabal memang tampak seperti sosok yang tak terduga dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak turnamen ini.

    Semua orang mengira Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, dan Ousmane Dembele yang akan bersaing memperebutkan Sepatu Emas — namun tak ada yang memprediksi Oyarzabal akan masuk dalam persaingan tersebut, yang pada dasarnya memang aneh.

    Bagaimanapun juga, Oyarzabal-lah yang mencetak gol penentu kemenangan Spanyol di Euro 2024, sementara ia juga mencetak gol dalam lima pertandingan kualifikasi Piala Dunia negaranya. Di satu-satunya pertandingan di mana ia gagal mencetak gol, yaitu saat melawan Turkiye, ia justru mencatatkan tiga assist.

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  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Legenda yang rendah hati

    Selain itu, berkat golnya dalam laga persahabatan terakhir Spanyol menjelang Piala Dunia melawan Peru, Oyarzabal kini telah mencatatkan 12 gol dalam 11 penampilannya terakhir di level internasional.

    Dia juga baru saja menyelesaikan musim paling produktif dalam kariernya di La Liga (15 gol dalam 34 pertandingan), sekaligus mempertahankan rekor luar biasa dengan mencetak gol di setiap final yang dia mainkan saat La Real mengalahkan Atletico Madrid untuk meraih gelar Copa del Rey ketiga mereka.

    Mengingat statistik luar biasa tersebut, bagaimana mungkin Oyarzabal bisa tiba di Amerika Utara tanpa banyak sorotan? Mungkin hal itu memang tak terhindarkan, mengingat legenda rendah hati asal Basque Country ini tampaknya memang ahli dalam tidak menarik perhatian.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Melewati Guehi tanpa disadari

    Lihat saja gol penentu kemenangan Oyarzabal di Euro 2024. Saat ia mengoper bola secara langsung kepada Marc Cucurella, Marc Guehi berdiri tepat di samping Oyarzabal, namun seolah-olah ia tidak melihatnya.

    Alih-alih menempel ketat pada pemain pengganti asal Spanyol itu, Guehi malah melihat ke sekeliling untuk memastikan apakah ada ancaman yang mendekat, dan pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Oyarzabal telah melesat melewatinya untuk menyambar umpan silang rendah Cucurella dan mengarahkannya melewati Jordan Pickford.


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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    'Manusia Tak Terlihat'

    Oyarzabal kembali menunjukkan kemampuannya dalam kemenangan Spanyol 3-0 atas Austria di babak 16 besar. Saat bola sampai ke kaki Cucurella di sayap kiri, terdapat enam pemain Austria dan tiga pemain Spanyol di dalam kotak penalti. Baik Alex Baena maupun Dani Olmo dijaga ketat, tetapi Oyarzabal tidak, meskipun ia berdiri di tengah kotak penalti, dan ia pun akhirnya dengan santai mencetak gol pembuka pertandingan melalui tendangan samping.

    Kemampuan Oyarzabal untuk lolos dari pengawasan lawan bahkan lebih mencolok pada gol keduanya. Meskipun Austria sedang gencar-gencarnya menyerang di menit-menit akhir, keempat pemain belakang mereka sudah berada di posisi masing-masing — namun tak seorang pun yang sepertinya menyadari keberadaan “pria tak terlihat” Spanyol itu sebelum ia dengan tenang menyambar umpan silang lain dari Cucurella, sehingga mencatatkan 17 gol dalam 16 penampilan terakhirnya sebagai starter untuk timnas.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Ancaman mulai mereda

    Tentu saja, harus diakui bahwa Ronaldo jarang diuntungkan oleh kurangnya perhatian semacam itu. Gerakan pemain paling terkenal dan penuntas peluang terbaik di dunia ini hampir tak pernah luput dari perhatian, sehingga pujian harus diberikan kepada Ronaldo atas caranya berhasil menciptakan ruang bagi dirinya sendiri di Piala Dunia—terutama mengingat usianya kini sudah 41 tahun.

    Ia hanya gagal mencetak gol yang seharusnya brilian dalam kemenangan Portugal atas Kroasia di babak 32 besar karena keputusan offside yang sangat tipis. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Ronaldo tidak lagi memiliki ancaman mencetak gol yang sama saat menghadapi lawan berkualitas.

    Ia mungkin telah mencetak gol pertama dalam babak gugur Piala Dunia dari titik penalti di Toronto, tetapi penampilannya sama sekali tidak bagus — dan, untuk sekali ini, bahkan Roberto Martinez mengakui fakta tersebut dengan menarik keluar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sepak bola internasional itu saat pertandingan tersisa kurang dari 10 menit.

    Terlebih lagi, Portugal hanya lolos ke babak 16 besar berkat pemain cadangan Ronaldo yang sangat jarang dimainkan, Goncalo Ramos, yang mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada menit ke-94 setelah dipercayakan tanggung jawab tunggal memimpin serangan menyusul penarikan pemain yang hanya menyentuh bola sekali di area penalti (sambil secara kebetulan berhasil mengonversi tendangan penalti yang dieksekusi dengan buruk!).

    Mengingat ia tidak lagi memengaruhi permainan di luar kotak penalti, sulit untuk tidak mempertanyakan nilai kontribusi Ronaldo bagi tim Seleccao jika ia tidak lagi mampu menimbulkan ancaman berarti di dalam kotak penalti — terutama karena pasukan Martinez kini akan berhadapan dengan tim Spanyol yang belum kebobolan satu gol pun di Piala Dunia.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Pesepak bola yang lengkap'

    Salah satu alasan utama di balik rekor pertahanan tanpa cela tersebut adalah kesediaan seluruh tim untuk bekerja keras demi merebut kembali penguasaan bola pada saat-saat langka ketika mereka kehilangannya. Seperti yang sebelumnya ditekankan oleh Oyarzabal, kerja keras telah menjadi kunci dari rentetan 34 pertandingan tak terkalahkan Spanyol: “Luis de la Fuente menekankan kepada tim: berjuanglah untuk rekan setimmu, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Itulah nilai-nilai yang diwujudkan oleh manajer.”

    Namun, bisa dibilang Oyarzabal-lah yang paling mewakili filosofi tersebut di lapangan. De la Fuente menggambarkan penyerang andalannya ini sebagai "seorang pesepakbola yang lengkap" dan merasa senang bahwa sosok yang "rendah hati" seperti itu akhirnya mendapatkan "pengakuan yang pantas ia terima".

    Bukan berarti Oyarzabal benar-benar menginginkannya, tentu saja. Dia seperti 'anti-Ronaldo', yang sepenuhnya fokus pada "tugasnya", yaitu membantu timnya. Dia bahkan menegaskan bahwa dia tidak peduli jika gagal mencetak gol lagi di Piala Dunia ini selama Spanyol menang.

    "Yang terpenting adalah keluarga saya ada di sini," katanya setelah mencetak dua gol melawan Austria sehingga total golnya di turnamen ini menjadi empat, "dan yang paling penting adalah tujuan bersama kami."

    Dalam hal itu, dia benar-benar sangat berbeda dengan Ronaldo, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, tetapi hal itu tidak membuatnya kurang berpotensi menjadi penentu kemenangan di Dallas pada hari Senin nanti. Justru, hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa dia akhirnya akan mencuri sorotan dari salah satu superstar terbesar dalam dunia sepak bola.

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