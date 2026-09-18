Berbicara kepada media jelang pertandingan liga akhir pekan ini, pelatih asal Spanyol itu menolak membanding-bandingkan para pemainnya, tetapi menegaskan pentingnya peran sang kiper bagi klub.

Ketika ditanya apakah kiper itu merupakan bisnis terbaiknya, Arteta berkata: "Saya tidak tahu, dia adalah rekrutan yang luar biasa, tidak ada keraguan soal itu. Apakah dia yang terbaik atau bukan, itu hanya opini. Itu tidak penting, kami sangat senang memilikinya. Dia telah mengangkat tim ke level yang berbeda dan sekarang kami harus mempertahankan level itu."

Membahas kekuatan mental sang kiper dalam melewati momen-momen awal yang penuh tekanan, Arteta menambahkan: "Saya pikir itu mentalitasnya. David punya kualitas yang luar biasa, tetapi dia telah mengatasi banyak kesulitan dan tantangan untuk mencapai titik ini. Itu tidak mudah pada awalnya, dia harus bertahan dan membuktikan dirinya. Sekarang, dia pantas menjadi salah satu yang terbaik."