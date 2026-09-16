Sports Press Photo
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Mikel Merino 'sangat bangga' menjadi kapten Arsenal saat Arsenal tampil gemilang dalam kemenangan Piala Carabao atas Ipswich Town
Arsenal menang mudah atas Ipswich
Max Dowman membuka skor pada Selasa malam sebelum Noni Madueke menggandakan keunggulan Arsenal dengan penyelesaian klinis di babak pertama. Dowman mencetak gol keduanya setelah jeda, dengan Merino menutup kemenangan meyakinkan lewat sepakan akurat. Meski Ipswich memperkecil ketertinggalan melalui gol Anis Mehmeti dan Chuba Akpom, Arsenal tetap memastikan langkah aman ke putaran keempat.
- Every Second Media
Merino menikmati peran sebagai kapten
Gelandang Spanyol itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah dipercaya memimpin rekan-rekan setimnya keluar ke lapangan. Berbicara kepada situs resmi Arsenal, Merino berkata: "Ini kehormatan yang sangat besar. Saya sangat bangga, dan bisa mewakili klub ini dengan cara seperti ini, mengenakan ban kapten, banyak legenda telah melakukannya sebelum saya. Bagi saya ini adalah kebahagiaan dan saya berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk mewakili klub ini, dan saya tahu betapa besarnya arti mengenakan ban kapten, jadi saya benar-benar bahagia."
Gelandang mengulas kontribusinya
Merino menampilkan performa berpengaruh di lini tengah, mencetak satu gol dan menyumbang assist cerdas saat tim tamu mengontrol tempo sejak awal.
Merefleksikan kontribusi individunya, gelandang itu menambahkan: "Saya pikir assist itu lahir dari tekanan tinggi pada tim lawan, ketika saya benar-benar sigap untuk mendapatkan bola kedua dan menemukan Noni, lalu dia menyelesaikannya dengan penyelesaian yang sangat bagus, kemudian gol itu adalah aksi tim yang sangat bagus di sepertiga akhir lapangan. Ketika saya mendapatkan bola, saya bisa membuka sentuhan pertama lalu menempatkannya di area yang tidak bisa dijangkau kiper, jadi saya sangat, sangat senang, selalu bagus bisa masuk daftar pencetak gol, dan saya akan terus berusaha mencetak lebih banyak gol."
- Getty Images Sport
Arsenal sempurna menanti hasil undian
Arsenal mempertahankan rekor kemenangan 100 persen mereka di semua kompetisi musim ini meski melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemain inti. Penampilan menonjol dari prospek remaja Dowman dan Marli Salmon memberi dorongan positif bagi kedalaman skuad Arteta. Tim asal London utara itu kini menantikan lawan berikutnya dalam undian putaran keempat Carabao Cup pada Rabu malam.
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