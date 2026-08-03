Mikel Arteta 'telah berbicara' dengan Vinicius Junior! Bos Arsenal mengadakan pembicaraan langsung dengan superstar Real Madrid saat harga permintaan pemecah rekor terungkap

Ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius Junior kian menguat menyusul laporan bahwa Arteta telah berbicara langsung dengan pemain internasional Brasil itu mengenai potensi kepindahan ke Emirates Stadium. Perkembangan terbaru ini muncul setelah laporan bahwa Arsenal ingin merekrut penyerang Real Madrid itu pada musim panas ini.

Masa depan Vinicius menjadi diragukan di tengah situasi kontraknya yang masih berlangsung. Winger itu masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi laporan mengklaim Madrid telah memberi tahu dirinya bahwa mereka akan menjualnya pada musim panas ini jika ia tidak menerima tawaran perpanjangan kontrak terbaru mereka, alih-alih mengambil risiko kehilangannya secara gratis saat kontraknya berakhir.



