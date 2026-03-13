Goal.com
Mikel Arteta telah membelakangi Pep Guardiola dan Arsene Wenger untuk mengadopsi gaya sepak bola ala David Moyes di Arsenal

Langkah selanjutnya dalam perjalanan Arsenal menuju kejayaan Premier League akan membawa mereka kembali ke kandang dan menjamu Everton di Emirates Stadium. Ini akan menjadi kali pertama Mikel Arteta menghadapi mantan timnya di N5, sementara Everton saat ini berada di bawah asuhan mantan pelatih kepala Arteta saat ia masih menjadi pemain di sana, dengan David Moyes memimpin upaya Everton untuk meraih tempat di kompetisi Eropa.

Arteta menghabiskan enam setengah tahun sebagai pemain di Everton, lebih lama daripada waktu yang dihabiskannya di klub lain. Arsenal menempati peringkat kedua dalam hal ini, dengan Arteta menghabiskan setengah dekade terakhir karirnya di Emirates Stadium.

Sebagai lulusan akademi La Masia Barcelona yang terkenal dan berasal dari wilayah Basque Country Spanyol yang telah melahirkan talenta sepak bola hebat seperti Xabi Alonso, Andoni Iraola, dan Unai Emery, Arteta telah terpapar pengaruh taktis sepanjang hidupnya. Namun, masa tinggalnya di Goodison Park di bawah asuhan Moyes tampaknya yang paling mempengaruhi visinya untuk Arsenal saat ini.

Tim Everton pada pertengahan 2000-an merupakan representasi sejati dari kelas pekerja dan tim menengah di Premier League. Mereka sulit dikalahkan, terutama di kandang; mereka memaksimalkan apa yang mereka miliki dengan anggaran terbatas; mereka langsung, gigih, dan menakutkan. Dalam banyak hal, mereka menjadi cetak biru untuk tim Arsenal ini.

    'Sedikit suka mengeluh'

    Arteta adalah sosok yang unik karena kariernya sebagai pemain terasa hampir sepenuhnya terpisah dari kariernya sebagai manajer. Di masa mudanya, ia menjadi pemain yang berpindah-pindah di antara klub-klub ikonik, memulai kariernya di Barcelona (tetapi tidak pernah bermain untuk klub tersebut), dipinjamkan ke Paris Saint-Germain bersama Ronaldinho, Mauricio Pochettino, dan Jay-Jay Okocha, bergabung dengan Rangers saat sepak bola Skotlandia masih menjadi kekuatan di Eropa, dan kemudian kembali ke Real Sociedad.

    Namun, Arteta hampir tidak mendapat kesempatan bermain di klub masa kecilnya dan akhirnya bergabung dengan Everton sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian di tengah musim 2004-05, di mana The Toffees finis di empat besar Premier League.

    "Saya sedih harus meninggalkan Sociedad. Saya pergi ke sana dengan penuh harapan, tetapi jelas bahwa pelatih tidak memperhitungkan saya dan saya tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut," kata Arteta saat meninggalkan San Sebastian. "Saya tidak bermain baik di awal musim, tetapi sejak itu saya tidak diberi kesempatan. Saya tidak merasa nyaman menerima gaji tanpa bermain sepak bola, dan saya berharap pindah ke Everton akan memberi saya kesempatan itu."

    Kehilangan La Real menjadi keuntungan bagi Everton, dan Arteta segera menjadi pahlawan di Goodison Park. Pada 2025, Moyes berbicara dengan hangat tentang latar belakang Arteta dan bagaimana hal itu membentuk karakternya.

    "Mikel cerdas dalam pemikirannya tentang sepak bola [sebagai pemain]. Dia tahu bagaimana dia ingin bermain," kata Moyes. "Dia memiliki latar belakang yang sangat baik jika Anda melihat klub-klub tempat dia memulai, periode di PSG, periode di Barcelona, Real Sociedad. Dia memiliki kesempatan yang nyata sebelum dia pergi ke Glasgow Rangers dan kemudian datang ke sini [Everton].

    "Dia sebenarnya sudah berpengalaman dan melihat banyak klub, banyak klub bagus dengan sistem yang baik. Dia kadang-kadang sedikit suka mengeluh, Mikel. Dan itu terkadang juga pertanda baik. Dia ingin segala sesuatunya dilakukan dengan benar, ingin dilakukan dengan baik, ingin tim bermain lebih baik.

    "Tapi dia adalah pemain yang bagus bagi kami. Kapten yang hebat, pemain yang hebat. Penandatanganan yang hebat, benar-benar, pada saat itu."

    Pengaruh manusia

    Ada sesuatu yang jelas tentang hubungan Moyes dan Arteta yang sangat berdampak secara emosional bagi keduanya. Hal itu terlihat jelas dalam hampir setiap wawancara di mana mereka berbicara tentang satu sama lain.

