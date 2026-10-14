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Mikel Arteta sampaikan kabar penting soal cedera Martin Zubimendi jelang Arsenal diuji Nottingham Forest
Kabar baik bagi Zubimendi, sementara Hincapie harus menepi
Arteta menyampaikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi kebugaran skuadnya menjelang pertandingan Liga Primer melawan Nottingham Forest pada Minggu. Gelandang andalan Zubimendi dan bek Hincapie sama-sama mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani pendinginan seusai kemenangan atas Leeds United. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaan mereka untuk rangkaian pertandingan domestik dan Eropa mendatang.
Berbicara setelah keberhasilan timnya di kompetisi Eropa pada tengah pekan, Arteta mengungkapkan bahwa pemulihan pemain tim nasional Spanyol itu berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan rekan setimnya di lini belakang. "Kondisi Zubi jauh, jauh lebih baik. Piero membaik, tetapi seperti yang saya katakan, cederanya tampak lebih serius. Saya kira ini akan memakan waktu beberapa pekan. Kami belum tahu persis berapa pekan. Kondisi Zubi membaik. Kondisi Zubi membaik, ya. Kami harus melihat bagaimana ia mengatasi rasa sakit dan sedikit rasa tidak nyaman yang masih akan ia rasakan saat kembali turun ke lapangan," jelas sang manajer, seperti dikutip oleh Football London.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke tantangan di City Ground
Meski duel Liga Champions melawan Bayern Munich sudah di depan mata, Arteta enggan mengalihkan perhatian dari tugas terdekat. Arsenal akan bertandang menghadapi Forest, yang sangat ingin menemukan kembali performanya di kandang. Pelatih Arsenal itu pun menyadari atmosfer tak bersahabat yang menanti para pemainnya di City Ground akhir pekan ini.
Ketika ditanya soal absennya Michael Olise pada pertandingan Eropa mereka berikutnya, Arteta segera mengarahkan pembicaraan kembali ke Liga Primer. "Saya rasa tantangan yang menarik adalah menghadapi Forest di kandang mereka, dan kami harus memastikan bahwa kami siap untuk pertandingan itu," ujarnya.
Arteta mengatur rotasi skuad dan menangani pemain yang sakit
Selain kekhawatiran soal cedera jangka panjang, Arteta juga membahas kondisi kebugaran Bukayo Saka, yang hanya cukup fit untuk tampil sebentar saat menghadapi Lille. Pemain timnas Inggris itu mencetak satu gol dan menyumbang satu assist meski sedang sakit, kondisi yang membuatnya tidak masuk susunan pemain inti untuk laga Liga Champions pada tengah pekan.
“Dia merasa kurang sehat kemarin dan hari ini karena mengalami semacam sakit. Dia belum siap menjadi starter, tetapi sangat ingin berkontribusi bagi tim. Ketika dibutuhkan, dia masuk. Dia memberi dampak besar dan menunjukkan kualitas yang sesungguhnya,” kata Arteta.
- Getty Images Sport
Penghormatan untuk legenda Arsenal Ken Friar
Di balik kegembiraan atas kemenangan itu, malam tersebut turut diwarnai kesedihan menyusul wafatnya Presiden Seumur Hidup Arsenal, Ken Friar. Arteta menyampaikan penghormatan yang emosional kepada sosok yang mengabdikan lebih dari 70 tahun untuk klub. Sang manajer menekankan bahwa penampilan di lapangan merupakan cara yang tepat untuk menghormati sosok yang turut membentuk identitas Arsenal modern.
“Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang Ken Friar, presiden seumur hidup kami,” kata Arteta. “Ini hari yang sangat menyedihkan bagi semua orang yang mencintai Arsenal Football Club, siapa pun yang mencintai sepakbola, atau siapa pun yang pernah bertemu dengannya. Saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk bertemu dengannya, menghabiskan waktu bersamanya, serta belajar darinya. Di klub sepakbola, ada orang-orang yang memiliki peran dan menjalankan peran itu. Namun, ada pula orang-orang yang membentuk identitas, menciptakan nilai-nilai, dan memiliki visi untuk membangun masa depan klub sepakbola.”
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