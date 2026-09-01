Getty Images Sport
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Mikel Arteta meremehkan pembicaraan transfer Julian Alvarez saat bos Arsenal menyerahkan urusan hari terakhir bursa kepada ‘orang-orang di atas’
Arteta menanggapi rumor terkait Alvarez
Arteta tetap bungkam terkait upaya klub yang dilaporkan untuk memburu Alvarez saat jendela transfer musim panas memasuki jam-jam terakhirnya. Meski spekulasi yang mengaitkan bintang Argentina itu dengan kepindahan ke London Utara sangat intens, Arteta mengaku sebagian besar tidak mengetahui perkembangan terbaru di balik layar.
Ketika ditanya langsung soal kemungkinan merekrut pemain berusia 26 tahun itu, Arteta cepat mengalihkan tanggung jawab kepada tim rekrutmen klub. "Saya tidak tahu. Itu urusan orang-orang di atas," katanya kepada Sky Sports. "Saya sudah tidak terhubung selama sehari karena saya tidak ingin ada hal apa pun yang berkaitan dengan itu. Fokus saya harus pada pertandingan."
- Getty
Asenal tetap aktif pada jam-jam terakhir bursa transfer
Terlepas dari rumor yang mengelilingi Alvarez, Arteta menegaskan bahwa urusan klub di bursa transfer belum selesai karena pelatih Arsenal itu mengalihkan fokusnya ke tenggat waktu yang kian dekat. Arteta menekankan bahwa tim asal London utara itu masih ingin menambah kualitas ke dalam skuad yang sudah menunjukkan tanda-tanda signifikan dari kematangan taktik dan ketangguhan saat bermain tandang.
Saat ditanya langsung soal kemungkinan kedatangan pemain lagi sebelum tenggat waktu, Arteta terbuka mengenai niat klub untuk memperkuat tim. "Seperti yang saya katakan, kami berusaha meningkatkan skuad - sampai besok malam kami akan mencoba melakukan itu," kata Arteta di situs resmi klub.
Mengatasi kekhawatiran soal kedalaman skuad dan cedera
Kebutuhan akan tambahan kekuatan disorot oleh masalah kebugaran terbaru di lini pertahanan, khususnya absennya Jurrien Timber. Arteta mengakui bahwa margin untuk berbuat kesalahan sangat tipis, dan klub merasa harus bertindak di area tertentu agar terhindar dari krisis.
"Itu tergantung apakah semua pemain fit atau tidak. Kita bisa membicarakan hari ini, tetapi itu bisa berubah," jelas Arteta. "Kami tahu bahwa jika kami mendapat cedera di lini belakang dengan Jurrien absen, kami akan berada dalam masalah besar, jadi kami harus melakukan Ezri [Konsa]. Hari ini, [Cristhian] Mosquera tidak bisa melanjutkan, jadi kami tahu kedalaman skuad harus benar-benar besar ketika kami bersaing di empat kompetisi dengan cara kami bermain juga, jadi kami akan mencoba melakukan itu."
- Getty Images Sport
Waktu terus berjalan bagi Arsenal
Arsenal sedang berpacu dengan waktu untuk mendapatkan seorang striker elite setelah kepergian Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus. Meski Arsenal menghabiskan sepanjang bursa transfer untuk mengejar target utama mereka, banderol €150 juta yang dipatok Atletico untuk Alvarez tetap menjadi kendala besar. Penolakan tegas Arteta terhadap rumor tersebut bisa jadi hanyalah pengalihan taktis, tetapi kenyataan situasinya akan segera terlihat saat bursa transfer di liga-liga utama Eropa mendekati penutupan yang dramatis. Dengan dana dari penjualan Martinelli dan Jesus tersedia, ekspektasinya adalah Arsenal akan tetap aktif hingga detik terakhir.
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