Mikel Arteta telah membelakangi Pep Guardiola dan Arsene Wenger untuk mengadopsi gaya sepak bola ala David Moyes di Arsenal

Arteta adalah sosok yang unik karena kariernya sebagai pemain terasa hampir sepenuhnya terpisah dari kariernya sebagai manajer. Di masa mudanya, ia menjadi pemain yang berpindah-pindah di antara klub-klub ikonik, memulai kariernya di Barcelona (tetapi tidak pernah bermain untuk klub tersebut), dipinjamkan ke Paris Saint-Germain bersama Ronaldinho, Mauricio Pochettino, dan Jay-Jay Okocha, bergabung dengan Rangers saat sepak bola Skotlandia masih menjadi kekuatan di Eropa, dan kemudian kembali ke Real Sociedad.

Namun, Arteta hampir tidak mendapat kesempatan bermain di klub masa kecilnya dan akhirnya bergabung dengan Everton sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian di tengah musim 2004-05, di mana The Toffees finis di empat besar Premier League.

"Saya sedih harus meninggalkan Sociedad. Saya pergi ke sana dengan penuh harapan, tetapi jelas bahwa pelatih tidak memperhitungkan saya dan saya tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut," kata Arteta saat meninggalkan San Sebastian. "Saya tidak bermain baik di awal musim, tetapi sejak itu saya tidak diberi kesempatan. Saya tidak merasa nyaman menerima gaji tanpa bermain sepak bola, dan saya berharap pindah ke Everton akan memberi saya kesempatan itu."

Kehilangan La Real menjadi keuntungan bagi Everton, dan Arteta segera menjadi pahlawan di Goodison Park. Pada 2025, Moyes berbicara dengan hangat tentang latar belakang Arteta dan bagaimana hal itu membentuk karakternya.

"Mikel cerdas dalam pemikirannya tentang sepak bola [sebagai pemain]. Dia tahu bagaimana dia ingin bermain," kata Moyes. "Dia memiliki latar belakang yang sangat baik jika Anda melihat klub-klub tempat dia memulai, periode di PSG, periode di Barcelona, Real Sociedad. Dia memiliki kesempatan yang nyata sebelum dia pergi ke Glasgow Rangers dan kemudian datang ke sini [Everton].

"Dia sebenarnya sudah berpengalaman dan melihat banyak klub, banyak klub bagus dengan sistem yang baik. Dia kadang-kadang sedikit suka mengeluh, Mikel. Dan itu terkadang juga pertanda baik. Dia ingin segala sesuatunya dilakukan dengan benar, ingin dilakukan dengan baik, ingin tim bermain lebih baik.

"Tapi dia adalah pemain yang bagus bagi kami. Kapten yang hebat, pemain yang hebat. Penandatanganan yang hebat, benar-benar, pada saat itu."