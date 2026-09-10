Meski hasilnya positif, Arteta mengungkapkan frustrasinya atas pemborosan Arsenal secara keseluruhan di sepertiga akhir lapangan. Sang manajer menilai timnya seharusnya bisa mengunci pertandingan dengan nyaman jauh lebih awal, mengingat begitu banyak peluang matang yang mereka ciptakan saat menghadapi pertahanan Napoli yang sulit ditembus.

"Kami sepenuhnya layak mendapatkan tiga poin," kata Arteta kepada TNT Sports setelah peluit akhir. "Penampilan kami mungkin tidak tercermin dari hasilnya, tim tampil luar biasa. Kami menunjukkan kualitas dalam banyak momen untuk membongkar mereka dan sangat disayangkan karena kami menyia-nyiakan begitu banyak peluang emas."

Arteta menambahkan: "Pada hari lain, hasilnya akan berbeda. Kami seharusnya menyelesaikannya dengan cara yang berbeda karena banyaknya peluang yang kami ciptakan, tetapi pada akhirnya kami meraih kemenangan."