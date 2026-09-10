Getty Images Sport
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Mikel Arteta tertangkap kamera sedang 'mengamuk' kepada tiga bintang Arsenal saat kemenangan di Liga Champions atas Napoli meski memulai kiprah di Eropa dengan sempurna
Arsenal meraih kemenangan dominan di Naples
Arsenal melanjutkan start sempurna mereka pada musim 2026-27 dengan kemenangan susah payah 1-0 atas Napoli di Liga Champions. Martin Odegaard memastikan tiga poin lewat gol penentu krusial pada menit ke-75, yang akhirnya memecah kebuntuan setelah penampilan dominan tim tamu di Italia.
Arsenal menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan, tetapi kesulitan memaksimalkan dominasi mereka hingga sang kapten turun tangan. Kemenangan ini memastikan Arsenal kini telah memenangi kelima pertandingan pembuka mereka musim ini, menegaskan status mereka sebagai penantang serius di Eropa.
- Getty Images Sport
Arteta bereaksi terhadap peluang-peluang yang terbuang
Meski hasilnya positif, Arteta mengungkapkan frustrasinya atas pemborosan Arsenal secara keseluruhan di sepertiga akhir lapangan. Sang manajer menilai timnya seharusnya bisa mengunci pertandingan dengan nyaman jauh lebih awal, mengingat begitu banyak peluang matang yang mereka ciptakan saat menghadapi pertahanan Napoli yang sulit ditembus.
"Kami sepenuhnya layak mendapatkan tiga poin," kata Arteta kepada TNT Sports setelah peluit akhir. "Penampilan kami mungkin tidak tercermin dari hasilnya, tim tampil luar biasa. Kami menunjukkan kualitas dalam banyak momen untuk membongkar mereka dan sangat disayangkan karena kami menyia-nyiakan begitu banyak peluang emas."
Arteta menambahkan: "Pada hari lain, hasilnya akan berbeda. Kami seharusnya menyelesaikannya dengan cara yang berbeda karena banyaknya peluang yang kami ciptakan, tetapi pada akhirnya kami meraih kemenangan."
Manajer pergi dengan murka kepada trio penyerang
Meski Arteta terlihat puas dengan usaha kolektif tim, suasana hatinya berubah drastis pada fase akhir pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu terlihat bereaksi dengan sangat marah di tepi lapangan setelah Havertz, Madueke, dan Tzolis gagal turun membantu pertahanan saat Napoli melancarkan serangan balik berbahaya.
Menurut ko-komentator TNT Sports Lucy Ward, manajer Arsenal itu "sangat murka" ketika trio penyerang tersebut berjalan santai saat kembali ke lini pertahanan. Ia berkata: "Mikel Arteta sangat murka di pinggir lapangan karena Havertz, Madueke, dan Tzolis tidak kembali setelah serangan itu."
- AFP
Fokus beralih ke kompetisi domestik
Arsenal akhirnya selamat dari ancaman di akhir laga untuk mencatatkan nirbobol yang krusial dan mengamankan kemenangan. Skuad kini bertekad mempertahankan momentum kemenangan ini saat mereka bertandang ke markas Sunderland untuk laga Premier League akhir pekan ini.
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