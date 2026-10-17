Arsenal berencana memangkas 60 posisi di sejumlah departemen dalam reorganisasi besar di luar lapangan. Kepala eksekutif Richard Garlick memberi tahu para staf pekan ini tentang rencana pemangkasan tersebut, yang akan berdampak pada hingga tujuh persen dari 871 pegawai tetap klub.

Keputusan itu diambil meski Arsenal mencatatkan omzet tertinggi sepanjang sejarah klub sebesar £691 juta ($920 juta) pada musim 2024/25. Para pemain dan staf pelatih tim putra maupun putri tidak akan terdampak pemangkasan tersebut.

Kabar ini mencuat tak lama setelah manajer Arteta menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun senilai hingga £20 juta ($27 juta) per musim. Pelatih asal Spanyol itu baru-baru ini membawa klub meraih gelar Liga Primer Inggris pertama mereka sejak 2004.