Arsenal bersiap menghadapi Nottingham Forest di City Ground pada Minggu, dengan Havertz diperkirakan kembali memimpin lini serang. Pemain berusia 27 tahun itu selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan liga musim ini. Ia mencetak dua gol dalam tiga penampilan pertamanya sebelum melewati lima pertandingan tanpa gol.

Meski belakangan paceklik gol, Arteta tetap lebih mengutamakan mantan pemain Chelsea itu ketimbang Gyokeres. Pemain timnas Swedia tersebut, yang didatangkan dari Sporting CP seharga £60 juta pada 2025, semakin frustrasi karena minimnya menit bermain di Liga Primer Inggris dan merasa tidak terlibat dalam skema taktik saat ini.

Gyokeres menjalani musim debut yang produktif dengan 21 gol, tetapi kegagalannya mendapatkan kesempatan menjadi starter secara reguler membuatnya ingin hengkang pada pertengahan musim. Kegelisahannya dilaporkan semakin diperparah oleh minat Arsenal yang terus berlanjut untuk merekrut penyerang bintang lainnya, setelah mereka berupaya mendatangkan Julian Alvarez pada musim panas.