    "Saya pikir dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik, membuat saya lebih matang di awal karier saya," kata Arteta tentang Moyes pada 2021. "Dia sangat menuntut dan menantang, tetapi pada saat yang sama sangat, sangat mendukung. Saya sangat menyukai cara dia mengelola tim maupun individu. Dia benar-benar menanamkan keyakinan yang kuat di klub untuk selalu bersatu, saling mendukung, dan tidak ada yang lebih penting dari tim. Dia benar-benar menciptakan atmosfer yang istimewa saat kita bersama.

    "Saya merasa sedih saat dia mengalami masa sulit karena saya merasa tidak adil baginya bahwa dia tidak diberi waktu di beberapa tempat. Saya tahu kualitasnya dan saya senang melihat sekarang dia menikmati apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia kuasai. Saya bisa melihat timnya menjadi apa yang dia inginkan dan apa yang dia sukai."

    Hanya beberapa bulan yang lalu, Arteta ditanya bagaimana dia akan menggambarkan perasaannya terhadap Moyes. "Saya pikir itu kata yang akan saya gunakan, rasa syukur dan kagum," jawabnya. "Saya pikir dia mengajarkan saya cinta yang dia miliki untuk permainan ini dan integritas yang dibutuhkan permainan ini dengan segala cara. Saya pikir dia adalah pria yang luar biasa. Cara dia mengelola klub, orang-orang, dan pemainnya, dia luar biasa, dan saya sangat bersyukur atas segala yang dia lakukan untuk saya, juga untuk Everton.

    "Tapi saya pikir secara umum untuk sepak bola Inggris juga, karena dia menjadi contoh bagaimana bersikap di saat-saat baik dan sulit. Tidak peduli bagaimana orang-orang bersikap, dan saya pikir David telah melakukannya, itu sesuatu yang luar biasa."

    Pelatih yang menantangnya

    Pada tahun 2023, Arteta mengungkapkan bahwa Moyes termasuk di antara orang-orang favoritnya di dunia sepak bola karena meskipun mereka saling mencintai, Moyes lah yang mendorongnya keluar dari zona nyamannya, dengan menugaskannya untuk mempelajari bagian-bagian baru dari permainan.

    "Ini lebih dari sekadar rasa hormat, menurut saya ini adalah kekaguman. Saya sangat menikmati bermain di bawah asuhannya. Saya akan melakukan apa saja untuknya saat dia menjadi manajer saya, seperti halnya semua orang di skuad itu," kata Arteta.

    "Dia adalah pelatih yang sangat baik, luar biasa dalam mengelola tim dan menangani individu, dan dia adalah orang yang sangat istimewa, sangat dapat dipercaya, dan seorang pria yang menepati janji. Dia selalu melakukannya, dan dia adalah orang yang banyak saya pelajari darinya.

    "Dia meminta saya bermain di posisi yang belum pernah saya mainkan seumur hidup. Cara dia menantang saya, tetapi pada saat yang sama cara dia memberi dukungan, cinta, dan perhatian - itu adalah keseimbangan yang tepat dan itulah yang saya butuhkan, dan dia mengeluarkan yang terbaik dari saya. Jadi, dia benar-benar, benar-benar membantu."

    Saran dua arah

    Dunia Moyes dan Arteta kembali bersinggungan pada 2014 ketika Moyes ditawari kesempatan untuk melatih Real Sociedad, beberapa bulan setelah pemecatannya yang kontroversial di Manchester United. Ternyata, Arteta menyarankan mantan manajernya untuk menerima tawaran tersebut.

    "Saya memberi tahu dia pendapat saya tentang La Real," akui Arteta kepada media Spanyol. "Dia adalah pelatih yang suka mengendalikan tim dengan ketat, dia akan berhasil dengan grup ini. Dia menuntut banyak dan bekerja keras, dia bukan tipe manajer Inggris yang biasa duduk di bangku cadangan.

    "Dia banyak menganalisis dan memiliki gambaran jelas tentang bagaimana dia ingin timnya bermain. Ada hal-hal yang bisa berdampak negatif, tapi ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Real Sociedad daripada tawaran lain yang dia terima, itu karena dia melihat potensi tim tersebut ke depannya.

    "Jika dia tidak bisa membuat tim bergerak maju dari awal, itu akan merugikannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia adalah pelatih yang bisa memotivasi pemain dan pemain akan berjuang sampai mati untuknya. Dia adalah pelatih yang pantas mendapatkannya."

    Moyes bertahan 364 hari di Sociedad, satu hari kurang dari setahun penuh. Pada akhirnya, 'hal-hal yang bisa berdampak negatif' tersebut terbukti adalah hambatan bahasa dan ketidakmampuan untuk membalikkan tren buruk.

    Bagaimana dengan Wenger dan Guardiola?

