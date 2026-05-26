Mikel Arteta 'secara langsung memimpin' upaya perekrutan Morgan Rogers saat Arsenal berupaya mengungguli Man Utd dan Chelsea dalam persaingan transfer
Arsenal mempercepat upaya mereka untuk merekrut Rogers
Arteta dilaporkan mengambil pendekatan langsung dalam strategi perekrutan klub musim panas ini, terutama dengan Rogers yang diidentifikasi sebagai target utama, menurut talkSPORT. Setelah mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan merebut trofi Liga Premier, manajer The Gunners ini bertekad untuk tidak membiarkan timnya mandek dan telah mengidentifikasi gelandang serang asal Inggris tersebut sebagai tambahan ideal untuk barisan serangannya.
Pembicaraan awal dilaporkan telah berlangsung dengan perwakilan pemain tersebut saat Arsenal berusaha untuk mengungguli klub-klub pesaingnya. The Gunners menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Chelsea terus memantau situasi ini dengan cermat, sementara Manchester United tetap tertarik karena direktur teknis Jason Wilcox telah lama mengagumi mantan pemain akademi Manchester City tersebut.
Arsenal memandang Rogers sebagai rekrutan yang menandakan niat serius
Arsenal dikabarkan menganggap Rogers sebagai rekrutan yang sangat penting. Arteta dilaporkan melihat pemain internasional Inggris itu sebagai pilihan yang ideal untuk sistem serangannya berkat kreativitas dan fleksibilitasnya di lini depan. Sementara itu, Villa tidak terburu-buru untuk menjualnya. Tim asuhan Unai Emery dilaporkan memandang Rogers sebagai sosok kunci dalam struktur serangan mereka setelah penampilannya yang mengesankan di kompetisi Eropa dan domestik, di mana Rogers juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0 timnya atas Freiburg di final Liga Europa.
Villa mempertahankan posisi yang kokoh di tengah meningkatnya minat
Villa diperkirakan mematok harga Rogers minimal £80 juta, meskipun nilai transfer akhir bisa melonjak secara signifikan jika terjadi persaingan penawaran. Minat dari beberapa klub Liga Premier, serta potensi ketertarikan dari luar negeri, pada akhirnya bisa mendorong harga tersebut mendekati angka £100 juta. Kemampuan Rogers untuk bermain di posisi tengah maupun di sayap akan memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar dan persaingan dalam lini serang Arsenal. Kedatangannya juga bisa memberikan tekanan pada opsi yang sudah ada seperti Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard.
Persaingan untuk merekrut pemain diperkirakan akan semakin sengit
Arsenal diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dalam upaya mereka untuk menjadi yang terdepan dalam perburuan Rogers. Namun, kesepakatan apa pun kemungkinan besar akan bergantung pada sikap Villa dan apakah klub-klub pesaing memutuskan untuk meningkatkan minat mereka. Dengan Arsenal yang bertekad mempertahankan gelar juara Liga Premier sekaligus bersaing secara ketat di Liga Champions, Arteta tampaknya bertekad untuk memperkuat lini serang dengan pemain-pemain berkualitas tinggi.