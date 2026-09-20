Getty Images Sport
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Mikel Arteta murka kepada bintang-bintang Arsenal yang 'tidak menghormati' setelah dipermalukan Brighton saat upaya mempertahankan gelar Premier League mendapat pukulan besar
Kesalahan yang tak biasa membuat Arsenal harus membayar mahal
Awal sempurna Arsenal di musim ini berakhir dengan cara yang menyakitkan pada Sabtu setelah kalah telak 3-0 di pesisir selatan. Gol dari Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, dan Chema Andres memberi Brighton kemenangan yang pantas atas juara bertahan. Sebelum laga ini, tim tamu memenangi tujuh pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi.
Namun, Arsenal menjadi penyebab kejatuhan mereka sendiri, berulang kali dihukum akibat serangkaian kesalahan individu yang ceroboh. Distribusi buruk dari kiper David Raya menciptakan suasana gugup, sebelum blunder lini belakang dari Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, dan Ezri Konsa pada akhirnya menghadiahkan gol-gol tersebut kepada tim tuan rumah.
- Getty Images Sport
Arteta menyesalkan kurangnya prinsip dasar
Arteta sangat geram dengan kurangnya kesungguhan yang ditunjukkan timnya, seraya menyoroti kegagalan dalam menjalankan tugas-tugas sederhana. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Sangat kecewa, tetapi pertama-tama kami harus memberi selamat kepada Brighton atas kemenangan ini. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik."
Manajer Arsenal itu menyoroti ketidakmampuan timnya untuk mengatasi pendekatan langsung Brighton. "Dari sisi kami, ada beberapa hal mendasar yang harus Anda lakukan dalam sepakbola, terutama di Premier League, dan kami sangat jauh dari itu," tambahnya. "[Mereka] memenangi duel pertama atau bola kedua menempatkan pertandingan dalam situasi yang sangat sulit bagi kami, terutama dengan betapa langsungnya permainan mereka."
Lebih lanjut soal kekurangan teknis itu, Arteta menuding skuadnya meninggalkan gaya bermain mereka seperti biasa saat menguasai bola. Ia menjelaskan: "Saat kami kembali merebut bola, begitu banyak kesalahan teknis yang kami buat ... dan kami tidak mematuhi satu pun prinsip permainan yang harus Anda lakukan untuk keluar dari situasi satu lawan satu itu, yang selalu membuat kami berada dalam posisi tertekan, jadi sangat sulit untuk mengendalikan pertandingan."
Rentetan kejutan Brighton atas tim-tim besar berlanjut
Hasil itu melanjutkan tren luar biasa Brighton belakangan ini. Untuk musim ketiga secara beruntun, mereka mampu mengalahkan juara bertahan Premier League di kandang sendiri, setelah sebelumnya menundukkan Manchester City pada 2024-25 dan Liverpool pada 2025-26.
Arteta sebelumnya mengakui ancaman spesifik ini, tetapi mengakui timnya gagal menyamai intensitas lawan sejak peluit awal. "Kami tahu betapa sulitnya laga hari ini," ujarnya. "Hal pertama yang kami bahas adalah tentang bagian awal [pertandingan]. Jika Anda tidak keluar dari bagian awal itu sebagai pemenang, akan sangat sulit untuk mendominasi pertandingan dan memiliki peluang untuk menang. Tetapi itu adalah kredit untuk mereka. Mereka punya keunggulan lain dibanding kami."
- Mark Pain
Manchester City siap mengambil alih kendali
Kekalahan ini membuat Arsenal turun ke posisi kedua klasemen liga, sehingga membuka jalan bagi Manchester City untuk mengambil kendali dalam perburuan gelar. City saat ini berada di puncak klasemen dan bisa memperlebar keunggulan menjadi tiga poin atas Arsenal saat menjamu Sunderland pada Minggu, 20 September.
Arteta kini harus memanfaatkan jeda internasional yang panjang untuk membenahi kelemahan mencolok di lini pertahanan timnya. Arsenal akan berusaha bangkit dan mendapatkan kembali momentum mereka di kompetisi domestik saat menjamu Leeds United yang sedang dalam performa apik pada 10 Oktober.
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