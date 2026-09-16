Merino menampilkan performa berpengaruh di lini tengah, mencetak satu gol dan menyumbang assist cerdas saat tim tamu mengontrol tempo sejak awal.

Merefleksikan kontribusi individunya, gelandang itu menambahkan: "Saya pikir assist itu lahir dari tekanan tinggi pada tim lawan, ketika saya benar-benar sigap untuk mendapatkan bola kedua dan menemukan Noni, lalu dia menyelesaikannya dengan penyelesaian yang sangat bagus, kemudian gol itu adalah aksi tim yang sangat bagus di sepertiga akhir lapangan. Ketika saya mendapatkan bola, saya bisa membuka sentuhan pertama lalu menempatkannya di area yang tidak bisa dijangkau kiper, jadi saya sangat, sangat senang, selalu bagus bisa masuk daftar pencetak gol, dan saya akan terus berusaha mencetak lebih banyak gol."