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Mikel Merino 'sangat cocok' dengan gaya permainan Spanyol, sementara Luis de la Fuente memuji kontribusinya yang sangat penting dalam kemenangan Spanyol atas Belgia di Piala Dunia
Merino tampil gemilang saat Spanyol memastikan laga melawan Prancis
Spanyol memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia berkat kemenangan 2-1 atas Belgia, dengan Merino memberikan kontribusi yang signifikan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Meskipun bukan pemain inti, gelandang ini sekali lagi membuktikan nilainya sebagai pemain serba bisa yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Hasil ini menandai pertemuan antara dua tim raksasa dengan Prancis di babak empat besar.
- AFP
De la Fuente menjelaskan nilai unik Merino
Setelah pertandingan, De la Fuente memuji kemampuan adaptasi Merino serta perannya yang penting bagi sistem permainan Spanyol. Ia mengatakan bahwa gelandang tersebut sangat cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan pada timnya dan selalu dapat diandalkan setiap kali dibutuhkan.
"Merino memiliki banyak kelebihan, ia bisa bermain di tim nasional mana pun dan klub mana pun, dan bagi kami, ia sangat cocok untuk tim ini, untuk model permainan ini. Kami tahu bahwa kapan pun kami membutuhkannya, ia selalu siap," jelas De la Fuente, seperti dikutip Marca. "Memang tidak adil bahwa Mikel tidak diturunkan, tetapi akan sama tidak adilnya jika pemain lain yang tidak diturunkan.
"Hanya 11 orang yang bisa bermain dalam satu waktu, dan mereka memahami peran itu, bagian yang harus mereka mainkan pada setiap saat. Saat mereka masuk lapangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, itulah mengapa menjadi pelatih mereka adalah suatu kebahagiaan. Dia adalah pemain sepak bola yang sangat lengkap dan serba bisa; dia pernah bermain sebagai gelandang bertahan, nomor 6, nomor 8, nomor 10, dan nomor 9, dan dia melakukan semuanya dengan baik."
Dia menambahkan: “Dia memiliki rentang keterampilan yang luas, dia bisa bermain di posisi-posisi tersebut dan tampil di level tertinggi. Dia bisa menjadi penyerang tengah terbaik, gelandang serang, pengatur serangan... Pemahamannya terhadap permainan luar biasa dalam menafsirkan kebutuhan tim. Sikapnya terhadap kehidupan dan sepak bola penuh dengan komitmen dan solidaritas, meskipun dia adalah pemain bintang. Ada momen dalam pertandingan ketika kami berpikir untuk memasukkannya sebagai penyerang tengah. Kami melihat bahwa jalannya pertandingan bisa berbeda, dan hal itu berjalan dengan baik."
Spanyol siap menghadapi laga semifinal antara dua tim unggulan
Kemenangan ini membuka jalan menuju semifinal yang sangat dinanti melawan Prancis, sebuah pertandingan yang menurut De la Fuente akan sama-sama menantang bagi kedua tim. Setelah melewati perjalanan yang sulit menuju empat besar, pelatih Spanyol itu tetap yakin akan kemampuan skuadnya untuk mengalahkan juara dunia 2018, sambil mencatat bahwa timnya telah membuktikan mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di kancah internasional.
"Kami akan bekerja keras untuk mencoba mengalahkan Prancis," katanya. "Mereka pasti sama-sama cemas; kami adalah satu-satunya tim di dunia yang pernah mengalahkan mereka dalam dua pertandingan berturut-turut. Kami ingin lebih. Karena kami sudah sampai di sini, kami akan memberikan segalanya, tanpa ragu. Kami akan berusaha."
- Getty Images Sport
Spanyol menargetkan langkah berikutnya menuju gelar juara
Spanyol kini akan mengalihkan perhatiannya ke pertandingan semifinal melawan Prancis dalam upaya mereka untuk selangkah lebih dekat meraih trofi Piala Dunia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas pada Selasa, 14 Juli.
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