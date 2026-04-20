Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta 'tidak mau bertanggung jawab' atas kegagalan Arsenal meraih gelar juara, sementara pakar bahasa tubuh berpendapat bahwa pelatih asal Spanyol itu sadar dirinya sudah 'habis' dan kemungkinan besar akan segera dipecat
Apakah Arteta sedang menjauhkan diri dari tim yang sedang terpuruk?
Menyusul kekalahan telak 2-1 di kandang Manchester City, analis perilaku Darren Stanton berpendapat bahwa Arteta tidak lagi bertindak dengan kepercayaan diri layaknya seseorang yang merasa aman dengan posisinya. Stanton meyakini bahwa manajer Arsenal itu sengaja membebankan tanggung jawab kepada para pemainnya demi melindungi reputasinya sendiri.
“Mikel Arteta terlihat cemas dan penuh tekanan sebelum pertandingan,” kata Stanton kepada OLBG. “Senyumnya tidak tulus. Dia terlihat tegang. Melihatnya sekarang dalam konferensi pers pasca-pertandingan, ada kemarahan yang ikut campur di sana. Arteta tampak marah karena dia kembali berada dalam posisi ini, seperti yang kita lihat setelah kekalahan dari Bournemouth, dan sayangnya bagi para pemain Arsenal, saya rasa manajer mereka tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dia ingin mengalihkan tanggung jawab kepada timnya atas apa yang telah terjadi daripada menerima tanggung jawab itu sendiri."
- AFP
Tanda-tanda amarah dan kecemasan yang terpendam
Analisis atas penampilan Arteta di media belakangan ini menunjukkan seorang manajer yang berjuang keras menahan emosinya saat tekanan dalam perebutan gelar juara mencapai titik didih. Stanton mencatat beberapa tanda fisiologis tertentu selama wawancara sang pelatih asal Spanyol itu, termasuk menahan bibir, yang ia gambarkan sebagai upaya fisik untuk menahan perasaan yang muncul di dalam diri. “Kami melihatnya kembali ke apa yang kami sebut penekanan bibir, yaitu saat ia secara fisik menahan apa yang ia rasakan di dalam dirinya agar tidak berbicara di luar konteks,” tambah Stanton. “Ia tidak mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan saat ditanya tentang moral tim atau pertanyaan lainnya.”
Apakah ada kekhawatiran soal keamanan kerja di Emirates?
Dengan Arsenal yang telah berubah dari tim yang berpeluang meraih empat gelar menjadi tim yang berpotensi mengakhiri musim tanpa gelar apa pun, sang pakar meyakini bahwa Arteta sangat menyadari bahwa kelangsungan jabatannya bergantung pada gelar juara. Ketiadaan trofi bisa menjadi pemicu terakhir bagi petinggi Emirates, dan sikap sang manajer sendiri menunjukkan bahwa ia sedang bersiap menghadapi skenario terburuk.
Stanton menambahkan: “Apa pun alasannya, Arteta terlihat sangat tertekan. Kecuali ia bisa melakukan keajaiban di beberapa pertandingan terakhir, ia tahu mereka tidak akan memenangkan apa pun, dan sepertinya ia merasa posisinya juga akan terancam. Saya rasa tekanan semakin meningkat saat ini. Saya pikir bagaimana Arsenal merespons kemunduran terbaru ini dalam beberapa pertandingan mendatang, dan apakah mereka bisa tampil baik di Liga Champions juga, akan memberi kita banyak petunjuk, tetapi saya rasa Arteta yakin trofi akan menjadi faktor penentu."
- AFP
Hitung mundur terakhir bagi manajer The Gunners
Dengan hanya tersisa beberapa pertandingan lagi di musim ini, setiap keputusan taktis dan pernyataan dalam konferensi pers menjadi sorotan. The Gunners sangat ingin mempertahankan harapan mereka untuk meraih gelar juara dan melaju di kompetisi Eropa, namun beban psikologis dari musim ini tampaknya sangat berat. Menurut analisis, beberapa pekan ke depan akan menentukan tidak hanya jumlah trofi yang diraih Arsenal, tetapi juga arah karier sang manajer.
“Jika dia gagal memenangkan satu pun trofi musim ini, dia tampak seperti orang yang sudah merasa akan dipecat,” tambah Stanton. “Beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan kariernya sebagai manajer dan apakah dia akan tetap bertahan di Arsenal atau tidak. Kami melihat tanda-tanda tekanan, stres, dan kemarahan yang jelas. Dia sedang mencari jawaban dalam perasaannya, yang sulit dia temukan.”