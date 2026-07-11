Mikel Merino 'sangat cocok' dengan gaya permainan Spanyol, sementara Luis de la Fuente memuji kontribusinya yang sangat penting dalam kemenangan Spanyol atas Belgia di Piala Dunia

Setelah pertandingan, De la Fuente memuji kemampuan adaptasi Merino serta perannya yang penting bagi sistem permainan Spanyol. Ia mengatakan bahwa gelandang tersebut sangat cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan pada timnya dan selalu dapat diandalkan setiap kali dibutuhkan.

"Merino memiliki banyak kelebihan, ia bisa bermain di tim nasional mana pun dan klub mana pun, dan bagi kami, ia sangat cocok untuk tim ini, untuk model permainan ini. Kami tahu bahwa kapan pun kami membutuhkannya, ia selalu siap," jelas De la Fuente, seperti dikutip Marca. "Memang tidak adil bahwa Mikel tidak diturunkan, tetapi akan sama tidak adilnya jika pemain lain yang tidak diturunkan.

"Hanya 11 orang yang bisa bermain dalam satu waktu, dan mereka memahami peran itu, bagian yang harus mereka mainkan pada setiap saat. Saat mereka masuk lapangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, itulah mengapa menjadi pelatih mereka adalah suatu kebahagiaan. Dia adalah pemain sepak bola yang sangat lengkap dan serba bisa; dia pernah bermain sebagai gelandang bertahan, nomor 6, nomor 8, nomor 10, dan nomor 9, dan dia melakukan semuanya dengan baik."

Dia menambahkan: “Dia memiliki rentang keterampilan yang luas, dia bisa bermain di posisi-posisi tersebut dan tampil di level tertinggi. Dia bisa menjadi penyerang tengah terbaik, gelandang serang, pengatur serangan... Pemahamannya terhadap permainan luar biasa dalam menafsirkan kebutuhan tim. Sikapnya terhadap kehidupan dan sepak bola penuh dengan komitmen dan solidaritas, meskipun dia adalah pemain bintang. Ada momen dalam pertandingan ketika kami berpikir untuk memasukkannya sebagai penyerang tengah. Kami melihat bahwa jalannya pertandingan bisa berbeda, dan hal itu berjalan dengan baik."