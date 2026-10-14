Arteta menyampaikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi kebugaran skuadnya menjelang pertandingan Liga Primer melawan Nottingham Forest pada Minggu. Gelandang andalan Zubimendi dan bek Hincapie sama-sama mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani pendinginan seusai kemenangan atas Leeds United. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaan mereka untuk rangkaian pertandingan domestik dan Eropa mendatang.

Berbicara setelah keberhasilan timnya di kompetisi Eropa pada tengah pekan, Arteta mengungkapkan bahwa pemulihan pemain tim nasional Spanyol itu berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan rekan setimnya di lini belakang. "Kondisi Zubi jauh, jauh lebih baik. Piero membaik, tetapi seperti yang saya katakan, cederanya tampak lebih serius. Saya kira ini akan memakan waktu beberapa pekan. Kami belum tahu persis berapa pekan. Kondisi Zubi membaik. Kondisi Zubi membaik, ya. Kami harus melihat bagaimana ia mengatasi rasa sakit dan sedikit rasa tidak nyaman yang masih akan ia rasakan saat kembali turun ke lapangan," jelas sang manajer, seperti dikutip oleh Football London.