    Arteta pertama kali dipertimbangkan sebagai calon manajer Arsenal pada 2018 setelah Arsene Wenger mundur. Ia bermain selama lima tahun di bawah asuhan pelatih asal Prancis itu, menjadi kapten The Gunners, dan menjadi favorit di kalangan suporter serta di ruang ganti. Setelah pensiun pada 2016, Arteta memutuskan untuk bergabung dengan staf Guardiola setelah pelatih asal Catalunya itu bergabung dengan Manchester City. Sebagai asisten pelatih, ia banyak dikreditkan atas perkembangan duo sayap City yang dinamis, Raheem Sterling dan Leroy Sane, dengan kedua pemain tersebut meraih penghargaan PFA Young Player of the Year dalam tiga tahun bekerja di bawah Arteta.

    Namun, pada menit-menit terakhir, jajaran Arsenal memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan pelatih yang belum teruji seperti Arteta dan memilih untuk mendatangkan Emery yang berpengalaman. Ketika mantan bos PSG itu hanya bertahan sedikit lebih dari satu musim, The Gunners memutuskan bahwa saatnya untuk melakukan revolusi dan kembali ke mantan gelandang mereka.

    Selama beberapa tahun pertama Arteta sebagai manajer Arsenal, jelas terlihat pengaruh Wenger dan Guardiola dalam filosofinya. The Gunners bermain dengan gaya khas mereka yang percaya diri saat menguasai bola, menggunakan umpan satu atau dua sentuhan untuk mengembangkan serangan. Ketika Arsenal bersaing untuk gelar juara pada musim 2022-23, mereka menjadi tim paling menghibur di liga.

    "Dia ada di sini. Dia selalu ada bersama saya di masa kini," kata Arteta tentang Wenger musim ini. "Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena dia, apa yang dia alami dan apa yang dia tanamkan dalam diri saya yang memungkinkan saya untuk berada di klub sepak bola ini.

    "Arsene sebagai pribadi memiliki aura dan kepribadian yang selalu bersama Anda. Dia selalu ada di sini. Ketika saya harus merenung dan memikirkan hal-hal tertentu, saya selalu kembali ke periode itu: bagaimana cara dia melakukannya? Apa yang dia analisis dan kemudian ambil keputusan?

    "Dan juga apa yang diajarkan Pep kepada saya. Dan apa yang diajarkan ayah saya, serta ibu saya. Kita semua terbentuk dari pengalaman dan referensi dalam hidup ini. Hal yang sama berlaku untuk istri saya. Saya ingin berada di posisi Anda, saya ingin memperlakukan Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah jika kita bertukar tempat, itu akan dilakukan dengan cara yang sama.

    "Ketika saya memikirkan seorang pemain, saya akan berpikir: biarkan saya duduk di kursinya, lihat apa yang dia pikirkan. Dan mungkin Anda akan memiliki gambaran yang lebih baik tentang situasi tersebut."

    Kondisi Liga Premier

    Arteta telah lama mengklaim bahwa empat pengaruh utama dalam karir kepelatihannya adalah Guardiola, Wenger, Mauricio Pochettino, dan Moyes. Lalu, mengapa justru Moyes yang tampaknya menginspirasi Arsenal pada musim 2025-26?

    Jawaban terletak pada cerita-cerita musim ini. Premier League kini lebih fisik dari sebelumnya, dan lebih bergantung pada situasi bola mati daripada sebelumnya. Ketika Arteta merekrut Nicolas Jover sebagai pelatih situasi bola mati pada 2021 - dari City Guardiola, di mana mereka pertama kali bertemu - hal itu benar-benar bertujuan untuk meningkatkan performa di area-area kecil. Dalam upaya mencapai kesempurnaan melalui kontrol, Arsenal Arteta telah mengubah situasi bola mati menjadi salah satu saluran utama mereka, jika bukan yang teratas.

    Kecuali City, yang masih mencoba bermain secara evangelis tetapi mengorbankan soliditas pertahanan, hampir seluruh Premier League saat ini bermain sepak bola yang diperbesar dari 15-20 tahun yang lalu. Arsenal, seperti Everton versi pertama Moyes, dipenuhi dengan pemain tinggi yang unggul dalam duel. Perbedaan utamanya adalah Arteta telah merakit skuad yang mahal tetapi pada akhirnya elit, bukan skuad tengah klasemen. Dan ini berhasil.

    Arsenal hanya kalah tiga kali di semua kompetisi musim ini. Semua kekalahan itu hanya dengan selisih satu gol. Mereka tidak menghancurkan lawan seperti dulu, tetapi mereka cenderung mengendalikan pertandingan dengan begitu ketat sehingga hal itu tidak terlalu penting. Buktinya ada di hasilnya, dengan impian quadruple masih sangat hidup.

    Master Moyes pernah menghentikan langkah muridnya sebelumnya. Tim West Ham-nya bangkit dari ketinggalan dua gol untuk imbang 2-2 dengan Arsenal selama musim 2022-23. Arteta berharap dia telah menyempurnakan timnya sesuai dengan citra mantan manajernya untuk mengalahkan Everton modern pada Sabtu ini saat mereka mengejar gelar Premier League lagi.

