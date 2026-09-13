AFP
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Mikel Arteta murka pada kepemimpinan wasit yang 'tidak bisa diterima' meski Arsenal menang saat David Raya menepis penalti dalam duel melawan Sunderland
Arsenal perpanjang tren kemenangan
Arsenal mempertahankan start sempurna mereka di musim ini setelah mengatasi perlawanan gigih Sunderland dengan kemenangan 2-0 di Stadium of Light pada Sabtu. Raya melakukan penyelamatan penalti heroik dari Enzo Le Fee hanya 121 detik sebelum pemain pengganti babak kedua, Guimaraes, membuka rekening golnya untuk klub lewat sepakan melengkung spektakuler dari jarak 18 meter. Saka kemudian memastikan poin penuh pada masa injury time dari titik penalti setelah Reinildo Mandava menerima kartu kuning kedua.
- AFP
Arteta kecam keputusan penalti
Meski melihat timnya memperpanjang rentetan kemenangan menjadi enam pertandingan di semua kompetisi, Arteta murka dengan keputusan wasit John Brooks yang menghukum Ezri Konsa atas duel dengan Dan Ballard. Mengkritik kepemimpinan wasit setelah pertandingan, manajer asal Spanyol itu mengatakan kepada TNT Sports: "Mereka [para ofisial] bisa mengubah jalannya pertandingan. Anda tahu."
Saat ditanya apakah ia merujuk pada penalti Sunderland, Arteta menambahkan: "Ya. 100%. Itu tidak bisa diterima di level ini. Tidak bisa diterima. Ini bisa mengubah arah satu musim. Itu tidak bisa diterima. Saya sudah menontonnya 10 kali untuk memastikannya. Itu tidak boleh terjadi. Saya sudah berkecimpung di sepak bola selama 27 atau 28 tahun. Itu bukan penalti dalam keadaan apa pun, di pertandingan mana pun, dalam konteks apa pun di liga mana pun. Dalam satu sisi saya sangat senang, tetapi di sisi lain saya sangat khawatir."
Ahli taktik menuntut perlindungan yang lebih besar
Penyelamatan brilian Raya dari jarak 12 yard menjaga gawang Arsenal tidak kebobolan dan menjadikannya sebagai satu-satunya kiper yang sejauh ini menepis penalti di Premier League musim ini. Menyuarakan kekhawatiran besar atas penggunaan VAR dan standar perwasitan secara keseluruhan, Arteta mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Apakah Anda terkejut? Tidak? Oke.
"Itu adalah bantingan judo dari lawan. Ezri tidak melakukan apa-apa. Lihat saja. Kami punya banyak kamera dan VAR; kami harus bertanggung jawab untuk melindungi permainan. Pertandingan ini tidak terlindungi, dan itu bisa membuat kami kehilangan pertandingan serta momentum, yang merupakan hal yang sangat, sangat serius.
"Saya menyukai penyelamatan dari David, dan cara tim bereaksi, cara kami melawan segalanya, tetapi ini seharusnya tidak pernah terjadi; ini tidak adil, dan saya sedih, sangat sedih, dalam hal itu. Saya menyampaikannya dengan sangat jelas di depan publik karena ini demi permainan; ini bukan hanya untuk Arsenal. Ini tidak boleh terjadi di level ini."
- AFP
Ujian tengah pekan menanti keduanya
Sunderland, yang saat ini terdampar di peringkat ke-14, harus segera bangkit menjelang laga pembuka Liga Europa melawan klub Belanda AZ Alkmaar pada tengah pekan. Sementara itu, tim asuhan Arteta akan berupaya membawa momentum kemenangan sempurna mereka ke ajang piala saat bertandang ke Ipswich Town pada putaran ketiga Carabao Cup. Manajer asal Spanyol itu harus memastikan para pemainnya tetap tenang dan tidak membiarkan kontroversi perwasitan mengganggu mereka di tengah jadwal pertandingan yang padat.
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