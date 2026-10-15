Kemenangan meyakinkan atas Lille pada Selasa malam membuat Arsenal meraih dua kemenangan dari dua laga di Eropa musim ini, sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa mereka di fase liga menjadi 14 pertandingan dalam kurun hampir dua tahun.

Menanggapi performa tersebut dan ambisi utama skuad musim ini, Merino, seperti dikutip ESPN, mengatakan: "Ini benar-benar rentetan hasil yang luar biasa. Kami tahu bahwa kami sedang mengukir sejarah. Pada saat yang sama, kami tahu betapa sulitnya memenangi pertandingan, jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi tim atas apa yang kami lakukan.

"Target dan tujuan kami adalah menjuarai Liga Champions, menjuarai Liga Primer, memenangi segalanya. Itulah yang diinginkan pelatih. Itulah yang diinginkan para suporter. Kami sebagai pemain juga menginginkannya."