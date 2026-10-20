Ketika kembali ditanya apakah tuduhan semacam itu bisa memengaruhi wasit hingga merugikan pemain sayapnya, ia tetap tenang. Ia menegaskan bahwa sorotan merupakan bagian dari olahraga ini dan yakin para pemainnya akan membuktikan diri di lapangan. Ia menjelaskan: "Saya tidak tahu. Kami terbuka terhadap berbagai pendapat. Itu bagian dari pekerjaan kami, bagian dari peran kami. Pendapat-pendapat itu harus dihormati, terutama jika disampaikan dengan cara yang penuh hormat. Kami berada di sini untuk membuktikan bahwa kami pantas berada di level ini, di panggung ini, dan kami tentu selalu punya niat serta ambisi untuk berkembang dan tampil lebih baik. Itu saja."