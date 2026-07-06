Tentu saja, harus diakui bahwa Ronaldo jarang diuntungkan oleh kurangnya perhatian semacam itu. Gerakan pemain paling terkenal dan penuntas peluang terbaik di dunia ini hampir tak pernah luput dari perhatian, sehingga pujian harus diberikan kepada Ronaldo atas caranya berhasil menciptakan ruang bagi dirinya sendiri di Piala Dunia—terutama mengingat usianya kini sudah 41 tahun.

Ia hanya gagal mencetak gol yang seharusnya brilian dalam kemenangan Portugal atas Kroasia di babak 32 besar karena keputusan offside yang sangat tipis. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Ronaldo tidak lagi memiliki ancaman mencetak gol yang sama saat menghadapi lawan berkualitas.

Ia mungkin telah mencetak gol pertama dalam babak gugur Piala Dunia dari titik penalti di Toronto, tetapi penampilannya sama sekali tidak bagus — dan, untuk sekali ini, bahkan Roberto Martinez mengakui fakta tersebut dengan menarik keluar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sepak bola internasional itu saat pertandingan tersisa kurang dari 10 menit.

Terlebih lagi, Portugal hanya lolos ke babak 16 besar berkat pemain cadangan Ronaldo yang sangat jarang dimainkan, Goncalo Ramos, yang mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada menit ke-94 setelah dipercayakan tanggung jawab tunggal memimpin serangan menyusul penarikan pemain yang hanya menyentuh bola sekali di area penalti (sambil secara kebetulan berhasil mengonversi tendangan penalti yang dieksekusi dengan buruk!).

Mengingat ia tidak lagi memengaruhi permainan di luar kotak penalti, sulit untuk tidak mempertanyakan nilai kontribusi Ronaldo bagi tim Seleccao jika ia tidak lagi mampu menimbulkan ancaman berarti di dalam kotak penalti — terutama karena pasukan Martinez kini akan berhadapan dengan tim Spanyol yang belum kebobolan satu gol pun di Piala Dunia.