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YamalGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Mikel Merino membuat perbandingan berani dengan Lamine Yamal saat ia memuji sensasi remaja Arsenal yang "luar biasa", Max Dowman

L. Yamal
M. Dowman
M. Merino
Barcelona
LaLiga
Arsenal
Premier League

Gelandang Arsenal Mikel Merino meyakini sensasi remaja Max Dowman memiliki kemiripan mencolok dengan superstar Barcelona Lamine Yamal. Pemain asal Spanyol yang berpengalaman itu memberikan pujian besar kepada sang pemain muda atas mentalitas tanpa takut dan bakatnya yang luar biasa, serta menilai produk akademi tersebut akan bersinar di level tertinggi.

  • Bakat istimewa muncul di Arsenal

    Merino melontarkan pujian setinggi langit kepada wonderkid Arsenal, Dowman. Pemain internasional Spanyol itu meyakini remaja berperingkat tinggi tersebut adalah talenta yang "luar biasa" dan sudah membuktikan bahwa ia mampu bersaing dengan para profesional senior. Dowman adalah produk akademi terbaru yang memicu antusiasme besar di Arsenal. Perkembangannya yang pesat bahkan memunculkan perbandingan dengan salah satu talenta muda paling menarik di dunia.

    Merino melihat kemiripan yang jelas antara Dowman dan rekan setimnya di tim nasional, Yamal. Winger itu menembus tim utama Barcelona pada usia 16 tahun sebelum menjadi bintang dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Euro 2024 dan kemenangan Piala Dunia musim panas ini.

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  • FBL-ENG-PR-IPSWICH-ARSENALAFP

    Bersinar di bawah sorotan paling terang

    Menurut Merino, mentalitas tanpa rasa takut milik Dowman adalah hal yang paling mencerminkan Yamal. Kedua remaja itu telah menunjukkan kemampuan untuk bermain tanpa rasa takut saat naik ke level senior.

    "Ya, saya akan bilang ada beberapa kemiripan dari segi karakter mereka," jelas Merino, seperti dikutip Sky Sports. "Mereka tidak peduli dengan sorotan, mereka berkembang saat tekanan berada di titik tertinggi, mereka selalu siap menghadapi tantangan dan mereka sama sekali tidak malu, bahkan saat berhadapan dengan nama-nama terbesar di sepakbola, jadi mereka sangat mirip."

  • Tetap membumi di tengah lonjakan karier yang pesat

    Terlepas dari kemampuannya yang sudah terlihat jelas, Dowman tetap membumi di klub. Merino menegaskan bahwa mengintegrasikan talenta semuda itu membutuhkan keseimbangan yang rumit antara dorongan dan pengingat akan realitas.

    "Hal yang bagus dari pemain-pemain seperti ini, Lamine dan Max, adalah mereka punya bakat istimewa, tetapi pada saat yang sama mereka sangat rendah hati," tambah Merino. "Mereka selalu ingin belajar dan mendengarkan para pemain senior. Itu tak ternilai harganya.

    "Jadi, kami sangat senang memilikinya, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa kami ada di sini untuk membantunya dan kadang-kadang bahkan jika kami sedikit mendorongnya, dia tahu itu demi kebaikannya sendiri. Dia anak yang sangat baik.

    "Dia adalah talenta besar, dan kami harus menjaganya. Kami harus terus mendorongnya. Dia perlu terus belajar, mata dan telinga selalu terbuka. Masih ada ruang besar untuk berkembang di banyak area dan dia tahu itu, jadi kami akan berada di sisinya untuk mencoba membawanya ke level terbaiknya."

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Mencapai potensi maksimalnya

    Dowman baru-baru ini tampil brilian untuk Arsenal, mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Ipswich Town pada putaran ketiga Carabao Cup. Meski belum mendapatkan menit bermain reguler di tim utama, pemain 16 tahun itu tetap fokus melanjutkan perkembangannya bersama skuad muda Arsenal.

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