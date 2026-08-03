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Mikel Arteta 'telah berbicara' dengan Vinicius Junior! Bos Arsenal mengadakan pembicaraan langsung dengan superstar Real Madrid saat harga permintaan pemecah rekor terungkap
Arteta memimpin upaya pendekatan intensif
Ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius Junior kian menguat menyusul laporan bahwa Arteta telah berbicara langsung dengan pemain internasional Brasil itu mengenai potensi kepindahan ke Emirates Stadium. Perkembangan terbaru ini muncul setelah laporan bahwa Arsenal ingin merekrut penyerang Real Madrid itu pada musim panas ini.
Masa depan Vinicius menjadi diragukan di tengah situasi kontraknya yang masih berlangsung. Winger itu masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi laporan mengklaim Madrid telah memberi tahu dirinya bahwa mereka akan menjualnya pada musim panas ini jika ia tidak menerima tawaran perpanjangan kontrak terbaru mereka, alih-alih mengambil risiko kehilangannya secara gratis saat kontraknya berakhir.
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Arsenal tingkatkan upaya mengejar Vinicius Jr
Menurut AS, Arteta telah 'mengambil alih' upaya Arsenal dengan memaparkan visi jangka panjang klub secara langsung kepada Vinicius. Laporan itu mengklaim pelatih asal Spanyol tersebut menjelaskan betapa pentingnya winger itu bagi tim yang ingin menegaskan diri sebagai kekuatan dominan di Eropa. Laporan itu menambahkan bahwa proyek Arsenal untuk musim 2026-27 sebagian besar akan berpusat pada Vinicius, dengan menawarkan kepadanya peran utama yang kabarnya kurang pasti di Real Madrid.
Jurnalis Spanyol Sergio Valentin menguatkan laporan tentang dialog tingkat tinggi itu, dengan mengatakan di X: "Arteta telah berbicara dengan Vinicius Junior. Dia telah menjelaskan proyek Arsenal kepadanya dan pentingnya Vinicius dalam pertumbuhan klub."
Real Madrid patok harga yang sangat tinggi
Meski prospek kepindahan itu kian menguat, Real Madrid tidak siap melepas bintang mereka dengan harga murah. Laporan tersebut menyebut bahwa Real Madrid memasang banderol €150 juta (£128,4 juta) untuk pemain berusia 26 tahun itu, angka yang akan menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah Premier League. Ia akan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Alexander Isak, menyusul kepindahan pemain internasional Swedia itu senilai £125 juta dari Newcastle United ke Liverpool pada musim panas 2025.
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Mourinho buka suara soal masa depan sang pemain kunci
Di tengah kian ramainya kabar soal kepindahan ke London, bos baru Real Madrid Jose Mourinho membahas situasi tersebut setelah laga uji coba pramusim terbaru timnya melawan Fiorentina. Pelatih asal Portugal itu sangat ingin mengintegrasikan kembali para pemain bintangnya ke dalam skuad setelah jeda Piala Dunia. Mourinho mengakui ia merasakan tekanan karena skuadnya belum lengkap, tetapi ia berharap Vinicius akan melapor untuk bertugas dalam beberapa hari ke depan terlepas dari spekulasi transfer yang kian memanas yang mengaitkannya dengan tim asuhan Arteta.
Berbicara melalui situs resmi klub, Mourinho berkata: "Pada Senin, Vini Jr, Brahim [Diaz], dan Bernardo [Silva] akan tiba. Sedikit demi sedikit, sampai para pemain yang bermain di semifinal dan final Piala Dunia datang, dengan yang bermain di final hanya [Marc] Cucurella." Meski Mourinho berharap pemain andalannya itu kembali, tekanan dari pihak Arsenal terus meningkat seiring tenggat transfer yang semakin dekat.
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