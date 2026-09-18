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Mikel Arteta puji David Raya yang "luar biasa" saat bos Arsenal mengklaim sang kiper telah membawa Arsenal ke level yang berbeda
Penjaga gawang Spanyol mengubah pertahanan
Merekrut kiper dari Brentford pada 2023 terbukti menjadi salah satu langkah jenius paling menentukan di era Arteta. Penjaga gawang timnas Spanyol itu kini telah mencatatkan 153 penampilan untuk Arsenal, dengan 72 clean sheet di lima liga top Eropa. Kehadirannya yang dominan membantu mendorong klub London utara itu meraih gelar Premier League musim lalu, sebuah pencapaian yang disempurnakan oleh penghargaan Golden Glove ketiganya secara beruntun.
- Getty Images Sport
Pelatih memberi hormat pada mentalitas elite
Berbicara kepada media jelang pertandingan liga akhir pekan ini, pelatih asal Spanyol itu menolak membanding-bandingkan para pemainnya, tetapi menegaskan pentingnya peran sang kiper bagi klub.
Ketika ditanya apakah kiper itu merupakan bisnis terbaiknya, Arteta berkata: "Saya tidak tahu, dia adalah rekrutan yang luar biasa, tidak ada keraguan soal itu. Apakah dia yang terbaik atau bukan, itu hanya opini. Itu tidak penting, kami sangat senang memilikinya. Dia telah mengangkat tim ke level yang berbeda dan sekarang kami harus mempertahankan level itu."
Membahas kekuatan mental sang kiper dalam melewati momen-momen awal yang penuh tekanan, Arteta menambahkan: "Saya pikir itu mentalitasnya. David punya kualitas yang luar biasa, tetapi dia telah mengatasi banyak kesulitan dan tantangan untuk mencapai titik ini. Itu tidak mudah pada awalnya, dia harus bertahan dan membuktikan dirinya. Sekarang, dia pantas menjadi salah satu yang terbaik."
Statistik luar biasa menegaskan dominasi
Status sang kiper terlihat dari kemampuannya tampil menentukan di momen-momen penting, termasuk penyelamatan penalti terbarunya atas Enzo Le Fee. Sejak awal musim 2023-24, hanya Caoimhin Kelleher (lima) yang mencatatkan lebih banyak penyelamatan penalti di antara kiper Premier League dalam semua kompetisi, tidak termasuk adu penalti. Dalam periode yang sama, Raya telah menepis 72,3% dari tembakan yang ia hadapi, yang semakin menegaskan pengaruhnya di tim.
- AFP
Bentrok dengan Brighton menguji momentum
Arsenal akan berupaya mempertahankan start sempurna mereka musim ini saat menghadapi Brighton pada Sabtu. Arsenal memenangi empat dari enam pertandingan terakhir mereka di Premier League melawan Brighton (S2), jumlah yang sama dengan yang mereka raih dalam 12 pertemuan pertama (S3 K5). Laga ini menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional yang diperpanjang.
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