PRESSE SPORTS
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Mikel Merino menegaskan Arsenal “siap” menjuarai Liga Primer dan Liga Champions sekaligus, sementara sang gelandang mengungkapkan bahwa targetnya adalah “memenangkan segalanya”
Gelandang Spanyol bidik trofi bersejarah
Pemain timnas Spanyol itu menyatakan bahwa Arsenal siap menyandingkan gelar Liga Primer Inggris dengan trofi Liga Champions dalam upaya menyapu bersih gelar musim ini. Optimisme tinggi itu muncul setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar liga musim lalu dan membuka musim baru dengan sembilan kemenangan dari 10 pertandingan di semua kompetisi. Satu-satunya noda Arsenal sejauh ini datang dalam kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton, yang membuat mereka tertinggal tiga poin dari Manchester City.
- Getty Images Sport
Rentetan tak terkalahkan memperkuat keyakinan di kancah kontinental
Kemenangan meyakinkan atas Lille pada Selasa malam membuat Arsenal meraih dua kemenangan dari dua laga di Eropa musim ini, sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa mereka di fase liga menjadi 14 pertandingan dalam kurun hampir dua tahun.
Menanggapi performa tersebut dan ambisi utama skuad musim ini, Merino, seperti dikutip ESPN, mengatakan: "Ini benar-benar rentetan hasil yang luar biasa. Kami tahu bahwa kami sedang mengukir sejarah. Pada saat yang sama, kami tahu betapa sulitnya memenangi pertandingan, jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi tim atas apa yang kami lakukan.
"Target dan tujuan kami adalah menjuarai Liga Champions, menjuarai Liga Primer, memenangi segalanya. Itulah yang diinginkan pelatih. Itulah yang diinginkan para suporter. Kami sebagai pemain juga menginginkannya."
Kemunduran menyakitkan di Paris memotivasi skuad
Kekalahan menyakitkan lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain di Liga Champions musim lalu justru semakin menguatkan tekad para pemain untuk menuntaskan pekerjaan kali ini.
Ketika ditanya apakah skuadnya siap meraih dua gelar musim ini, Merino menjawab: "Tentu saja. Itulah mentalitas dan target kami. Kami begitu dekat musim lalu. Itu membuktikan kepada kami bahwa kami siap. Sekarang semuanya bergantung pada detail. Kami harus hadir dan siap pada momen yang tepat, dan tentu saja kami yakin bisa melakukannya."
Menjelang lawatan ke Jerman pekan depan untuk menghadapi Bayern Munich, Arsenal mendapat kabar baik soal kebugaran Martin Zubimendi yang telah pulih dari masalah pergelangan kaki yang dialaminya saat latihan setelah kemenangan atas Leeds United, meski Piero Hincapie mengalami benturan lebih keras di Emirates Stadium.
Memberikan kabar terbaru mengenai keduanya, manajer Mikel Arteta mengonfirmasi: "Kondisi Zubi jauh, jauh lebih baik. Piero juga membaik, tetapi cederanya tampaknya lebih serius. Saya rasa ia perlu beberapa pekan [sebelum bisa bermain], tetapi kami belum tahu persis berapa lama."
- Every Second Media
Laga-laga tandang berat menanti sang juara
Juara bertahan Liga Primer itu harus lebih dulu mengalihkan perhatian ke laga tandang domestik melawan Nottingham Forest di City Ground akhir pekan ini, ketika Zubimendi diperkirakan kembali masuk dalam pertimbangan untuk tampil. Setelah laga itu, tim asuhan Arteta akan terbang ke Jerman untuk menghadapi raksasa Bundesliga, Bayern, dalam duel besar. Laga di kompetisi Eropa itu memberi Arsenal peluang untuk memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa mereka di fase grup Liga Champions menjadi 15 pertandingan.
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