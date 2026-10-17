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Mikel Arteta tanggapi rencana pengurangan karyawan Arsenal usai sukses meraih gelar Liga Primer Inggris
Restrukturisasi besar-besaran di luar lapangan
Arsenal berencana memangkas 60 posisi di sejumlah departemen dalam reorganisasi besar di luar lapangan. Kepala eksekutif Richard Garlick memberi tahu para staf pekan ini tentang rencana pemangkasan tersebut, yang akan berdampak pada hingga tujuh persen dari 871 pegawai tetap klub.
Keputusan itu diambil meski Arsenal mencatatkan omzet tertinggi sepanjang sejarah klub sebesar £691 juta ($920 juta) pada musim 2024/25. Para pemain dan staf pelatih tim putra maupun putri tidak akan terdampak pemangkasan tersebut.
Kabar ini mencuat tak lama setelah manajer Arteta menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun senilai hingga £20 juta ($27 juta) per musim. Pelatih asal Spanyol itu baru-baru ini membawa klub meraih gelar Liga Primer Inggris pertama mereka sejak 2004.
- Getty Images
Arteta akhirnya angkat bicara
Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga liga melawan Nottingham Forest pada Minggu, Arteta menanggapi situasi tersebut secara langsung. Sang manajer menegaskan bahwa pertanyaan mengenai keputusan itu sebaiknya ditujukan kepada jajaran eksekutif.
"Pertama, pertanyaan ini bukan untuk saya," kata Arteta, seperti dikutip oleh ESPN. "Saya mendapat penjelasan mengenai proses tersebut dan analisis yang telah dilakukan di seluruh klub, dengan tujuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik.
"Beberapa keputusan harus diambil untuk menempatkan orang-orang pada peran yang tepat dan terus berinvestasi demi mencapai apa yang ingin kami capai, yaitu kesuksesan yang ingin kami wujudkan. Hal itu sudah dijelaskan."
Fokus hanya pada manajemen
Arteta menegaskan bahwa tanggung jawabnya tetap terbatas pada urusan di lapangan, bukan mengelola staf internal. Ia meminta pengertian terkait keterbatasan perannya dalam urusan administratif.
“Jelas, saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu,” kata Arteta. “Itu sudah pasti. Dan semoga semua orang menghormati hal tersebut.”
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial di depan mata
Arsenal kini harus mengesampingkan gangguan di luar lapangan saat bersiap menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Mereka menjamu Nottingham Forest dalam laga Liga Primer Inggris pada Minggu sore.
Setelah laga domestik tersebut, Arsenal akan menghadapi lawatan berat ke Jerman untuk melawan Bayern Munich di Liga Champions. Arteta ingin para pemainnya tetap fokus sepenuhnya untuk mempertahankan momentum positif mereka di lapangan.
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