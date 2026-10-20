Getty Images Sport
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Mikel Arteta tanggapi tudingan Graeme Souness bahwa Bukayo Saka berbuat curang jelang laga melawan Bayern Munich
Arteta tanggapi kritik Souness
Arteta menghadapi media menjelang laga Liga Champions melawan Bayern Munich yang sangat dinantikan. Dalam kesempatan itu, ia ditanya tentang komentar terbaru dari Souness. Pengamat sepakbola itu memicu kontroversi dengan menyebut Saka sebagai pemain curang dalam sebuah podcast dan menuduhnya melakukan diving. Berbicara dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkan Football London, sang manajer tetap diplomatis dan menolak terlibat perang kata-kata. "Saya belum mendengarnya dan saya tidak akan mengomentari pendapat orang lain," ujarnya saat pertama kali dimintai tanggapan mengenai hal tersebut.
- Getty Images Sport
Menghargai pendapat dan membuktikan diri
Ketika kembali ditanya apakah tuduhan semacam itu bisa memengaruhi wasit hingga merugikan pemain sayapnya, ia tetap tenang. Ia menegaskan bahwa sorotan merupakan bagian dari olahraga ini dan yakin para pemainnya akan membuktikan diri di lapangan. Ia menjelaskan: "Saya tidak tahu. Kami terbuka terhadap berbagai pendapat. Itu bagian dari pekerjaan kami, bagian dari peran kami. Pendapat-pendapat itu harus dihormati, terutama jika disampaikan dengan cara yang penuh hormat. Kami berada di sini untuk membuktikan bahwa kami pantas berada di level ini, di panggung ini, dan kami tentu selalu punya niat serta ambisi untuk berkembang dan tampil lebih baik. Itu saja."
Zubimendi kembali, Kompany menghadapi absensi
Di luar perbincangan media, Arsenal mendapat kabar baik terkait kondisi pemain. Pelatih asal Spanyol itu memastikan Zubimendi siap dimainkan, dengan mengatakan: "Ya, dia sudah kembali bersama kami. Dia akan terlibat besok." Sementara itu, Bayern mungkin tidak didampingi Vincent Kompany di tepi lapangan karena sakit. Ia juga menyampaikan kekagumannya kepada Kompany: "Saya harap dia segera [sembuh]. Saya harap dia hadir besok karena kehadirannya akan sangat baik untuk pertandingan. Saya sangat mengaguminya."
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Skuad kini akan sepenuhnya fokus menjalankan rencana permainan mereka saat menghadapi Bayern besok. Mereka memasuki pertandingan ini dengan rekor sempurna di Liga Champions setelah meraih dua kemenangan meyakinkan atas Napoli dan Lille. Sementara itu, lawan mereka dari Jerman mengoleksi empat poin setelah mengalahkan Bodo/Glimt dan meraih hasil imbang lewat perjuangan keras melawan Viking, sehingga pertandingan ini berpotensi berlangsung sengit.
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