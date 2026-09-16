Terlepas dari kemampuannya yang sudah terlihat jelas, Dowman tetap membumi di klub. Merino menegaskan bahwa mengintegrasikan talenta semuda itu membutuhkan keseimbangan yang rumit antara dorongan dan pengingat akan realitas.

"Hal yang bagus dari pemain-pemain seperti ini, Lamine dan Max, adalah mereka punya bakat istimewa, tetapi pada saat yang sama mereka sangat rendah hati," tambah Merino. "Mereka selalu ingin belajar dan mendengarkan para pemain senior. Itu tak ternilai harganya.

"Jadi, kami sangat senang memilikinya, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa kami ada di sini untuk membantunya dan kadang-kadang bahkan jika kami sedikit mendorongnya, dia tahu itu demi kebaikannya sendiri. Dia anak yang sangat baik.

"Dia adalah talenta besar, dan kami harus menjaganya. Kami harus terus mendorongnya. Dia perlu terus belajar, mata dan telinga selalu terbuka. Masih ada ruang besar untuk berkembang di banyak area dan dia tahu itu, jadi kami akan berada di sisinya untuk mencoba membawanya ke level terbaiknya."