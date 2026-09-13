Penyelamatan brilian Raya dari jarak 12 yard menjaga gawang Arsenal tidak kebobolan dan menjadikannya sebagai satu-satunya kiper yang sejauh ini menepis penalti di Premier League musim ini. Menyuarakan kekhawatiran besar atas penggunaan VAR dan standar perwasitan secara keseluruhan, Arteta mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Apakah Anda terkejut? Tidak? Oke.

"Itu adalah bantingan judo dari lawan. Ezri tidak melakukan apa-apa. Lihat saja. Kami punya banyak kamera dan VAR; kami harus bertanggung jawab untuk melindungi permainan. Pertandingan ini tidak terlindungi, dan itu bisa membuat kami kehilangan pertandingan serta momentum, yang merupakan hal yang sangat, sangat serius.

"Saya menyukai penyelamatan dari David, dan cara tim bereaksi, cara kami melawan segalanya, tetapi ini seharusnya tidak pernah terjadi; ini tidak adil, dan saya sedih, sangat sedih, dalam hal itu. Saya menyampaikannya dengan sangat jelas di depan publik karena ini demi permainan; ini bukan hanya untuk Arsenal. Ini tidak boleh terjadi di level ini."