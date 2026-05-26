Mikel Arteta 'secara langsung memimpin' upaya perekrutan Morgan Rogers saat Arsenal berupaya mengungguli Man Utd dan Chelsea dalam persaingan transfer

Arteta dilaporkan mengambil pendekatan langsung dalam strategi perekrutan klub musim panas ini, terutama dengan Rogers yang diidentifikasi sebagai target utama, menurut talkSPORT. Setelah mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan merebut trofi Liga Premier, manajer The Gunners ini bertekad untuk tidak membiarkan timnya mandek dan telah mengidentifikasi gelandang serang asal Inggris tersebut sebagai tambahan ideal untuk barisan serangannya.

Pembicaraan awal dilaporkan telah berlangsung dengan perwakilan pemain tersebut saat Arsenal berusaha untuk mengungguli klub-klub pesaingnya. The Gunners menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Chelsea terus memantau situasi ini dengan cermat, sementara Manchester United tetap tertarik karena direktur teknis Jason Wilcox telah lama mengagumi mantan pemain akademi Manchester City tersebut.