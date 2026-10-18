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Mikel Arteta yakin Kai Havertz bisa menjadi penyerang pencetak 30 gol, pelatih Arsenal puji 'kecerdasan sepak bola' pemain Jerman itu di tengah kesulitan Viktor Gyokeres
Havertz lebih dipilih, sementara Gyokeres berniat hengkang
Arsenal bersiap menghadapi Nottingham Forest di City Ground pada Minggu, dengan Havertz diperkirakan kembali memimpin lini serang. Pemain berusia 27 tahun itu selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan liga musim ini. Ia mencetak dua gol dalam tiga penampilan pertamanya sebelum melewati lima pertandingan tanpa gol.
Meski belakangan paceklik gol, Arteta tetap lebih mengutamakan mantan pemain Chelsea itu ketimbang Gyokeres. Pemain timnas Swedia tersebut, yang didatangkan dari Sporting CP seharga £60 juta pada 2025, semakin frustrasi karena minimnya menit bermain di Liga Primer Inggris dan merasa tidak terlibat dalam skema taktik saat ini.
Gyokeres menjalani musim debut yang produktif dengan 21 gol, tetapi kegagalannya mendapatkan kesempatan menjadi starter secara reguler membuatnya ingin hengkang pada pertengahan musim. Kegelisahannya dilaporkan semakin diperparah oleh minat Arsenal yang terus berlanjut untuk merekrut penyerang bintang lainnya, setelah mereka berupaya mendatangkan Julian Alvarez pada musim panas.
- Mark Pain
Arteta puji 'mentalitas luar biasa' Havertz
Arteta tetap teguh mendukung Havertz. Ia yakin sang penyerang bisa mencapai torehan 30 gol jika mendapat waktu bermain secara konsisten. Manajer Arsenal itu menyebut pemahaman taktik pemain asal Jerman tersebut yang luar biasa sebagai alasan utama ia rutin dimainkan.
“Dia punya kemampuan itu,” kata Arteta kepada wartawan. “Itulah mengapa dia juga bermain di posisi tersebut dan mengapa kami merekrutnya. Dia membutuhkan cukup banyak pertandingan dan kesempatan untuk terlibat dalam permainan. Jika dia mendapatkannya, saya sangat yakin dia bisa melakukannya.
“Kecerdasan sepak bolanya luar biasa. Dia memahami segala sesuatu dengan sangat cepat dan mungkin bisa mencerna informasi lebih baik daripada siapa pun di tim. Itu bukan hal yang mudah dikatakan, terutama ketika kita berbicara tentang seorang penyerang.”
Mengenang pemulihan Havertz setelah musim sebelumnya terganggu cedera, Arteta mengatakan: “Dia absen cukup lama musim lalu, dan kembali ke level tertinggi bukan hal mudah serta bisa membutuhkan waktu. Namun, Kai melakukannya nyaris seketika sejak pramusim. Saya tidak terkejut karena mentalitasnya luar biasa. Saya sangat menghargainya.”
Gyokeres tetap didukung meski kesulitan mencetak gol
Sementara Havertz mendapat kepercayaan pelatih, Gyokeres justru tersisih dari pilihan utama. Pemain berusia 28 tahun itu mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter dalam laga Liga Champions melawan Lille pada Selasa, tetapi ditarik keluar pada babak kedua setelah gagal memberi dampak. Ia belum mencetak gol dalam tujuh penampilan bersama klub musim ini, berbanding terbalik dengan empat golnya saat membela tim nasional baru-baru ini.
Ketika ditanya soal tingkat kepercayaan diri pemain asal Swedia itu menyusul penurunan drastis menit bermainnya, Arteta langsung membela komitmen sang penyerang.
"Itu pertanyaan yang sangat pribadi," kata Arteta. "Yang saya lihat darinya adalah kemauan, tekad, dan etos kerja yang luar biasa untuk berkembang dan membantu tim. Seperti itulah Viktor setiap hari, terlepas dari posisinya, apakah ia mencetak gol atau tidak, dan itulah sebabnya ia selalu menjadi opsi untuk dimainkan.
"Kami berusaha membantunya semaksimal mungkin. Ia memiliki beberapa momen yang sangat bagus, tetapi perbedaannya sangat tipis, dan mencetak gol atau tidak mencetak gol mengubah narasinya."
- Getty Images Sport
Bagaimana langkah Arsenal selanjutnya untuk memperkuat lini serang?
Arsenal kini mengalihkan fokus ke laga domestik melawan Forest. Havertz akan berusaha mengakhiri puasa golnya selama lima pertandingan sekaligus membuktikan bahwa ekspektasi tinggi manajernya beralasan, di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Selepas akhir pekan, jajaran petinggi Arsenal menghadapi dilema menjelang bursa transfer Januari. Dengan Gyokeres berupaya hengkang dan klub-klub di seluruh Eropa memantau ketersediaannya, penjualan pada musim dingin yang menguntungkan kedua pihak bisa terwujud untuk membantu mendanai tambahan pemain di lini serang klub London utara tersebut.
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