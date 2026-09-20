Arteta sangat geram dengan kurangnya kesungguhan yang ditunjukkan timnya, seraya menyoroti kegagalan dalam menjalankan tugas-tugas sederhana. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Sangat kecewa, tetapi pertama-tama kami harus memberi selamat kepada Brighton atas kemenangan ini. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik."

Manajer Arsenal itu menyoroti ketidakmampuan timnya untuk mengatasi pendekatan langsung Brighton. "Dari sisi kami, ada beberapa hal mendasar yang harus Anda lakukan dalam sepakbola, terutama di Premier League, dan kami sangat jauh dari itu," tambahnya. "[Mereka] memenangi duel pertama atau bola kedua menempatkan pertandingan dalam situasi yang sangat sulit bagi kami, terutama dengan betapa langsungnya permainan mereka."

Lebih lanjut soal kekurangan teknis itu, Arteta menuding skuadnya meninggalkan gaya bermain mereka seperti biasa saat menguasai bola. Ia menjelaskan: "Saat kami kembali merebut bola, begitu banyak kesalahan teknis yang kami buat ... dan kami tidak mematuhi satu pun prinsip permainan yang harus Anda lakukan untuk keluar dari situasi satu lawan satu itu, yang selalu membuat kami berada dalam posisi tertekan, jadi sangat sulit untuk mengendalikan pertandingan."



