Arteta tetap bungkam terkait upaya klub yang dilaporkan untuk memburu Alvarez saat jendela transfer musim panas memasuki jam-jam terakhirnya. Meski spekulasi yang mengaitkan bintang Argentina itu dengan kepindahan ke London Utara sangat intens, Arteta mengaku sebagian besar tidak mengetahui perkembangan terbaru di balik layar.

Ketika ditanya langsung soal kemungkinan merekrut pemain berusia 26 tahun itu, Arteta cepat mengalihkan tanggung jawab kepada tim rekrutmen klub. "Saya tidak tahu. Itu urusan orang-orang di atas," katanya kepada Sky Sports. "Saya sudah tidak terhubung selama sehari karena saya tidak ingin ada hal apa pun yang berkaitan dengan itu. Fokus saya harus pada pertandingan."



