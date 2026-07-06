Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia yang menggugah selera pada hari Senin antara Spanyol dan Portugal di Dallas tak terelakkan lagi digembar-gemborkan sebagai pertarungan Lamine Yamal melawan Cristiano Ronaldo, dan hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Narasi ini memang tak tertahankan. Di satu sisi, ada sensasi remaja pemberani dengan keajaiban di sepatunya yang berusaha mengukuhkan statusnya sebagai pemain terbaik di dunia; di sisi lain, ada legenda sepanjang masa yang menikmati "tarian terakhir" di panggung terbesar sepak bola.
Namun, kini sudah jelas bagi kita yang terlalu lama meremehkan Oyarzabal bahwa pahlawan tak dikenal Spanyol ini bisa menentukan hasil pertandingan di Arlington. Memang, penyerang berusia 29 tahun ini tampak seperti tipe pemain yang sangat dibutuhkan Portugal untuk memimpin lini serang mereka, bukan Ronaldo—seorang pahlawan rendah hati yang selalu mengutamakan timnya.