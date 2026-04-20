Mikel Arteta 'tidak mau bertanggung jawab' atas kegagalan Arsenal meraih gelar juara, sementara pakar bahasa tubuh berpendapat bahwa pelatih asal Spanyol itu sadar dirinya sudah 'habis' dan kemungkinan besar akan segera dipecat

Menyusul kekalahan telak 2-1 di kandang Manchester City, analis perilaku Darren Stanton berpendapat bahwa Arteta tidak lagi bertindak dengan kepercayaan diri layaknya seseorang yang merasa aman dengan posisinya. Stanton meyakini bahwa manajer Arsenal itu sengaja membebankan tanggung jawab kepada para pemainnya demi melindungi reputasinya sendiri.

“Mikel Arteta terlihat cemas dan penuh tekanan sebelum pertandingan,” kata Stanton kepada OLBG. “Senyumnya tidak tulus. Dia terlihat tegang. Melihatnya sekarang dalam konferensi pers pasca-pertandingan, ada kemarahan yang ikut campur di sana. Arteta tampak marah karena dia kembali berada dalam posisi ini, seperti yang kita lihat setelah kekalahan dari Bournemouth, dan sayangnya bagi para pemain Arsenal, saya rasa manajer mereka tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dia ingin mengalihkan tanggung jawab kepada timnya atas apa yang telah terjadi daripada menerima tanggung jawab itu sendiri."